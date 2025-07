URUGUAY. Arrestata presunta spia di Teheran

Un cittadino iraniano è stato condannato al carcere in Uruguay dopo aver tentato di entrare nel Paese utilizzando un passaporto israeliano falso, secondo quanto riportato questo giovedì dal settimanale Búsqueda. L’incidente è avvenuto nel contesto delle recenti ostilità tra Iran, Israele e Stati Uniti, un periodo definito da Washington come la “guerra dei 12 giorni”.

L’individuo sarebbe arrivato dal Brasile tra il 12 e il 13 giugno, per poi viaggiare da Montevideo a El Salvador il 14 giugno. Tuttavia, le autorità salvadoregne gli hanno negato l’ingresso e lo hanno rimandato nella capitale uruguaiana. Al suo ritorno, i funzionari uruguaiani hanno scoperto il documento contraffatto e hanno proceduto al suo arresto, riporta MercoPress.

“Questa persona è stata incriminata ed è ora sotto l’autorità della magistratura”, ha dichiarato Mario Layera, capo della Segreteria Strategica di Stato dell’Uruguay (SIEE), durante un’udienza davanti alla Commissione Parlamentare Speciale che sovrintende al Sistema Nazionale di Intelligence. Secondo il Ministero dell’Interno uruguaiano, l’uomo è già stato condannato e sta scontando una pena detentiva per l’utilizzo di documentazione falsa.

Layera ha spiegato che le crescenti tensioni in Medio Oriente hanno spinto le autorità uruguaiane a rafforzare i controlli alle frontiere, in particolare con il Brasile. Il cittadino iraniano è stato arrestato in questo contesto di sicurezza rafforzata.

Alla domanda sulla potenziale presenza di gruppi estremisti come Hezbollah in Uruguay, Layera ha osservato che, sebbene alcune comunità regionali siano sotto osservazione, “finora non ci sono prove che forniscano un precedente chiaro”. Ha aggiunto: “Siamo tutti consapevoli che tali comunità esistono nelle vicinanze, ma finora nessun incidente specifico ci ha dato motivo di preoccupazione”.

Parallelamente, l’Ambasciata iraniana a Montevideo ha inviato una lettera al Senato dell’Uruguay condannando le recenti azioni militari di Israele e degli Stati Uniti e sollecitando una posizione ferma da parte del Parlamento uruguaiano. La lettera, firmata dal parlamentare iraniano Mohammad Sargazi, accusava entrambe le nazioni di violare il diritto internazionale e chiedeva sanzioni contro Israele per quello che ha definito “genocidio” a Gaza.

Luigi Medici

