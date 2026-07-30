URUGUAY. Confermati i colloqui con Rubio per accogliere i migranti rimpatriati

Il New York Times ha riportato la notizia il 29 luglio: il governo degli Stati Uniti sta negoziando da mesi con l’Uruguay sulla possibilità che il Paese sudamericano accolga i migranti rimpatriati.

Il Ministero degli Esteri uruguaiano ha confermato l’avvio dei colloqui, ma ha precisato che non è stato ancora raggiunto alcun accordo e che le discussioni non si limitano ai cittadini cubani, riporta MercoPress. Fonti del Ministero, guidato da Mario Lubetkin, hanno affermato che Washington sta conducendo colloqui analoghi con diversi altri Paesi sulla stessa questione. L’informazione è stata confermata anche dal quotidiano El Observador, che cita fonti del Ministero degli Esteri uruguagio.

Secondo quanto riportato, il Dipartimento di Stato di Marco Rubio, ha discusso la proposta con Montevideo per diversi mesi e i funzionari statunitensi ritengono che un eventuale accordo scritto potrebbe non menzionare esplicitamente Cuba nel testo, sebbene i cubani rappresenterebbero di fatto il gruppo principale interessato. Entrambi i governi starebbero inoltre valutando la possibilità di ricongiungimento dei rimpatriati con i familiari residenti in Uruguay. Queste informazioni provengono da funzionari di entrambi i Paesi che hanno parlato a condizione di anonimato e non sono state confermate ufficialmente.

Un alto funzionario uruguaiano, citato nelle stesse circostanze, ha attribuito l’interesse del suo Paese alla necessità di lavoratori immigrati e al miglioramento delle relazioni con l’amministrazione statunitense. I due governi non sono alleati politici: il presidente Yamandú Orsi appartiene alla coalizione di sinistra Frente Amplio.

L’Uruguay, con 3,4 milioni di abitanti e il secondo territorio più piccolo del Sud America, mantiene una politica di immigrazione relativamente aperta e ha una popolazione di origine cubana piuttosto numerosa. Il ministro dell’Interno Carlos Negro ha affermato che il Paese è nato come nazione di immigrati. Le espulsioni sono rare e a coloro che entrano senza visto viene spesso permesso di rimanere legalmente. L’Uruguay non sarebbe il primo Paese della regione a raggiungere un simile accordo. Il Paraguay ha firmato un accordo con il Dipartimento di Stato lo scorso anno e ha ricevuto voli con a bordo persone rimpatriate di varie nazionalità; anche l’Ecuador ne ha firmato uno, e tra i rimpatriati inviati lì ci sono anche cittadini cubani.

La pratica di trasferire le persone rimpatriate in Paesi terzi ha suscitato critiche. A maggio, Human Rights Watch ha documentato abusi contro cubani e altri cittadini di paesi terzi deportati in Messico, rilevando che né Washington né Città del Messico hanno reso pubblico l’accordo relativo a tali trasferimenti. Gli Stati Uniti hanno anche inviato migranti cubani in Eswatini e Sud Sudan, dove sono stati detenuti in centri di detenzione.

Il Dipartimento di Stato ha rifiutato di commentare i colloqui con l’Uruguay e ha dichiarato in un comunicato che l’attuazione della sua politica migratoria è una priorità. La scorsa settimana, a Manila, Rubio ha affermato che Washington nutre preoccupazioni riguardo a Cuba, tra cui il rischio di migrazioni di massa derivanti dall’instabilità sull’isola.

Lucia Giannini

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