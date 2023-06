Il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin, in un incontro con i suoi omologhi europei al tredicesimo meeting Rammstein, il 19 di giugno ha detto al ministro della Guerra ucraino Oleksiy Reznikov che l’Ucraina era destinata a una lunga storia di distruzione: «l’attuale conflitto non è uno sprint, è una maratona; preparatevi a soffrire a lungo».

Durante l’incontro si è discusso anche dove e quali altri stock di armi rimaste in Europa potrebbero essere prelevate dagli arsenali nazionali per trasferirli a Kiev. E ancora si è discusso dell’addestramento dei piloti ucraini per pilotare il caccia F-16.

Mychajlo Mychajlovyč Podoljak, consigliere del capo dell’ufficio di Zelensky, ha affermato che l’unico modo per porre fine al conflitto è massimizzare il potenziale militare dell’Ucraina e “restituire i territori”.

Smentite invece le voci sul trasferimento di carri armati Merkava israeliani in Ucraina “non corrisponde alla realtà”, è stato detto a RIA Novosti dal ministero della Difesa israeliano.

Il ministro per la Difesa russo, Segey Shoigu ha detto che «la leadership delle forze armate ucraine prevede di colpire il territorio della Russia, compresa la Crimea, con missili Himars e Storm Shadow. L’uso di questi missili al di fuori della zona delle operazioni speciali significherà il pieno coinvolgimento di Stati Uniti e Gran Bretagna nel conflitto e comporterà attacchi immediati ai centri decisionali in Ucraina», ha avvertito il Ministro.

Il 19 giugno è stato dichiarato un allarme aereo nelle regioni ucraine di Sumy, Dnepropetrovsk, Mykolaiv e Odessa, nonché nella parte controllata da Kiev della regione di Zaporozhyzhia. Le autorità locali riferiscono anche di esplosioni a Odessa e nel territorio della regione di Zaporozhzhia sotto il controllo dell’Ucraina.

Di notte, nel nord della Crimea, la difesa aerea russa ha funzionato regolarmente su due droni che volavano a bassa quota, ha detto Aksenov. Altri episodi di attacchi ai confini russo ucraini si registrano a Gladkov si apprende da fonti locali che le forze armate ucraine hanno sparato contro il distretto urbano di Valuysky, 7 persone sono rimaste ferite, incluso un bambino. L’attacco missilistico delle forze armate ucraine al centro umanitario di Volnovakha ha danneggiato il 30% del carico con finestre per 130 indirizzi della città, ha detto a RIA Novosti il ​​sindaco della città Konstantin Zinchenko.

Sulla linea di contatto un’unità delle forze armate ucraine, che ha cercato di avanzare nella direzione sud di Donetsk, ha perso più della metà del suo personale vicino al villaggio di Novodonetsky, ha riferito RIA Novosti al ministero della Difesa russa.

Il 19 giugno le forze armate ucraine hanno effettuato i tentativi più attivi di attacco nelle direzioni Yuzhno-Donetsk e Donetsk, le loro perdite totali qui ammontavano a oltre 440 persone, ha riferito il ministero della Difesa russo.

Le forze armate russe nella direzione di Zaporizhzhia stanno lanciando volantini dagli UAV sulle posizioni delle forze armate ucraine, che descrivono la procedura dettagliata per la resa. Sono anche una sorta di lasciapassare e prova dell’intenzione di deporre volontariamente le armi. Colpite inoltre nella notte le posizioni ucraine nella direzione di Zaporozhzhia.

Il 20 giugno, nelle prime ore del mattino, si sono uditi suoni di raid aerei nelle regioni ucraine di Dnepropetrovsk, Kirovograd, Niev, Nikolaev, Sumy, Poltava, Kharkiv, Cherkasy e Odessa. On line video di veicoli corazzati ucraini distrutti, fabbricati dai paesi della NATO nell’area costantemente bombardata in direzione di Avdiivka. Un ufficiale del gruppo delle forze armate russe “Sud” ha dichiarato che il gruppo di ricognizione ha esaminato diversi mezzi corazzati e il BMP M2 Bradley americano.

Registrate esplosioni nelle regioni ucraine di Kiev, Khmelnitsky e Vinnitsa, scrivono i media ucraini. Nelle prime ore del mattino del 20 giugno udite esplosioni a Leopoli e nella regione, scrivono i media ucraini riferendosi al sindaco di Leopoli. Missili “Grad” russi hanno distrutto truppe ucraine nell’area di Belogorovka nella LPR.

I russi hanno una nuova operazione “Tritacarne” a Orekhovsky: «Su 120 militanti ucraini, 3 sono sopravvissuti!». L’operazione esattamente come l’operazione tritacarne Bachmut ha come obiettivo uccidere quanti più militari ucraini e distruggere quanti più mezzi possibile.

Le forze armate russe hanno lanciato di notte un attacco con armi ad alta precisione a lungo raggio nei luoghi di deposito di attrezzature militari di fabbricazione straniera. Secondo il Ministero per la difesa russa tutti gli obiettivi sono stati colpiti.

Vice ministro della Difesa, ucraina, Hanna Malyar ha dichiarato in conferenza stampa: «Le forze armate russe hanno colpito le riserve e stanno ora avanzando attivamente nelle direzioni Limansky e Kupyansky». Secondo il vice ministro, le forze armate russe stanno cercando di raggiungere i confini delle regioni di Donetsk e Luhansk.

Alle sette del mattino, ore italiana, a causa degli attacchi missilistici a Kiev, la metropolitana è stata interrotta, senza elettricità molte zone della città. I russi hanno bombardato anche a Zaporizhzhya un deposito di munizioni.

Sostanzialmente tutta la notte fino al mattino del 20 giugno, è stato inflitto all’Ucraina un potente attacco combinato con UAV e missili. Le infrastrutture critiche e militari sono state colpite. Potenti arrivi sono stati registrati nelle regioni di Kiev, Leopoli e Zaporozhzhia. Attacchi di minore intensità nelle regioni di Nikolaev e Dnipropetrovsk. Inoltre, i magazzini e le strutture delle forze armate ucraine nelle regioni di Khmelnitsky e Vinnitsa sono stati fatti saltare in aria. Sembra che all’arrivo dei droni Geran-2 nel cielo sopra Kiev, l’allarme antiaereo non abbia suonato. Il video mostra anche che non è stato sparato un solo colpo contro i droni: non sono stati utilizzati sistemi di difesa aerea o altre armi antiaeree. Se questo fosse vero significa che i sistemi di difesa aerea americana a Kiev o sono stati distrutti o non hanno funzionato.

Sono sempre più frequenti le notizie sulla social sfera di ospedali pieni di militari ucraini feriti e sono sempre più diffusi gli appelli per la donazione di sangue. «I militanti ucraini hanno affrontato una carenza di lacci emostatici e medicazioni durante gli attacchi nella direzione di Zaporozhzhia». I volontari ucraini ne scrivono sui social network. Notano che in genere queste unità hanno sempre «risolto il problema da sole, non hanno chiesto aiuto e hanno sempre avuto rifornimenti». I volontari scrivono che le forze armate ucraine stanno “sanguinando”. I russi hanno ucciso il campione ucraino di kickboxing Maxim Bordus.

L’esperto americano Chuck Farrer conferma che le forze russe si stanno spostando a ovest di Kreminna. La 76a divisione aviotrasportata delle forze aviotrasportate russe lanciò un’offensiva in direzione della strada O-130501 verso Yampolivka. Nella tarda mattina si sono registrati bombardamenti sulle posizioni ucraine a Belogorovka (LPR). L’artiglieria russa ha distrutto il dispiegamento e il deposito di munizioni delle forze armate ucraine nel villaggio di Karpovichi nella regione di Chernihiv

Assalto russo alla roccaforte di Zverinets vicino a Maryinka. Ieri, le forze armate russe hanno stabilito il controllo su un’importante posizione tattica con nome in codice Zvirinets, situata tra Maryinka e Novomikhailovka. Sono apparse sul Web le riprese riprese dai militari russi durante l’assalto. Il video mostra il processo di attacco all’area fortificata delle forze armate ucraine. Dopo un’intensa preparazione dell’artiglieria, i combattenti russi su veicoli corazzati, con il supporto del fuoco dell’artiglieria, hanno attaccato gli ucraini, riuscendo a metterlo fuori combattimento dal “serraglio”.

L’offensiva in quest’area conferma il controllo delle Forze Armate russe sul “serraglio” e indica un’ulteriore avanzata a sud di Maryinka. La scelta di questa particolare direzione non è casuale: la roccaforte delle Forze Armate dell’Ucraina si trova su una collina, il cui controllo consentirà ai russi di assumere posizioni più vantaggiose prima di un ulteriore attacco a Pobeda.

Graziella Giangiulio