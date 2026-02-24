URUGUAY. Al via l’approvazione del Trattato Ue MercoSur

Una commissione speciale del parlamento uruguaiano incaricata di esaminare l’accordo UE-Mercosur ha approvato lunedì il disegno di legge di ratifica, aprendo la strada alle votazioni in aula al Senato e alla Camera dei Deputati nei prossimi giorni, un calendario che potrebbe rendere l’Uruguay il primo membro del Mercosur a completare l’approvazione nazionale.

Secondo il calendario legislativo citato da legislatori e media locali, il disegno di legge dovrebbe essere votato al Senato mercoledì 25 febbraio e, se approvato, inviato alla Camera dei Deputati giovedì 26 febbraio. La commissione ha appoggiato l’iniziativa all’unanimità dopo aver ascoltato una delegazione esecutiva guidata dal Ministro degli Esteri Mario Lubetkin e dal Ministro dell’Economia Gabriel Oddone, che hanno delineato le implicazioni settore per settore e le considerazioni sull’attuazione, riporta MercoPress.

L’accordo UE-Mercosur è stato firmato il 17 gennaio ad Asunción, dopo oltre 25 anni di negoziati, e definisce un quadro di associazione e disposizioni commerciali tra l’Unione Europea e i partner del Mercosur.

La mossa dell’Uruguay arriva mentre gli altri membri del Mercosur proseguono le proprie procedure legislative. In Argentina, l’accordo ha già superato l’esame della Camera ed è ancora in attesa di approvazione al Senato, secondo il monitoraggio parlamentare regionale riportato dai dispacci dell’EFE. Anche Brasile e Paraguay dovrebbero completare le proprie procedure interne nelle prossime settimane, nel contesto degli sforzi politici per accelerare le approvazioni e sbloccare la fase successiva dell’accordo.

In Europa, la procedura di ratifica include ora un passaggio legale: il Parlamento europeo ha votato per richiedere un parere alla Corte di giustizia dell’UE sulla compatibilità dell’accordo con i trattati istitutivi dell’Unione, sospendendo di fatto la ratifica parlamentare formale fino alla decisione della Corte.

Ciò nonostante, le procedure UE consentono l’applicazione provvisoria di parti dell’accordo attraverso un percorso guidato dalla Commissione, soggetto alle necessarie autorizzazioni UE, senza attendere il voto parlamentare finale. Nelle ultime settimane, la Commissione ha manifestato la sua disponibilità ad avviare l’applicazione provvisoria non appena almeno un paese del Mercosur avrà completato la ratifica nazionale, secondo quanto riportato da fonti specializzate di Bruxelles.

Il dibattito in Uruguay si è concentrato sulle implicazioni per le industrie esportatrici e i settori sensibili, con il governo che sostiene che una ratifica anticipata garantirebbe prevedibilità alle imprese e collocherebbe il paese all’inizio del nuovo quadro commerciale, mentre proseguono le discussioni a livello UE sulle garanzie e sulla valutazione giuridica in sospeso.

Maddalena Ingrao

