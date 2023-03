URUGUAY. Cresce il turismo crocieristico

Il viceministro del Turismo dell’Uruguay, Remo Monzeglio, ha dichiarato questa settimana che il Paese sudamericano sta vivendo la stagione crocieristica più attiva degli ultimi 8 anni, con 160 navi arrivate finora (116 a Montevideo, 44 a Punta del Este e altre 44 che devono ancora raggiungere le sue coste).

Monzeglio ha dichiarato di essere “piacevolmente sorpreso” da queste cifre perché, con la pandemia, il turismo crocieristico è stato uno dei settori che ha sofferto di più e gli esperti avevano previsto che ci sarebbe voluto più tempo per riprendersi, riporta Efe.

«Non appena l’attività è stata riattivata, il settore ha fatto uno sforzo per recuperare i suoi turisti e, a sua volta, c’è stata una grande risposta da parte dei crocieristi per tornare a viaggiare», ha spiegato Monzeglio.

Una delle chiavi di questo record negli ultimi otto anni è stato l’arrivo della MSC Seaview che, con i suoi 323 metri di lunghezza, 22 piani di altezza e una capacità di oltre 5.000 passeggeri, è diventata la più grande nave da crociera mai attraccata a Montevideo.

Oltre ai consueti visitatori argentini e brasiliani, il ministero ha rilevato un aumento dei viaggiatori provenienti da Messico, Stati Uniti ed Europa.

«Gli arrivi da fuori regione ci rendono felici perché i crocieristi sono gli ambasciatori del Paese, sono i nostri divulgatori attraverso le fotografie e i video che condividono», ha sottolineato Monzeglio.

Il funzionario uruguaiano parteciperà tra il 27 e il 30 marzo alla fiera internazionale Seatrade Cruise Global nello Stato americano della Florida. «Andremo lì con tre obiettivi: consolidare i numeri di questa stagione, ampliarli e incorporare una terza destinazione crocieristica in Uruguay, che sarà nel dipartimento di Colonia de Sacramento», ha detto Monzeglio.

Entro dicembre 2023, verrà effettuato un test portando una nave da crociera a Colonia e ci sarà una “grande festa” per inaugurare Colonia del Sacramento come nuova destinazione per le navi da crociera.

Maddalena Ingrao