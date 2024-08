UNGHERIA. Manderemo tutti i migranti a Bruxelles e gli pagheremo il treno 

Gergely Gulyás ha criticato duramente la corte suprema dell’UE per aver ordinato a Budapest di pagare 200 milioni di euro per aver violato le norme sull’asilo.

Il capo di gabinetto del governo ungherese, con rango ministeriale, ha avvertito l’Ue che il paese invierà migranti a Bruxelles se il blocco continuerà a chiedere di accettare più richiedenti asilo, riporta Euronews.

“Se Bruxelles vuole migranti, li otterrà”, ha detto giovedì 23 agosto Gulyás, “Daremo a tutti un biglietto di sola andata se l’Ue renderà impossibile fermare l’immigrazione alla frontiera esterna”.

Il Ministro ha fatto le dichiarazioni incendiarie in riferimento a una pesante multa di 200 milioni di euro che la Corte di giustizia europea ha emesso all’Ungheria a giugno per aver ripetutamente ignorato le norme sull’asilo dell’Ue. All’epoca, il primo Ministro Viktor Orbán ha descritto la decisione della corte come “oltraggiosa e inaccettabile (…) Sembra che i migranti illegali siano più importanti per i burocrati di Bruxelles dei loro stessi cittadini europei”, ha affermato.

I commenti di Gulyás di giovedì suggerirebbero che poco è cambiato per quanto riguarda l’opinione di Orbán sulla sentenza della Corte di giustizia europea: ”Bruxelles vuole costringerci a far entrare i migranti a tutti i costi”, ha detto.

Ha accusato l’Ue di ipocrisia per aver presumibilmente adottato l’uso delle cosiddette “zone di transito” in cui trattenere i richiedenti asilo. “L’Ungheria è stata condannata per la stessa pratica e sta ricevendo pesanti multe”, ha detto il ministro.

Ha anche detto che la protezione delle frontiere esterne di Schengen è un problema per l’Europa nel suo complesso, non solo per l’Ungheria, e che Budapest non riceve risorse aggiuntive per proteggere il confine.

L’Ungheria condivide una frontiera con Serbia e Ucraina, due membri non Ue e non Schengen, e il governo ungherese sta esaminando canali legali che potrebbero costringere la Commissione europea a sostenere alcuni dei costi per la messa in sicurezza del confine.

La controversia sull’asilo tra l’Ungheria e l’UE risale a dicembre 2020, quando la Corte di giustizia europea ha stabilito per la prima volta che l’accesso limitato dell’Ungheria alle procedure di asilo per coloro che cercavano protezione internazionale nel paese rendeva “praticamente impossibile” presentare domanda.

La corte ha rimproverato l’Ungheria per aver tenuto illegalmente i richiedenti asilo in “zone di transito” in condizioni che equivalevano a detenzione e violando il loro diritto di appello.

Il rigetto da parte dell’Ungheria della sentenza della Corte di giustizia europea del 2020 ha portato la Corte a emettere la sua multa da capogiro due mesi fa. I giudici hanno affermato che l’Ungheria stava “ignorando il principio di leale cooperazione” e “eludendo deliberatamente” l’applicazione della legislazione dell’Ue in materia di asilo.

La sanzione includeva anche una multa giornaliera di 1 milione di euro per ogni giorno di ritardo nell’adeguamento dell’Ungheria al diritto dell’Ue.

Lucia Giannini

