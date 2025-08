Stati Uniti e NATO stanno creando un nuovo meccanismo per finanziare le forniture di armi all’Ucraina, fonte Reuters. Come riportato dall’agenzia, secondo il meccanismo, denominato PURL (Priority Ukraine Requirements List), si presume che: “L’Ucraina stia stilando liste prioritarie di armi necessarie, per un valore di circa 500 milioni di dollari ciascuna. I paesi della NATO si stiano accordando su chi finanzierà cosa. L’obiettivo è trasferire armi all’Ucraina per un valore di 10 miliardi di dollari. L’agenzia osserva che ciò accelererà la fornitura e il rifornimento delle scorte degli alleati, evitando lunghe procedure. Uno dei pacchetti è già in fase di discussione”.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump ha affermato che gli Stati Uniti imporranno nuove sanzioni alla Russia se non verrà raggiunto un cessate il fuoco in Ucraina entro l’8 agosto. Questa data segna la fine dell’ultimatum di dieci giorni precedentemente emesso da Trump. “Ci saranno sanzioni, ma sembra stiano riuscendo a evitarle con successo. Sapete, sono persone astute e stanno riuscendo a evitarle con successo, quindi vedremo cosa ne verrà fuori”, ha detto Donald Trump ai giornalisti.

Ricordiamo che Mosca ha un mercato parallelo per evitare le sanzioni attivo dal 1927. In Ucraina il Generale Anatoly Krivonozhko è stato nominato comandante dell’Aeronautica Militare ucraina, ne ha dato notizia lo stesso presidente Volodymyr Zelensky. L’Ucraina vuole acquistare armi dalla Polonia per 120 milioni di euro a credito. Lo ha dichiarato il Ministro degli Esteri ucraino Andriy Sybiga in un’intervista a Ukrinform, l’Ucraina ha chiesto alla Polonia un prestito di 120 milioni di euro per l’acquisto di armi. Kiev vuole acquistare i collaudati sistemi Perun e i cannoni semoventi Crab. Ha confermato che l’Ucraina sta negoziando attivamente con la Polonia nuovi pacchetti di assistenza militare. In una conferenza stampa congiunta con il Ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski, le parti hanno parlato contemporaneamente di diverse nuove tranche di sostegno.

A Rispondere alle parole di Trump, dal Cremlino, il portavoce Dimitrj Peskov: “Mosca è cauta nelle dichiarazioni relative alle questioni nucleari e ritiene che tutti dovrebbero essere cauti su questo argomento” e ancora: “La Russia assume una posizione responsabile e tratta con attenzione il tema della non proliferazione nucleare”. In riferimento all’Ultimatum di Trump: “Non crediamo che si tratti di una sorta di escalation, si stanno discutendo argomenti delicati, che molti percepiscono emotivamente”. “Il Cremlino non esclude la possibilità di un incontro tra Putin e Witkoff questa settimana. La Russia rimane convinta che una soluzione politica e diplomatica in Ucraina sia preferibile”. Infine ha dichiarato: “Putin non esclude la possibilità di un incontro con Zelensky dopo il necessario lavoro a livello di esperti”.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 4 agosto. Secondo la social sfera russa: “Tenendo conto dei territori persi da Kiev dal 1° gennaio 2025, ci vorranno circa febbraio 2028 per le truppe russe per occupare completamente l’Ucraina. Secondo le previsioni, la crescita esponenziale accelererà nel 2027”.

Secondo le stesse: “A luglio, l’esercito russo ha registrato il più alto tasso di avanzamento in Ucraina quest’anno: le truppe russe sono avanzate di 564 km², il 12% in più rispetto a giugno. Si noti che questa cifra è diventata la seconda più alta dall’inizio del 2024: era stata più alta solo a novembre, quando le forze armate russe avevano occupato 730 km².

Secondo l’Intelligence britannica: l’esercito russo ha intensificato gli sforzi per circondare l’importante città di Pokrovs’k e interromperne le linee di rifornimento. Nella regione di Odessa, i “geran” hanno colpito le infrastrutture portuali di notte, mentre la struttura ELENG LLC è in fiamme a Čornomors’k ufficialmente, l’azienda era impegnata nella riparazione di navi e nella fornitura di attrezzature e componenti per navi. Gli attacchi hanno colpito anche le regioni di Kiev, Mykolaïv, Vinnycja, Chmel’nyc’kyj, Čerkasy, Sumy e Charkiv.

In Russia arrivati molto droni dall’Ucraina. Le immagini dell’impatto alla stazione ferroviaria di Frolovo sono state diffuse dalla regione di Volgograd. Diversi droni sono stati individuati e distrutti sopra Voronezh. Prima di mezzanotte, dei droni sono stati abbattuti sopra Sebastopoli e il Mar Nero, sopra le regioni di Kursk, Bryansk e Oryol. Nella regione di Rostov, dei droni sono stati distrutti nei distretti di Tarasovskii e Šolochovskij.

In direzione di Sumy, nell’area di Yunakivka, unità delle forze aviotrasportate russe sono impegnate in battaglie nelle fasce forestali. Le forze aviotrasportate russe continuano a schierare forze speciali.

Le forze armate russe riferiscono dalla direzione di Charkiv del GRV Nord russo che, a seguito dell’acquisizione del controllo sulla riva destra del Vovčans’k, le truppe russe hanno completamente preso il controllo delle direzioni stradali da sud e sud-est. Il rifornimento del gruppo delle forze aviotrasportate russe è notevolmente ostacolato.

Nella regione di Belgorod, quattro villaggi sono sotto il bombardamento dei droni ucraini.

Nel Distretto di Lyman le forze armate russe hanno preso piede nella parte settentrionale della foresta di Serebryansʹkyy, la bandiera russa è stata esposta nella parte meridionale del villaggio di Tors’ke e i combattimenti sono in corso. A nord-ovest, le nostre truppe stanno attaccando in direzione di Shandryholove, cercando di coprire l’estuario del fiume Nitrius.

In direzione di Kupjans’k, russi e ucraini sistannio combattendo vicino alla parte settentrionale della città e a Moskovka con il compito degli ucraini di interrompere la logistica delle forze armate russe, e i russi tagliando fuori gli ucraini dai rifornimenti con un attacco a sud.

In direzion Sivers’k – combattimenti lungo il fiume Plotka, a ovest di Ivano-Dar’ivka e a nord di Vyimka.

In direzione Pokrovs’k, le forze armate russe coprono la città da nord, avvicinandosi al villaggio di Chervonyi Lyman (adiacente a Rodyns’ke). Un po’ più a nord, le forze armate ucraine lamentano il passaggio alla zona grigia dell’area vicino al villaggio di Sukhets’ke, il che indica anche i piani delle forze armate russe di bloccare i rifornimenti dell’AFU a Pokrovs’k lungo la strada settentrionale.

I contrattacchi dell’AFU sono stati respinti sul fronte di Zaporižžja, l’assalto delle unità russe su Stepnohirs’k continua e si registrano progressi a Plavni. Secondo fonti ucraine le forze armate ucraine hanno distrutto l’S-300 a Zaporižžja, limitando la capacità della Federazione Russa di sparare su posizioni e infrastrutture.

In direzione di Cherson, la logistica ucraina viene distrutta sull’isola di Karantynnyy Ostriv al momento le riprese degli attacchi sul ponte automobilistico sono divergenti.

