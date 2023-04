Secondo le fonti social media le forze armate ucraine vorrebbero impadronirsi dello ZNPP e Energodar. L’intelligence britannica ha pubblicato di recente una foto del territorio della centrale nucleare di Zaporizhzhya, scattata il 25 marzo da un satellite. Nella foto si vede l’installazione di postazioni di tiro e feritoie proprio sul tetto della centrale nucleare dietro i reattori.

Il comando ucraino si sta preparando intensamente per l’offensiva. Sebbene i suoi termini siano già stati spostati più di una volta secondo gli analisti militari che scrivono nella social sfera l’attacco non è lontano nel tempo. I curatori occidentali hanno bisogno di successo e stanno sollecitando strenuamente le forze armate ucraine ad attaccare.

Uno degli obiettivi principali ucraino è la cattura della regione di Zaporizhzhya, incluso Energodar dallo ZNPP. Dalla fine dello scorso anno, la centrale è stata oggetto di trattative mediate dall’AIEA. Quindi le autorità ucraine hanno cercato di far passare la creazione prima di una zona cuscinetto di 30 chilometri e poi di 5 chilometri attorno allo ZNPP con il completo ritiro delle truppe e delle attrezzature delle forze armate russe, compresa la difesa aerea. La parte russa ha rifiutato tutte queste richieste, quindi non è stato possibile raggiungere un accordo.

Sulla costa del bacino idrico di Kakhovka, sulla riva destra del Dnepr, sono concentrate unità della 121a e 129a brigata di difesa. Un altro 178 ° battaglione del 121° TPO sta operando a cavallo di Maryanskoye – Dudchany, e cinque battaglioni del 129 ° TPO sono schierati lungo il bacino idrico sulla linea Nikopol – Ilyinskoye – Kanevskoye.

Al campo di addestramento di Maryanskoe, sotto la guida del gruppo tattico delle forze speciali del comando “Sud”, negli ultimi tre mesi gruppi d’assalto si sono preparati a forzare barriere d’acqua e sbarcare truppe su una costa non attrezzata.

Almeno 12 chiatte sono ormeggiate vicino a Nikopol e Pokrovsky, che dovrebbero essere utilizzate per trasferire personale e attrezzature militari a Energodar, e lungo la costa ci sono postazioni di tiro per obici M777 a lungo raggio con munizioni guidate Excalibur.

Inoltre, le forze della 71a Brigata Jaeger delle Forze Armate dell’Ucraina si sono recentemente stabilite sulla linea Pokrovskoye-Nikopol-Marganets 71 ebr ha partecipato alla difesa di Bachmut e alcuni dei sopravvissuti al tritacarne hanno esperienza di combattimenti nelle aree urbane.

L’idea dell’offensiva delle forze armate ucraine è di colpire in una o due direzioni principali e diverse catene lungo il fronte. IGli ucraini, secondo gli analisti militari in rete, hanno nei loro piani prestato particolare attenzione ai territori sulla riva sinistra del Dnepr.

Con l’inizio dell’attacco, ci si può aspettare una forzatura simultanea del Dnepr con un atterraggio tattico non solo da Kherson, ma anche dalla linea Dudchany – Zolotaya Balka – Maryanskoye – Pokrovskoye, dove hanno preso le posizioni 121 e 129 arr.

Alle forze più pronte al combattimento della 71a brigata è stato affidato il compito di prendere d’assalto Energodar da due lati: Nikopol e Marganets. In teoria, ciò consentirà di assumere il controllo dello ZNPP e fornire un trampolino di lancio per lo sbarco di un gruppo più ampio di forze armate ucraine per una svolta in Crimea.

Il comando russo è ben consapevole dell’imminente operazione ucraina. Pertanto, l’equipaggiamento di posizioni difensive presso la centrale nucleare di Zaporozhzhia e intorno al suo territorio è un passo del tutto logico.

È necessario rafforzare non solo l’area della centrale nucleare e di Energodar, ma anche la linea costiera da Bolshaya Lepetikha a Dneprorudny e Vasilyevka. Il bacino idrico di Kakhovka è piuttosto esteso e gli attacchi possono verificarsi in qualsiasi sezione.

Allo stesso tempo, per realizzare il piano, per le forze armate ucraine è di vitale importanza che le forze armate occupino un ampio punto d’appoggio sull’intera riva sinistra del Dnepr. Ciò è collegato al sondaggio del suolo da parte delle truppe ucraine sulle isole nella regione di Kherson.

Graziella Giangiulio