URUGUAY. Forte espansione del mercato della lana

Nonostante un calo duraturo delle dimensioni delle greggi, il settore laniero e ovino dell’Uruguay sta attraversando un periodo di forte espansione, trainato dai prezzi record internazionali. I prezzi della lana hanno raggiunto il livello più alto degli ultimi tre anni nel paese sudamericano, riflettendo la forte impennata del mercato australiano.

L’indicatore del mercato orientale australiano (IME) ha raggiunto i 9,61 dollari USA, il livello più alto da febbraio 2023, trainato dal maggiore aumento settimanale degli ultimi sei anni (+7%) e da un aumento del 18% il mese scorso. La lana Corriedale e incrociata è aumentata del 45% da giugno, mentre i lotti di lana Merino di 18 micron o meno sono aumentati fino al 25% in questa stagione, riporta MercoPress.

Il mercato è alimentato da livelli di scorte globali storicamente bassi e da una domanda in aumento, principalmente dalla Cina, dove la recente Fiera della Lana di Nanchino ha registrato il contesto commerciale più fluido dal 2018.

La produzione uruguaiana è esente da mulesing, il che rappresenta un vantaggio competitivo significativo per soddisfare le rigorose certificazioni RWS o “Non Mulesed” sul benessere animale richieste dall’industria tessile europea per tops e filati prodotti in Cina.

I recenti accordi riportati dal Segretariato della Lana Uruguaiano (SUL) mostrano che la lana Merino fine (18,8 micron con certificazione RWS) viene venduta a 7 dollari al chilo, un dollaro in più rispetto al mese precedente.

Il settore sta vivendo un “momento agrodolce”, poiché il boom dei prezzi si verifica in un contesto di calo storico del gregge ovino nazionale, che è sceso dell’11,2%, raggiungendo un minimo storico di 4,75 milioni di capi, secondo i dati preliminari.

Questo forte calo, nonostante una forte ripresa dei prezzi della carne, suggerisce che la lana fosse il fattore mancante necessario per stabilizzare il patrimonio ovino. Il settore ha lottato per decenni contro la concorrenza delle fibre sintetiche a basso costo derivate dal petrolio e si trova ad affrontare ostacoli come l’impossibilità di esportare carne ovina con osso in alcuni mercati, come l’Unione Europea, a causa del protocollo di vaccinazione contro l’afta epizootica.

Si prevede che la tendenza al rialzo dei prezzi continuerà, creando le premesse per il “raccolto di lana più importante degli ultimi decenni”. Ciò suggerisce che la lana potrebbe tornare al suo giusto posto come materia prima essenziale per il corretto mantenimento del paesaggio naturale dell’Uruguay.

Nel frattempo, il mercato della carne ovina rimane solido, con un’offerta bassa e prezzi in aumento, con un recente aumento di circa il 10% del valore di pecore e agnelli. La macellazione ovina per l’anno 2025 è inferiore del 22% rispetto ai dati del 2024, il che ha contribuito al calo del gregge complessivo.

Nonostante i volumi delle esportazioni settimanali siano in fluttuazione dopo un recente forte calo, il prezzo medio mobile a 30 giorni della carne ovina rimane al notevole livello di 5.542 dollari USA a tonnellata, il 41% in più rispetto all’anno precedente.

