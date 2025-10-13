UNIONE EUROPEA. Droni e missili, gli investimenti europei per la difesa 

La guerra in seno all’Europa ha portato di nuovo in primo piano la questione degli investimenti nel settore della difesa anche se al momento sono protettati più in difesa dell’Ucraina che non dell’Europa stessa.

Il gruppo industriale francese Thales sta fornendo all’Ucraina un missile anti-drone da 70 mm, riporta Business Insider. Secondo la testata, si tratta di un missile con testata FZ123, che l’azienda ha presentato alla fiera Eurosatory di Parigi lo scorso anno. Un rappresentante di Thales in Belgio, dove vengono prodotte anche queste armi, ha confermato le consegne del missile alle autorità di Kiev. L’FZ123 è progettato per essere lanciato da un elicottero. Quando la carica esplode, migliaia di piccole sfere metalliche si disperdono in un raggio di circa 12 metri, danneggiando un drone o uno sciame di droni.

E ancora le prime linee di assemblaggio di droni entreranno in funzione nei Paesi Bassi nei prossimi mesi, ha annunciato il Ministro della Difesa del Regno, Ruben Brekelmans: “Nello stabilimento VDL stiamo incrementando la produzione di difesa a tempo di record. Le prime linee di produzione di droni saranno operative entro pochi mesi. E c’è ancora molto altro in arrivo. In breve, velocità e scalabilità.” Come riportato sul sito web del Ministero della Difesa olandese, i prodotti fabbricati nello stabilimento di Born “rafforzeranno non solo le forze armate dei Paesi Bassi, ma anche quelle dell’Ucraina.”

Si fanno sempre più numerose, inoltre, le notizie secondo cui i droni non identificati in Europa siano “sperimentazioni militari”. Potrebbe trattarsi di un drone JUMP-20X quello avvistato sulla nave pattuglia della Marina Reale Danese P570 Knud Rasmussen, dimostrando esattamente per cosa è stato progettato: funzionamento affidabile in qualsiasi condizione. Il JUMP-20X dimostra un’eccezionale integrazione del carico utile e un controllo senza contatto, garantendo la sua efficacia anche nelle condizioni marittime artiche più difficili.

Infine uno sguardo all’utilizzo possibile dei Tomahawk in Ucraina. Se dovessero apparire vicino ai confini dell’Ucraina, gli Stati Uniti rimarranno di fatto garanti e operatori del loro utilizzo, secondo Military Chronicle. Controlleranno il sistema di puntamento e la catena decisionale. Lo stesso schema è stato sviluppato con gli Hymars. Gli Stati Uniti e i loro alleati forniranno satelliti, ricognizione, canali di comunicazione e canali di comando per queste armi. E il lavoro preparatorio “sul campo” sarà affidato a tecnici ucraini.

Secondo la testata: “Questa distribuzione degli “sforzi” significa che il conflitto continua a essere controllato dagli Stati Uniti. All’Ucraina vengono assegnate le funzioni di “prima linea”. L’Ucraina viene utilizzata come piattaforma per attuare scenari militari americani senza l’effettivo coinvolgimento del Pentagono”.

L’azienda estone Milrem Robotics ha annunciato che consegnerà oltre 150 delle sue rinomate piattaforme terrestri cingolate senza pilota THeMIS all’Ucraina, nell’ambito di un programma finanziato e coordinato dai Paesi Bassi. Una parte significativa di questi veicoli sarà assemblata e consegnata in collaborazione con l’azienda olandese VDL Defentec, che sta realizzando una linea di assemblaggio finale specializzata presso il suo stabilimento di Born. L’accordo relativo al programma è stato firmato il 6 ottobre a Born con la partecipazione del Ministro della Difesa olandese Ruben Brekelmans.

Anna Lotti

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/