UNGHERIA. Pechino investe su Budapest in Europa

L’Ungheria è stata la principale destinazione europea per gli investimenti diretti esteri (IDE) cinesi per il secondo anno consecutivo nel 2024, secondo un rapporto dell’Agenzia Ungherese per la Promozione degli Investimenti (HIPA), che riprende un rapporto del Mercator Institute for China Studies (MERICS) e del Rhodium Group.

L’Ungheria ha ricevuto il 31% di tutti gli IDE cinesi destinati all’UE e al Regno Unito nel 2024, [METTERE LINK a L’Ungheria ha ricevuto il 31% di tutti gli IDE cinesi destinati all’UE e al Regno Unito nel 2024] una percentuale superiore a qualsiasi altro Paese. Germania, Francia e Regno Unito insieme hanno rappresentato solo il 20%. Gli IDE cinesi totali nell’UE e nel Regno Unito hanno raggiunto i 10 miliardi di euro nel 2024, con un aumento del 47% rispetto al 2023, riporta BneIntelliNews.

Anche gli investimenti “verdi” sono aumentati per il terzo anno consecutivo, con un aumento del 21% a 5,9 miliardi di euro, dominati dai progetti relativi ai veicoli elettrici, che hanno raggiunto i 4,9 miliardi di euro. L’Ungheria ha ricevuto il 62% di tutti gli IDE cinesi relativi ai veicoli elettrici durante l’anno.

La rinnovata spinta cinese verso l’Europa si inserisce in un complesso mix di pressioni interne e globali. Il rallentamento della crescita e l’eccesso di capacità produttiva in Cina hanno spinto le aziende a cercare nuovi mercati all’estero, mentre l’inasprimento delle tensioni geopolitiche e le barriere commerciali occidentali hanno reso più attraente la localizzazione della produzione in Europa, secondo il rapporto.

La ripresa è stata alimentata da una modesta ripresa delle fusioni e acquisizioni e da un continuo aumento degli investimenti greenfield. L’attività di M&A è raddoppiata dal minimo storico del 2023 a 4,1 miliardi di euro, trainata da una manciata di grandi operazioni, tra cui l’acquisizione da parte di Tencent della polacca Techland per 1,5 miliardi di euro e l’acquisizione da parte di Haier per 716 milioni di euro del business olandese della refrigerazione di Carrier. Ciò nonostante, i volumi complessivi di M&A sono rimasti deboli rispetto agli standard storici.

Quattro dei dieci maggiori investimenti cinesi nell’UE e nel Regno Unito lo scorso anno hanno riguardato l’Ungheria, tra cui lo stabilimento automobilistico BYD a Szeged e la fabbrica di batterie CATL a Debrecen. Il valore complessivo degli investimenti si aggira intorno ai 9 miliardi di euro, secondo il rapporto.

BYD ha scelto Budapest come suo polo europeo per le attività commerciali e di ricerca e sviluppo, a dimostrazione di una transizione verso attività a più alto valore aggiunto, ha osservato Istvan Joo, CEO e commissario governativo di HIPA. L’azienda trasferirà la sua sede centrale europea dai Paesi Bassi all’Ungheria nell’ambito di un accordo di cooperazione strategica recentemente firmato con il governo.

Anna Lotti

