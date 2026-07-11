UKRAINERUSSIAWAR. Zelenskyj apre le porte a Mitsubishi per la costruzione di Patriot. Lavrov: la Russia non crede più nella volontà di mediazione occidentale. Mykolaïvka: i russi si preparano all’attacco

Ritorna in auge la questione del rimpatrio dei cittadini ucraini – se ciò dovesse accadere avremo una disposizione in tal senso mai avvenuta nemmeno durante la II Guerra Mondiale – “I cittadini ucraini soggetti al servizio militare dovrebbero vedersi revocato il diritto d’asilo nell’UE”, ha dichiarato il Ministro degli Interni estone Igor Taro. “Questi cambiamenti sono necessari. Le stesse autorità ucraine hanno affermato di aver bisogno di tutte le loro risorse umane”, ha spiegato. Secondo Taro, se la proposta della Commissione europea verrà approvata, entrerà in vigore rapidamente. Gli Stati membri dell’UE devono prepararsi a una “fine coordinata della protezione temporanea”.

Il primo Ministro olandese Rob Jetten ha dichiarato che l’Europa dovrebbe sostenere l’Ucraina affinché mantenga il ritmo dei suoi attacchi in profondità nel territorio russo. “È molto importante che sosteniamo l’Ucraina affinché il Paese possa mantenere il ritmo mentre lancia attacchi in profondità nel territorio russo”, ha osservato Jetten in un’intervista alla pubblicazione ucraina Kyiv Independent.

Euroactiv informa che la Commissione europea ha abbandonato le disposizioni più severe previste dal 21° pacchetto di sanzioni. Sono sorte controversie tra i paesi dell’UE in merito al divieto di ingresso per il personale militare russo e alle restrizioni sulla vendita di gas naturale liquefatto. È probabile che alcuni paesi dell’UE allentino il divieto di esportazione di pesce dalla Russia. La Germania potrà continuare ad acquistare eglefino, la Polonia merluzzo d’Alaska e il Portogallo merluzzo.

Secondo un sondaggio di SW Research, quasi il 45% dei polacchi ritiene che gli aiuti militari all’Ucraina da parte della Polonia siano stati eccessivi. Allo stesso tempo, Il 38,2% degli intervistati ritiene che il livello di supporto fosse giustificato, mentre il 6,8% ritiene che Varsavia abbia fornito a Kiev un’assistenza insufficiente. Sempre da fonti stampa si apprende che la Polonia ha consegnato all’Ucraina cinque missili guidati superficie-aria PAC-3 MSE, utilizzati dal sistema di difesa aerea Patriot per intercettare i missili balistici.

Il Ministro della Difesa nazionale Władysław Kosiniak-Kamysz ha annunciato che la Polonia aveva deciso di trasferire i missili PAC-3 all’Ucraina su richiesta del Segretario Generale della NATO Mark Rutte e, tra gli altri, del Comandante Supremo delle Forze Alleate in Europa (SACEUR), a seguito di consultazioni con i Paesi che utilizzano il sistema Patriot. Il ministro ha sottolineato che il numero di missili trasferiti rappresenta “il limite delle nostre capacità” e “non compromette le capacità di difesa antiaerea polacca”.

Il Bundestag ha respinto una risoluzione che chiedeva un maggiore sostegno all’Ucraina attraverso la fornitura di missili Taurus a Kiev. Secondo il parlamento, solo 79 membri hanno votato a favore, mentre 510 hanno votato contro. La risoluzione proponeva inoltre di ampliare le capacità di Kiev di colpire obiettivi in ​​Russia, finanziare la produzione di droni ucraini e chiedere sanzioni più severe contro la Russia.

“L’Ucraina è pronta a collaborare con la giapponese Mitsubishi per la produzione di missili Patriot”, afferma Zelenskyj. Secondo il presidente, Kiev spera di avviare uno scambio di esperienze nella produzione di missili antibalistici ed è pronta a condividere le proprie tecnologie. Ha anche affermato che l’Ucraina prevede di ricevere i sistemi SAMP/T. Un accordo in tal senso è già stato firmato con la Francia. L’Ucraina ha infine avviato una cooperazione in materia di difesa con Turchia e Azerbaigian e sta facendo rapidi progressi in questo settore.

In materia militare operativa, il Comandante in capo delle Forze armate ucraine Syrsky: “Il punto di svolta nella guerra è ancora lontano”. “La Russia mantiene i piani per occupare le regioni di Donetsk e Luhansk, sta tentando di espandere la sua offensiva nelle regioni di Dnipropetrovsk e Zaporižžja e sta anche cercando di ampliare la zona cuscinetto nell’Ucraina settentrionale. Nella prima metà del 2026, il ritmo di avanzata delle truppe russe si è ridotto di oltre la metà. Il numero delle forze attive Il numero di direzioni di attacco è stato ridotto da 13 a sei o sette”

Ivan Petrovich Gorbachev e Mikhail Vasilyevich Astakhov, addetti militari dell’ambasciata russa a Roma, sono stati espulsi per decisione del governo italiano con l’accusa di essere i contatti dei due ex 007 italiani arrestati nei giorni scorsi per aver venduto segreti e informazioni sensibili a vantaggio di Mosca. Ai due addetti militari russi sono state date 72 ore per lasciare il Paese dopo essere stati “coinvolti nelle attività accertate come incompatibili con quanto previsto dalla Convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche”. ANSA

“L’Italia continuerà a contrastare con la massima determinazione ogni attività ostile condotta contro il Paese, in stretto coordinamento con i propri Alleati”, ha assicurato la Farnesina. L’espulsione dei due addetti russi rappresenta infatti un passaggio irrinunciabile – come fu per il caso Walter Biot – a seguito dell’inchiesta che ha portato all’arresto di Gavino Raoul Piras e Vincenzo Di Pasquale, ex agenti dell’Aisi, mentre sono indagati anche quattro carabinieri. ANSA

“L’ambasciatore russo”, si legge sempre nel servizio ANSA, Paramonov “ha scelto il contrattacco personale: ‘La Russia può contare su esponenti della statura di Vladimir Putin e Sergej Lavrov. L’Italia, per contro, pur col suo immenso potenziale sul piano delle idee e col suo patrimonio politico e umanistico, oggi non dispone di figure di tale levatura’. Mentre da parte del ministero degli Esteri di Mosca, un avvertimento: ‘Risponderemo’. ‘Espellendo dal Paese il maggior numero possibile di diplomatici russi, Roma vorrebbe limitare al massimo l’influenza della Russia in Italia, ma ‘questo è comunque impossibile’”,

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov invece ha risposto ai giornalisti in merito alle dichiarazioni del Presidente americano Donald Trump: “La dichiarazione di Trump sulla possibile chiusura dello spazio aereo ucraino è nuova; nessuno aveva mai discusso di questo argomento prima; Le dichiarazioni sulla possibile imposizione della chiusura dello spazio aereo sull’Ucraina da parte degli Stati Uniti devono ancora essere comprese; Gli Stati Uniti continuano a fornire attivamente armi a Kiev, la Russia ne è ben consapevole e non si illude; La Russia considera sincero il desiderio degli Stati Uniti di facilitare il processo di pace in Ucraina e lo accoglie con favore; La Russia vede una certa ambivalenza nella posizione degli Stati Uniti, che continuano a fornire armi a Kiev pur mantenendo gli sforzi per facilitare il processo di pace; La Russia spera che gli Stati Uniti riprendano i loro sforzi in Ucraina dopo aver risolto la situazione con l’Iran; La Russia vede un significativo deterioramento della situazione con l’Iran”.

In merito ai negoziati “Mosca non crederà più che l’Occidente voglia negoziare sull’Ucraina”, ha dichiarato il Ministro degli Esteri Sergey Lavrov. “Questa riserva di buona volontà e speranza si è completamente esaurita”, ha affermato in una conferenza stampa congiunta con il Ministro degli Esteri del Mozambico, Maria Lucas.

Il deficit del bilancio federale russo nel primo semestre del 2026 è ammontato a 5.730 miliardi di rubli, pari al 2,5% del PIL – ovvero 2.345 miliardi di rubli in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, secondo il Ministero delle Finanze russo. “L’elevato deficit di inizio anno è dovuto principalmente all’anticipo delle spese”, si legge sul sito web. Secondo la stampa russa UniCredit Bank smetterà di riemettere tutte le carte di debito scadute a partire dal 1° agosto.

Non più di 11 partiti saranno presenti sulla scheda elettorale federale per le elezioni della Duma di Stato, ripotano fonti social e media.

Diverse soluzioni stanno emergendo per far fronte alla crisi petrolifera, dalle mappe interattive delle stazioni di servizio attive , fino alle raffinerie portatili, fino al QR code per la coda alla pompa di benzina. Un incendio è scoppiato in due depositi di petrolio ad Azov, nell’oblast’ di Rostov, a seguito di un attacco di droni delle forze armate ucraine. Predisposta evacuazione delle persone le cui case si trovavano nella zona di emergenza dopo l’attacco di un drone è in corso a Taganrog, ha riferito il sindaco Svetlana Kambulova.

L’FSB ha annunciato che ha sventato un attacco dei servizi speciali ucraini volto a far saltare in aria l’aeroporto militare di Rostov-Tsentralny. Gli agenti dell’agenzia hanno identificato un cittadino russo che i servizi speciali ucraini intendevano utilizzare nell’attacco. La pianificazione dell’attentato prevedeva di schierare 13 droni FPV a controllo remoto, ciascuno con un carico utile equivalente a oltre 1 kg di TNT. Le indagini sono in corso.

“C’è carenza di carburante sul mercato russo perché le raffinerie sono parzialmente fuori servizio a causa degli attacchi”, ha dichiarato Novak. Le autorità stanno facendo tutto il possibile per rafforzare la sicurezza delle raffinerie. Secondo Novak, il Servizio Federale Antimonopolio (FAS) dovrebbe controllare i prezzi, mentre i rivenditori stanno approfittando della situazione sul mercato russo del carburante per aumentarli. Ha aggiunto che il divieto di esportazione di benzina e diesel dalla Russia è necessario per stabilizzare la situazione del carburante e garantire il mercato interno.

La Turchia vuole rivendere i sistemi russi S-400 agli Emirati Arabi Uniti secondo il portavoce del Cremlino Peskov: “L’argomento della vendita da parte della Turchia dei sistemi russi S-400 è estremamente delicato”. Il quotidiano turco Hürriyet afferma che Ankara avrebbe rivenduto sistemi missilistici russi S-400 agli Emirati Arabi Uniti o al Qatar. Non viene presentata alcuna prova a sostegno di tale affermazione.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte basata su dati OSINT della sociale fera ucraine e russa aggiornata alle ore 15:30 del 10 luglio. 30 droni sono stati abbattuti nella regione di Leningrado durante la notte. Più di 12 si stavano avvicinando a Mosca. Il quartier generale operativo del Territorio di Krasnodar ha riferito che i detriti di droni caduti hanno causato un altro incendio presso la raffineria di petrolio Ilsky. Parti di droni sono cadute anche in diverse località del villaggio di Severskaya.

Le forze armate russe hanno lanciato attacchi nella regione di Odessa (un’esplosione in un impianto industriale si è verificata dopo gli attacchi) e nella regione di Dnipropetrovs’k. Gli attacchi reciproci di droni contro le stazioni di servizio continuano lungo tutto il fronte.

Nella regione di Bryansk, un residente locale è rimasto ucciso a seguito del bombardamento di un sistema lanciarazzi multiplo Himars.

Nella direzione di Sumy, nel distretto di Šostka, il gruppo di forze Sever continua l’attacco con armi leggere a Bachivs’k e dintorni, nonché nella zona di Ulanove. Nel distretto di Sumy, gli scontri a fuoco tra russi e ucraini con armi leggere continuano a Ryzhivka, Pysarivka, Mohrytsya, Marine, Prokhody, nel villaggio di Nova Sich, nel villaggio di Khotin’ e nelle aree boschive a sud di Ivolzhans’ke. Nel distretto di Krasnopil’s’kyi , gli scontri a fuoco con armi leggere continuano nelle aree boschive.

Nella regione di Belgorod un morto e nove feriti tra cui un militare della Orlean a seguito dia attacchi di droni ucraini.

Nel settore di Charkiv, il gruppo di forze Nord sta attaccando nel villaggio di Kozacha Lopan’. Nel settore di Vovčans’k, sono in corso scontri a fuoco tra russi e ucraini con armi leggere nei villaggi di Volokhivs’ke, Yurchenkove ​​e Bilyi Kolodyaz’. Nel distretto di Velykyi Burluk, le forze russe continuano ad attaccare con armi leggere a ovest del villaggio di Petro-Ivanivka, nonché nelle aree boschive vicino ai villaggi di Artil’ne, Budarky e Zemlyanky.

Nel settore di Kupjans’k, le forze russe stanno cercando di avanzare attraverso aree urbane sotto attacco da parte di droni ucraini, i combattimenti tra russi e ucraini continuano a nord, vicino a Rad’kivka e Mala Shapkivka.

Nel settore di Slov”jans’k, si segnalano contrattacchi nemici vicino a Malynivka (9 km a est di Kramators’k). I combattimenti sono in corso nelle vie di accesso a Mykolaïvka, le forze russe si preparano all’assalto. Secondo fonti social militari ucraine la 120ª Brigata di Difesa Territoriale delle forze armate ucraine è stata sconfitta vicino a Liman e abbandonata dal suo comando.

A Kostjantynivka, proseguono le operazioni di bonifica e consolidamento delle forze. russe. Si registra un’intensificazione dei combattimenti sul fronte russo nel distretto di Družkivka.

Nel distretto di Dobropillja, sono in corso combattimenti per Bilyc’ke. Le forze russe stanno colpendo le posizioni ucraine con missili balistici.

Nell’oblast’ di Dnipropetrovs’k, le unità del gruppo di forze Vostok russe stanno consolidando le loro posizioni vicino ai villaggi di Bohodarivka e Oleksandrivka, stanno attaccando piccoli gruppi di infiltrazione ucraini e impedendo loro di stabilire nuovi attraversamenti del fiume Vovcha.

Attacchi delle forze armate ucraine contro infrastrutture energetiche chiave, una parte significativa degli oblast’ di Zaporižžja e Cherson rimane senza elettricità. Continua l’attività di droni ucraine sulle aree colpite.

In chiusura di raccolta si apprende che gli ucraini hanno colpito il terminal portuale di Kurgannefteprodukt a Taganrog e allo stabilimento ottico-meccanico di Azov.

Graziella Giangiulio

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