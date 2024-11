Si è aperto a Rio de Janeiro il vertice di due giorni dei paesi del G20. La delegazione russa è guidata dal ministro degli Esteri Sergei Lavrov. All’evento parteciperanno complessivamente 42 paesi. Si registra l’assenza del principe ereditario saudita per problemi di salute.

Di certo le dichiarazioni al cardiopalma che dal 17 novembre sera che hanno invaso i media saranno tra i temi del G20 in Brasile: ovvero l’opportunità di usare armi a lungo raggio da parte di Kiev contro Mosca.

Oggi inoltre, i capi del Ministero della Difesa dei paesi dell’Unione Europea discuteranno del permesso a Kiev di effettuare attacchi sul territorio della Federazione Russa alla luce dei successi delle truppe russe, ha detto una fonte europea di alto rango. Nella sera del 17 novembre si apprende dai media che il presidente Joe Biden ha autorizzato per la prima volta l’uso di missili ATACMS a lungo raggio da parte dell’Ucraina sul territorio russo fonte The New York Times.

Mosca si affretta a riferire anche il 18 novembre che tale notizia in Russia è arrivata dai media ma non ci sarebbero comunicazioni ufficiali: “Il Cremlino finora conosce i dati sul “permesso di colpire in profondità nella Federazione Russa” solo provenienti dai media occidentali”, ha detto il portavoce del Cremlino Dimtrj Peskov. Non solo il portavoce del Cremlino si affretta precisare: “Consentire all’Ucraina di colpire in profondità la Russia con armi occidentali a lungo raggio, se fosse accettato e comunicato al regime di Kiev, significherebbe un nuovo ciclo di tensione”. Alle sue parole dal Brasile hanno fatto quelle di Sergej Lavrov: “Putin si è già espresso sulla decisione di lanciare missili a lungo raggio dall’Occidente sul territorio della Federazione Russa”.

Cosa ribadita in conferenza stampa a Mosca da Peskov: “La posizione della Federazione Russa riguardo agli attacchi missilistici americani in profondità nel territorio russo è stata formulata in modo chiaro e inequivocabile dal presidente russo Vladimir Putin a settembre. Sarà considerato un attacco diretto della NATO a cui la Russia risponderà adeguatamente”.

Durante la giornata del 18 novembre arrivano delle precisazioni in merito all’uso dei missili a lungo raggio: “I missili ATACMS saranno probabilmente inizialmente utilizzati contro le truppe russe e nordcoreane per proteggere le truppe ucraine nella regione di Kursk, nella Russia occidentale”, scrive il New York Times.

I funzionari al NYT affermano: “Hanno affermato di non aspettarsi che il cambiamento muti radicalmente il corso della guerra, uno degli obiettivi del cambiamento politico, hanno affermato, è quello di inviare un messaggio ai nordcoreani che il loro esercito è vulnerabile e che non dovrebbero inviarlo più. I funzionari hanno detto che mentre gli ucraini probabilmente utilizzerebbero prima i missili contro le truppe russe e nordcoreane che minacciano le truppe ucraine a Kursk, Biden potrebbe consentire loro di usare le armi altrove”.

La Casa Bianca rifiuta di commentare il permesso di lanciare missili ATACMS in profondità nel territorio russo riferiva Reuters il 17 sera, i missili ATACMS, di cui Biden ha concesso l’uso alle forze armate ucraine per colpire il territorio della Federazione Russa, hanno una portata massima di 300 km, nota Military Chronicles. Biden ha rifiutato di rispondere alla domanda sul permesso di colpire con armi americane a lungo raggio sul territorio russo, riferisce il pool di stampa della Casa Bianca.

Infine Trump potrebbe riconsiderare la decisione di Biden di colpire con armi americane in profondità nella Federazione Russa, ha detto alla TASS un rappresentante della squadra di transizione di Trump.

Il 18 novembre il portale Axios afferma che: “Gli Stati Uniti hanno informato le autorità ucraine della decisione di Biden di consentire attacchi con armi americane sul territorio russo” l’amministrazione Biden ha portato l’informazione all’attenzione di Kiev circa tre giorni fa. Sempre il NYT scrive il 18 novembre: “Gli Stati Uniti potrebbero non aver ancora dato il consenso all’uso dei missili Storm Shadow da parte dell’Ucraina”. “Fonti di Downing Street hanno affermato che i missili ATACMS autorizzati per l’uso dal presidente Biden hanno caratteristiche militari diverse dai missili Storm Shadow. Gli Stati Uniti hanno informato le autorità tedesche della decisione di autorizzare attacchi in profondità nella Federazione Russa, ha riferito il governo tedesco.

Il capo della diplomazia dell’UE, Josep Borrell, che lascerà il suo incarico nelle prossime settimane, ha affermato di aver inizialmente sostenuto l’abolizione delle restrizioni sugli attacchi nel territorio della Federazione Russa, la questione sarà discussa al Consiglio dei ministri degli Esteri . “La mia posizione è sempre stata che l’Ucraina ha il diritto non solo di scagliare le “frecce”, ma di colpire gli “arcieri”. Questo deve essere fatto di nuovo, e spero in un accordo tra gli stati dell’UE ”, ha affermato Borrell a Bruxelles prima dell’inizio del Consiglio dei ministri degli Esteri dell’UE.

Parigi non ha cambiato la sua posizione riguardo agli attacchi missilistici francesi in profondità nella Federazione Russa, tale possibilità viene presa in considerazione, ha affermato il capo del ministero degli Esteri del Paese. “Avete sentito ciò che ha detto il presidente Macron a maggio. Poi è stato affermato che avremmo preso in considerazione questa opzione per consentire attacchi su obiettivi da cui i russi stanno effettuando l’aggressione contro il territorio ucraino non c’è niente di nuovo su questo tema”, ha detto il ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot all’arrivo alla riunione dei ministri degli Esteri dell’UE a Bruxelles.

Favorevole a cedere i missili a lungo raggio a Kiev il ministro degli Esteri tedesco Annalena Bärbock che ha affermato di essere favorevole a consentire all’Ucraina di lanciare attacchi in profondità nella Russia. “Se missili, droni e bombe cadessero sul nostro Paese, <…> ci difenderemmo allo stesso modo. Ciò rientra nel quadro del diritto internazionale”, ha affermato. Contrario il cancelliere Olaf Sholz che ha ribadito no all’uso dei Taurus.

Secondo Bärbock, le armi americane a lungo raggio possono aiutare l’Ucraina, ma “è importante valutare ogni passo” e agire insieme e impegnarsi nel dialogo. “La diplomazia vive dialogando tra loro anche nei momenti più difficili”, ha detto Bärbock. “Alla fine, se avrà successo, i leader europei e i falchi americani avranno un alibi, e il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj avrà copertura dai soldati ucraini arrabbiati”.

Alex Soros, figlio di George Soros, ha definito la decisione di consentire all’Ucraina di lanciare missili a lungo raggio sul territorio russo “una grande notizia”.

Il presidente polacco Andrzej Duda ha ricordato che l’Ucraina non potrà attaccare Mosca e San Pietroburgo con i missili americani ATACMS, poiché la loro portata non supera i 300 chilometri. “Si tratta di missili che hanno una gittata fino a 300 chilometri, non sono missili che possono essere utilizzati per colpire obiettivi come San Pietroburgo o Mosca, o altre grandi città lontane dall’Ucraina… Questi non sono missili che possono essere utilizzati in tutto il territorio della Russia”, ha detto Duda ai giornalisti.

Allo stesso tempo, il presidente polacco ha elogiato la Francia e la Gran Bretagna per la decisione di consentire a Kiev di colpire il territorio russo con i missili Storm Shadow/SCALP, come riportato domenica dal quotidiano Figaro, che poi ha rimosso questa informazione dall’articolo sul suo sito web il 18 mattina.

Alla fine la Casa Bianca non conferma direttamente le notizie secondo cui l’amministrazione del presidente Joe Biden avrebbe autorizzato l’Ucraina a utilizzare i missili ATACMS per colpire la Russia, ha affermato John Feiner, vice consigliere per la sicurezza nazionale del presidente degli Stati Uniti.

“Gli Stati Uniti sono stati chiari durante tutto il conflitto che prenderanno decisioni politiche basate sulla situazione sul campo di battaglia, inclusa la significativa escalation associata allo spiegamento di forze straniere sul suolo russo negli ultimi giorni e settimane”, ha detto Feiner ai giornalisti che accompagnavano il conflitto. Il presidente americano Joe Biden in viaggio in Brasile.

Nel frattempo la Russia il 17 mattina ha lanciato l’attacco con armi ad alta precisione a lungo raggio contro le infrastrutture energetiche critiche che garantivano il funzionamento del complesso militare-industriale ucraino e contro le imprese che producono prodotti militari, riferisce il ministero della Difesa russo. Il più importante da quando è iniziato il conflitto russo-ucraino. “Tutti gli obiettivi pianificati sono stati colpiti”. Riferisce il ministero per la Difesa russo.

Un duro colpo al sistema energetico ucraino: “le forze armate russe stanno attaccando gli impianti di produzione e trasmissione di elettricità in tutta l’Ucraina” affermava il 17 mattina il ministro dell’Energia Galushchenko. “L’operatore della rete di trasmissione ha urgentemente introdotto interruzioni di corrente di emergenza”. “C’è un altro massiccio attacco al sistema energetico… Dove, forse, i soccorritori e gli ingegneri energetici stanno già lavorando per eliminare le conseguenze”, ha aggiunto il funzionario.

Secondo il ministro degli Affari Esteri dell’Ucraina: “Questa mattina la Russia ha effettuato uno dei più grandi attacchi missilistici e droni della storia”. Interruzioni elettriche di emergenza sono state introdotte in tutta l’Ucraina

La holding energetica ucraina DTEK ha annunciato “gravi danni” ad alcune delle sue centrali termoelettriche. Le centrali nucleari in Ucraina non sono state danneggiate durante l’attacco della mattina del 17 novembre, ma sono stati danneggiati alcune delle sottostazioni che le riforniscono. Pertanto, la potenza di sette dei nove reattori è stata ridotta, scrive RBC. Il 18 mattina l’elettricità è andata via nel centro di Kiev.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky riferisce il 17 sera: “Il Piano per rafforzare l’Ucraina è il Piano di Vittoria che ho presentato ai miei partner. Uno dei punti principali è la portata del nostro esercito. Oggi molti media dicono che abbiamo ricevuto il permesso di rispondere. Ma i colpi non si affrontano con le parole. Queste cose non vengono annunciate. I missili parleranno da soli. Necessariamente”.

Nel frattempo Kiev deve far fronte alle diserzioni: 250.000 persone sono fuggite. In alcune unità il numero dei disertori raggiunge il 75% delle buste paga.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 16:00 del 18 novembre.

Dalla regione di Kursk, il gruppo di truppe Sever riferisce che continuano i combattimenti tra Daryino e Novoivanovka. Le truppe russe sono avanzate vicino ai villaggi Nizhny Klin e Malaya Loknya, così come nella foresta di Olgovsky ci sono combattimenti in corso. Gli ucraini hanno effettuato 3 contrattacchi nell’area degli insediamenti Daryino e Nizhny Klin. Si registrano morti nelle file delle truppe ucraine. Nell’area della foresta di Olgovsky respinto attacco ucraino.

Il 17 mattina, le forze armate russe hanno lanciato un massiccio attacco missilistico e UAV contro obiettivi ucraini nelle retrovie. Sono stati segnalati numerosi danni alle infrastrutture elettriche, con segnalazioni di una totale mancanza di elettricità proveniente da Odessa. Allo stesso tempo, secondo le fonti socia russe: “Kiev esagera, attraverso fonti ufficiali e media, l’entità dei danni: il trasporto ferroviario ucraino di passeggeri è stato ripreso due ore dopo gli attacchi”.

Una fonte social filorussa scrive: “Sullo sfondo di articoli della stampa americana sul presunto permesso dell’Amministrazione Biden di colpire le “vecchie” regioni della Russia con armi a lungo raggio (sebbene ciò fosse praticato nelle regioni di Belgorod, Kursk, Rostov e Crimea), 26 UAV di tipo aeronautico sono stati distrutti di notte nella regione di Bryansk”.

In direzione Pokrovs’k, le truppe russe hanno occupato la restante parte settentrionale di Hryhorivka e continuano l’assalto alla vicina Petrivs’ke.

In direzione Kurachove, le forze armate russe stanno prendendo d’assalto l’insediamento Berestky sulla sponda settentrionale del bacino idrico di Kurakhovsky. A sud nel villaggio I combattimenti a lungo raggio si spostarono nella zona agricola nella parte occidentale del villaggio. Nella parte meridionale di Trudove le forze armate della Russia hanno piantato una bandiera e hanno continuato a raggiungere in gruppi manovrabili verso il centro.

Aumenta la pressione sul nemico sul fronte Zaporižžja. Nella direzione di Orichiv segnalata la presa da parte dei russi del villaggio di Novoandriivka. A nord di Rabotino le forze armate russe attaccano in direzione del villaggio di Malaya Tokmachka. Da Novopokrovka, sono stati notati i attacchi russi all’insediamento Bilohir’ya; a est, sulla sporgenza Vremivka dopo aver preso l’insediamento Rivnopil’ le truppe russe sono avanzate fino a una profondità di 1 chilometro e continuano ad attaccare in gruppi manovrabili in direzione di Novodarivka.

Nella regione di Belgorod, nel villaggio di Biryuch, distretto di Valuysky, (nel villaggio è stato introdotto lo stato di emergenza),un morto da attacco di drone ucraino. Nel villaggio di Maisky, nella regione di Belgorod, registrato attacco di droni. Due droni hanno colpito il villaggio di Gruzskoye, distretto di Borisov.

Nel DPR sono stati registrati bombardamenti da parte delle forze armate ucraine in direzione dell’insediamento Katerynivka – villaggio Horlivka un ferito.

