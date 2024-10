UNGHERIA. Rinvigorita la cooperazione finanziaria con Pechino

Il presidente della China Development Bank Tan Jiong si è incontrato con il ministro dell’Economia nazionale ungherese Marton Nagy e il ministro delle Finanze Mihaly Varga per discutere di progetti congiunti finanziati dalla Cina e del futuro della cooperazione finanziaria tra i due paesi lo scorso 19 ottobre.

L’Ungheria è diventata la destinazione numero uno per gli investimenti cinesi nell’Europa centrale e orientale e il paese mira a rafforzare il suo ruolo di ponte per capitali, know-how e tecnologia dall’Oriente e dall’Occidente, riporta BneIntelliNews.

Gli incontri del 19 ottobre hanno riguardato infrastrutture, energia, digitalizzazione e mobilità elettrica. Le due delegazioni hanno anche scambiato opinioni sull’approfondimento della cooperazione finanziaria nel quadro di cooperazione cinese-ungherese, ha affermato il ministero dell’Economia nazionale ungherese in una dichiarazione.

Nagy ha affermato che l’Ungheria contava sulle istituzioni finanziarie cinesi nell’implementazione di progetti infrastrutturali, tra cui la circonvallazione ferroviaria V0 attorno a Budapest, una linea ferroviaria rapida che collega l’aeroporto internazionale Ferenc Liszt (cioè l’Aeroporto di Budapest-Ferihegy) con il centro della capitale e gli aggiornamenti delle infrastrutture ai valichi di frontiera con la Serbia.

L’ammodernamento della linea ferroviaria Budapest-Belgrado dovrebbe concludersi nell’estate del 2025. Il grande progetto è destinato ad aprire la strada a una rotta alternativa per portare le merci cinesi in Europa occidentale dai porti in Grecia, soprattuto dal Pireo di Atene.

Le istituzioni finanziarie cinesi hanno fiducia nell’economia ungherese, ha affermato il Ministro delle Finanze dopo l’incontro, aggiungendo che diversi istituti di credito cinesi avevano scelto il paese come base operativa negli ultimi anni, ha affermato Mihaly Varga in una dichiarazione.

La China Development Bank ha aperto una filiale regionale a Budapest nel 2022 per finanziare progetti di sviluppo nell’Europa centrale e orientale.

L’Ungheria ha firmato un accordo con la statale Icbc a ottobre. La più grande banca commerciale in Cina e la più grande banca al mondo per totale attivo potrebbe aprire una filiale in Ungheria.

Nel complesso, le aziende cinesi hanno investito oltre 7,6 miliardi di euro in progetti locali. Varga ha evidenziato gli stabilimenti dei produttori di batterie CATL, Huayou Cobalt ed EVE Power e una fabbrica di veicoli elettrici di BYD.

Varga ha osservato che China Development Bank, Export-Import Bank of China e Bank of China avevano firmato un accordo di prestito da 1 miliardo di euro con l’Ungheria all’inizio dell’anno per finanziare infrastrutture, sviluppi energetici e altri progetti. Si è trattato di una transazione tenuta segreta fino alla fine di luglio, quando la stampa finanziaria ha riportato la storia.

I termini del prestito variabile triennale, inclusi tassi di interesse e termini di rimborso, non sono stati però divulgati.

La Cina è il principale partner commerciale dell’Ungheria al di fuori dell’UE, con scambi bilaterali che hanno raggiunto i 12 miliardi di euro nel 2023. L’Ungheria è stata il primo Stato sovrano al mondo a emettere un’obbligazione panda verde nel 2021, organizzata dalla Banca di Cina.

Inoltre, il governo di Budapest è in trattative con le banche cinesi per l’emissione di obbligazioni in yuan entro la fine dell’anno corrente.

