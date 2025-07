UNGHERIA. Budapest tratta con Mosca e Belgrado per un nuovo oleodotto

Ungheria e Serbia stanno portando avanti i piani per la costruzione di un nuovo oleodotto transfrontaliero in grado di trasportare fino a 5 milioni di tonnellate all’anno (t/a) di greggio, mentre entrambi i Paesi rafforzano i legami energetici con la Russia nonostante le sanzioni dell’UE.

Il Ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto ha annunciato il progetto dopo i colloqui trilaterali a Budapest con il Ministro dell’Energia serbo, Dubravka Dedović, e il Vice Ministro dell’Energia russo, Pavel Sorokin, all’inizio di questa settimana. L’Ungheria prevede di costruire 180 km di nuovo oleodotto sul proprio territorio, con l’obiettivo di rendere operativa l’infrastruttura entro il 2027, riporta BneIntelliNews .

L’oleodotto proposto, secondo Szijjarto, mira a rafforzare la sicurezza energetica regionale e a ridurre i costi, in quanto ha duramente criticato le politiche dell’UE per l’aumento dei prezzi nel tentativo di eliminare gradualmente il petrolio e il gas russi. “Invece di interrompere rotte e fonti di approvvigionamento, l’Europa dovrebbe aprirne di nuove”, ha dichiarato il Ministero degli Esteri in una nota.

Ha avvertito che interrompere la fornitura di greggio e gas russi all’Ungheria raddoppierebbe o addirittura quadruplicherebbe le bollette delle utenze domestiche. “Non lo permetteremo”, ha affermato.

L’annuncio arriva pochi giorni dopo che Ungheria e Slovacchia si sono astenute dal porre il veto all’ultimo pacchetto di sanzioni dell’UE contro l’energia russa, incluso un tetto massimo al prezzo del petrolio, una mossa che, secondo quanto riportato da Radio Free Europe, avrebbe fatto seguito alle garanzie fornite durante i negoziati. L’emittente osserva che il Ministero degli Esteri ungherese non fa alcun riferimento a questo fatto nella dichiarazione.

L’Ungheria rimane fortemente dipendente dall’energia russa e ha cercato di espandere le infrastrutture fisiche per garantire rotte di approvvigionamento alternative in collaborazione con vicini extra-UE come la Serbia, alleato chiave di Viktor Orbán.

Budapest è in attiva discussione sul progetto con Belgrado dallo scorso anno, ma si tratta della prima indicazione pubblica della partecipazione della Russia ai colloqui, riporta TASS.

Il progetto prevede l’installazione di 120 km di oleodotto in territorio serbo, nonché la costruzione di una stazione di misura al confine tra i due Paesi, sviluppata congiuntamente dal colosso ungherese del petrolio e del gas MOL e dalla controparte serba Transnafta.

L’oleodotto collegherà la raffineria ungherese di MOL, vicino a Budapest (Szazhalombatta), con la città di confine meridionale di Algyo e la città serba di Novi Sad.

Il progetto è stato reso pubblico per la prima volta ad aprile durante la visita di Peter Szijjarto a Belgrado. Il capo della diplomazia ungherese, citando lo studio di fattibilità, ha affermato che il progetto potrebbe essere operativo entro il 2028 con una capacità di 4,5 milioni di tonnellate all’anno. L’inizio dei lavori di costruzione è previsto entro la fine di quest’anno o l’inizio del 2026, ha dichiarato Szijjarto in primavera.

Anna Lotti

