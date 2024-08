UNGHERIA. L’impero mediatico di Fidesz e del Predator Viktor Orban

Nei mesi precedenti le elezioni per il Parlamento europeo, gli ungheresi sono stati avvertiti che votare contro il primo ministro Viktor Orbán avrebbe significato votare per una guerra totale. Fidesz ha presentato le elezioni del 9 giugno come una lotta esistenziale, che avrebbe potuto preservare la pace in Europa se Orbán avesse vinto, o alimentare un’instabilità diffusa se non l’avesse fatto.

Per realizzare questa campagna, Orbán ha utilizzato un vasto impero mediatico filogovernativo che ha dominato il discorso politico del paese per più di un decennio, riporta AP. La tattica ha funzionato, e FIdesz ha vinto le elezioni, anche se non con ampi margini. L’emergente partito Rispetto e Libertà, Tisza, di Peter Magyar, ex membro del Fidesz, ha attirato elettori scontenti e ha preso il 29% dei voti contro il 44% di Fidesz.

Tisza ha fatto campagna elettorale promettendo di sradicare la corruzione nel governo, denunciando apertamente il danno che la “fabbrica di propaganda” di Orbán ha fatto alla democrazia ungherese: ”Potrebbe essere molto difficile immaginare dall’America o dall’Europa occidentale come sono la propaganda e la macchina statale qui (..) Questa realtà parallela è come il Truman Show. La gente crede che sia la realtà”, ha detto Magyar.

Dal 2010, il governo di Orbán ha promosso l’ostilità verso i migranti e i diritti Lgbt+, la sfiducia nell’Unione Europea impegnandosi anche in una battaglia contro George Soros. Il partito di Orbán, così, ha ottenuto quattro maggioranze consecutive di due terzi in parlamento e, più di recente, il maggior numero di delegati ungheresi nella legislatura dell’Ue.

Secondo il think tank Political Capital di Budapest, Orbán ha creato “un ambiente quasi orwelliano” in cui il governo usa come arma il controllo della maggior parte delle fonti di informazione per limitare le decisioni degli ungheresi: ”L’Ungheria è diventata un’autocrazia informativa di grande successo, o dittatura di propaganda”.

La restrizione della libera stampa ungherese influisce direttamente sulla partecipazione democratica informata. I politici dell’opposizione si lamentano da tempo di avere solo cinque minuti di tempo in onda ogni quattro anni sulla televisione pubblica, il minimo legale, per presentare i loro programmi prima delle elezioni.

Al contrario, i canali televisivi e radiofonici pubblici riecheggiano costantemente i punti di discussione comunicati sia da Fidesz che da una rete di think tank e sondaggisti che ricevono finanziamenti dal governo e dal partito. I loro analisti compaiono regolarmente nei media affiliati per rafforzare le narrazioni del governo, mentre i commentatori indipendenti non compaiono quasi mai.

Durante la campagna di maggio, la commissione elettorale ungherese ha emesso un avvertimento all’emittente pubblica per aver ripetutamente trasmesso video della campagna di Fidesz durante i notiziari, una violazione delle regole di imparzialità. L’emittente ha continuato comunque.

Magyar, che ha vinto un seggio al Parlamento europeo, attribuisce il successo del suo nuovo partito in parte alla sua capacità di eludere il predominio di Orbán incontrando direttamente gli elettori e sviluppando un ampio seguito sui social media.

Ma nell’Ungheria prevalentemente rurale, anche coloro che hanno una forte presenza online hanno difficoltà a competere con il controllo di Fidesz sui canali tradizionali.

Secondo Reporters Sans Frontières, Orbán ha utilizzato acquisizioni di media da parte di “oligarchi” legati al governo per costruire “un vero e proprio impero mediatico soggetto agli ordini del suo partito”. Il gruppo stima che tali acquisizioni abbiano dato al partito di Orbán il controllo di circa l’80% delle risorse del mercato mediatico ungherese. Nel 2021, Rsf ha inserito Orbán nella sua lista di “predatori” dei media, primo leader dell’Ue a guadagnarsi simile appellativo.

Gli sforzi del governo per controllare i media sono andati oltre la televisione, la radio e i giornali, spostandosi verso i post sui social media che sono potenziati da pubblicità a pagamento.

L’Ungheria ha speso di più nell’intera UE a 27 membri, quasi 4,8 milioni di dollari, in pubblicità politiche su piattaforme di proprietà della società madre di Facebook, Meta, in un periodo di 30 giorni tra maggio e giugno, superando la Germania, che ha più di otto volte la popolazione, secondo un recente rapporto basato su dati disponibili al pubblico compilati da Political Capital, Mérték Media Monitor e il sito di fact-checking Lakmusz. La stragrande maggioranza di quella spesa proveniva da Fidesz o dai suoi delegati.

Maddalena Ingrao

