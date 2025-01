UNIONE EUROPEA. L’economia è in leggera ripresa 

Le attività della zona euro hanno iniziato il nuovo anno con un modesto ritorno alla crescita, poiché l’attività stabile dei servizi a gennaio è stata completata da un allentamento della lunga flessione nel settore manifatturiero, ha mostrato un sondaggio. L’indice preliminare composito dei direttori degli acquisti della zona euro di HCOB, compilato da S&P Global, è salito a 50,2 a gennaio da 49,6 a dicembre, sfiorando appena il limite di 50 che separa la crescita dalla contrazione. Reuters aveva previsto un piccolo spostamento a 49,7.

La ripresa è stata tuttavia mista. L’attività nel settore privato tedesco si è stabilizzata a gennaio, segnando la fine di una contrazione di sei mesi, ma in Francia il settore dei servizi si è ulteriormente ridotto poiché le aziende hanno dovuto affrontare una domanda debole e incertezza politica, riporta Reuters.

In Gran Bretagna, al di fuori dell’Unione Europea, la crescita tiepida è ripresa solo leggermente all’inizio del 2025 con occupazione e ottimismo in contrazione, in sintonia con altri segnali di un’espansione fiacca e un mercato del lavoro in indebolimento.

Un indice che misura il settore dei servizi dominante nella zona euro è sceso a 51,4 da 51,6, ma è rimasto sopra il pareggio ed è stato appena al di sotto delle previsioni del sondaggio Reuters per 51,5. Suggerendo che non ci sarà una grande ripresa a breve, la crescita della domanda è rimasta tiepida. Il nuovo indice aziendale è salito a 50,7 da 50,2.

Ma la fiducia dei consumatori è migliorata questo mese, hanno mostrato i dati ufficiali giovedì. La flessione dell’attività manifatturiera, iniziata a metà del 2022, si è attenuata e il suo indice PMI principale è balzato a 46,1 da 45,1 di dicembre. Il sondaggio Reuters aveva previsto un aumento più superficiale a 45,3.

Un indice che misura la produzione che alimenta il PMI composito è rimasto sotto i 50 ma è salito a 46,8 da 44,3, la sua lettura più alta in otto mesi.

Mentre i produttori hanno dovuto affrontare costi crescenti per le materie prime, hanno mantenuto stabili i prezzi applicati. L’indice dei prezzi di input è salito a un massimo di cinque mesi di 51,6 da 50.

L’inflazione nella regione è stata del 2,4% a dicembre, al di sopra dell’obiettivo del 2,0% della Banca centrale europea, ma ha tagliato i tassi di interesse per la quarta volta il mese scorso e ha tenuto la porta aperta a un ulteriore allentamento poiché l’economia del blocco è trascinata verso il basso dall’instabilità politica interna e dalla minaccia di una guerra commerciale degli Stati Uniti. La BCE ha praticamente garantito un taglio dei tassi di interesse giovedì e i decisori politici si sono schierati a favore di ulteriori riduzioni, mentre la Federal Reserve statunitense manterrà la posizione il 29 gennaio e riprenderà a tagliare a marzo, secondo Reuters.

Sfidando i suoi pari, la Banca del Giappone ha aumentato i tassi di interesse venerdì al livello più alto dalla crisi finanziaria globale del 2008.

Per rafforzare l’idea, le aziende dell’unione monetaria non si aspettano un’imminente grande ripresa dell’attività, hanno tagliato il personale a gennaio, anche se solo leggermente. L’indice composito dell’occupazione è salito a 49,8 da 49,2, appena al di sotto del pareggio.

A complicare ulteriormente le prospettive, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, tornato alla Casa Bianca, ha promesso di imporre tariffe sulle importazioni dall’Unione Europea.

Maddalena Ingrao

