Gli Stati Uniti e l’Ucraina, il 3 ottobre, hanno siglato il loro primo accordo congiunto per l’estrazione di minerali. Secondo la Reuters, l’intesa prevede un investimento di circa 30 milioni di dollari in una piattaforma di investimento di proprietà dell’imprenditore ucraino Gennady Butkevich. Il progetto si concentrerà sullo sviluppo di giacimenti di uranio, berillio, zirconio ed elementi delle terre rare. L’Ucraina destinerà metà dei proventi dei nuovi progetti a un fondo comune, mentre gli aiuti militari statunitensi potranno essere conteggiati come contributo da parte di Washington. Washington ha proposto di tenere un incontro trilaterale a livello tecnico tra Russia, Stati Uniti e Ucraina prima della fine di ottobre, ha dichiarato il premier ucraino Volodymyr Zelensky alla stampa ucraina.

L’UE ha respinto la richiesta dell’Ucraina di ulteriori finanziamenti per il 2026. L’UE chiede a Kiev di abolire le esenzioni IVA per i piccoli pacchi, introdurre nuove norme fiscali per le piattaforme digitali e garantire un adeguato monitoraggio finanziario delle persone politicamente esposte. Il soddisfacimento di questi requisiti potrebbe consentire all’Ucraina di accedere a circa 34 miliardi di euro di sostegno nel 2026, nell’ambito di un meccanismo di prestito da 90 miliardi di euro (quest’anno l’Ucraina ha ricevuto solo 15,7 miliardi di euro su 45 miliardi).

Visita a sorpresa del Cancelliere tedesco Friedrich Merz, nel frattempo la Germania ha già trasferito l’undicesima batteria del sistema di difesa aerea IRIS-T SLM all’Ucraina, e un’altra sarà trasferita entro la fine dell’anno.

Ad accompagnare Merz nella capitale ucraina c’erano il Ministro dell’Economia Katharina Reiche e dieci rappresentanti dei settori della difesa e dell’energia. Berlino mira ad accelerare la produzione congiunta di armi a lungo raggio che consentirebbero all’Ucraina di colpire le linee di rifornimento russe nelle retrovie del fronte. È previsto lo stanziamento di un miliardo di euro, attinto da fondi di bilancio precedentemente approvati, per questo scopo. Altri 350 milioni di euro saranno destinati alla riparazione e al ripristino delle centrali elettriche distrutte. Poco prima dell’arrivo di Merz, il Ministero degli Esteri russo ha avvertito i diplomatici e i visitatori stranieri dei pericoli legati ai viaggi nella capitale ucraina, esortandoli a lasciare la città.

La leader di Alternativa per la Germania (AfD), Weidel, ha criticato Merz per aver “promesso a Kiev altri miliardi”. “Merz si reca in Ucraina nel giorno della festa nazionale tedesca promettendo altri miliardi dei contribuenti tedeschi – fondi che scarseggiano per i sistemi pensionistici e sanitari – proprio mentre la Germania è alle prese con una grave crisi energetica. È tutto incredibile”, ha scritto su X.

Secondo il capo dell’intelligence estera tedesca: “Corriamo il rischio concreto di essere trascinati in un conflitto armato con la Russia. Putin ha già superato il punto di non ritorno oltre il quale avrebbe potuto semplicemente decidere di porre fine alla guerra in Ucraina senza compromettere la propria posizione politica. Mosca sta sfruttando le nostre vulnerabilità e la guerra in Ucraina sta entrando in una fase ancora più pericolosa. È possibile uno scenario che preveda uno scontro militare limitato avviato dalla Russia contro gli Stati baltici, sebbene non si preveda un conflitto su larga scala tra Russia e NATO”. “La Russia si sta preparando a compiere atti di sabotaggio e omicidi mirati in Germania”.

L’Ucraina e la Germania nel totale hanno firmato 15 accordi per un valore di 8,5 miliardi di euro, ha dichiarato Zelenskyy in seguito alla visita del Cancelliere Merz. Gli accordi riguardano intercettori e missili di piccole dimensioni, radar, sistemi navali, artiglieria, difesa aerea, l’incremento della produzione tedesca di missili per i sistemi Patriot e Freyja, nonché il sostegno al settore energetico.

Secondo il Financial Times, imprevidente ucraino ha chiesto al presidente statunitense Donald Trump di bloccare l’equivalente russo di Starlink — il sistema satellitare “Rassvet”. Secondo Zelensky, anche la Cina è stata coinvolta nel progetto “Rassvet”; di conseguenza, ha chiesto a Trump di imporre sanzioni sia alle aziende russe che a quelle cinesi legate al sistema satellitare russo. In risposta agli attacchi contro i ponti, l’Ucraina intensificherà le azioni contro le raffinerie di petrolio russe, ma non colpirà obiettivi civili ha dichiarato ancora Zelenskyy. Alla stampa locale.

Ha inoltre esortato il produttore, Fire Point, ad accelerare lo sviluppo dell’FP-9. Il missile ha una gittata dichiarata fino a 850 km, il che gli consente di colpire Mosca. “Mi aspetto che l’FP-9 sia pronto già questo autunno”, ha chiosato Zelenskyy.

Sempre in materia di difesa secondo Ivan Stupak, SBU: “La Russia non si fermerà a Kiev: i russi potrebbero colpire i principali ponti sul Dnepr in altre regioni dell’Ucraina”. Secondo Stupak, la minaccia potrebbe estendersi a Dnipropetrovs’k, Zaporižžja e altre città dotate di importanti attraversamenti sul Dnepr.

Una nave turca adibita al trasporto di cereali ha preso fuoco nel Mar Nero, al largo della costa rumena, dopo essere stata presumibilmente colpita da un velivolo senza pilota (UAV). Si segnalano almeno 13 dispersi in seguito all’incidente.

Dalla Russia si apprende che il Consiglio della Federazione ha approvato la nomina di Andrey Denisov a presidente della Commissione per gli Affari Internazionali. In precedenza, egli ricopriva la carica di primo vicepresidente. A succedergli in questo ruolo sarà Grigory Karasin, che ha guidato la commissione dal 2021. Il vicepresidente del Consiglio della Federazione, Konstantin Kosachev, ha chiarito che Grigory Karasin ha lasciato la guida della commissione su propria richiesta.

Il governo russo ha autorizzato il conteggio delle forniture di carburante alle stazioni di servizio ai fini del raggiungimento delle quote di vendita tramite borsa fino alla fine del 2026. L’ufficio stampa dell’Esecutivo ha riferito alla TASS che il relativo decreto è stato firmato. Tra il 7 ottobre e il 6 novembre, il Ministero delle Finanze russo acquisterà valuta estera e oro per un valore di 279,42 miliardi di rubli — al ritmo di 12,7 miliardi di rubli al giorno — in conformità con la “regola di bilancio”, secondo quanto riportato nei documenti pubblicati sul sito web del ministero.

Dmitry Medvedev, Vicepresidente del Consiglio di Sicurezza ha dichiarato rispetto alla richiesta di Zelensky di spegnere Rassvet: “Bloccare la costellazione satellitare russa “Rassvet” equivale a “nientemeno che alla sua distruzione”, il che porterebbe a una guerra spaziale su vasta scala”. “Spero che gli americani lo capiscano. Dopotutto, i loro satelliti Starlink in orbita terrestre bassa cadrebbero giù come le decorazioni di un albero di Natale ormai secco. Lo spazio è un luogo molto affollato; dobbiamo usare reciproca cortesia”, ha affermato

Sempre in materia di difesa, rispondendo all’Ucraina e alla sua operazione Vivaldi tutt’ora in corso nel Donbass è intervenuto il Ministero competente in materia: “La Russia combatterà per liberare anche solo un centesimo di punto percentuale della DPR; Non c’è nulla da discutere al riguardo”. Ancora: “Le Forze Armate russe stanno lanciando attacchi in risposta ai tentativi di Zelensky di sabotare il forum di San Pietroburgo e le elezioni — tentativi che hanno causato la morte di sei persone” Ministero della Difesa russo.

Sullo stesso argomento il 5 ottobre è intervenuto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov: “Le forze armate russe continueranno le loro operazioni a prescindere dalle decisioni che i vari Paesi prenderanno riguardo allo status delle loro ambasciate a Kiev”. “È stato il regime di Kiev ad ampliare la lista degli obiettivi nell’economia civile; la Federazione Russa sta reagendo a questo”. E ancora: “Il tema di una possibile cooperazione nel settore energetico viene sollevato durante i colloqui con le controparti americane”.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 del 5 ottobre. Durante la notte, le forze armate ucraine hanno proseguito un massiccio attacco con UAV contro le regioni russe. L’obiettivo principale è stato l’area di Mosca: i sistemi di difesa aerea sono entrati in azione lungo gli accessi alla capitale; nel corso della serata e della notte, il sindaco di Mosca ha diffuso diversi aggiornamenti sull’abbattimento di droni diretti verso la città. Attività di difesa aerea è stata registrata, tra gli altri, nei distretti di Serpuchov, Čechov e Domodedovo. Sono state introdotte restrizioni negli aeroporti. Nella regione di Tula, le autorità hanno riferito dell’abbattimento di altri 13 UAV, senza segnalare vittime o danni alle infrastrutture.

Le forze russe hanno lanciato attacchi contro il territorio ucraino durante la notte. A Charkiv, una serie di impatti ha colpito il distretto Industrialny nella prima serata. Scoppiati incendi, coinvolti veicoli e un edificio amministrativo, mentre alcuni condomini hanno riportato danni. Bersagli aerei hanno sorvolato le regioni di Kiev, Sumy, Mykolaïv, Odessa e Zaporižžja. Intorno alle 02:00, le forze ucraine ha segnalato un’esplosione a Sumy. A Zaporižžja, le autorità locali hanno confermato un attacco contro un’infrastruttura. Nella regione di Odessa, alcuni UAV sono giunti dal Mar Nero; nel distretto di Izmail, forze ucraine hanno confermato danni a Vylkove.

Nella regione di Bryansk, un civile è rimasto ucciso e altri due feriti a seguito di attacchi ucraini nelle ultime 24 ore. Danni materiali a mezzi e aziende agricole.

Nel settore di Sumy, le forze armate russe proseguono le operazioni offensive. Equipaggi dell’aviazione, dell’artiglieria e di droni (UAV) hanno effettuato attacchi nei pressi di Sumy, Vakalivshchyna, Shevchenkove ​​e Myronivka. Nel distretto di Sumy, le forze russe affermano noi essere avanzate vicino a Kyyanytsya e Khotin’. Non sono stati registrati cambiamenti significativi nel distretto di Šostka.

Nella regione di Belgorod, un drone FPV ha colpito un camion a Maslova Pristan, uccidendo l’autista. Un uomo è rimasto ferito durante un attacco a un veicolo a Grayvoron. A Shebekino, una donna e due uomini sono rimasti feriti dopo che un drone ha colpito l’area di un’abitazione privata.

Proseguono i combattimenti nel settore di Charkiv. Nell’area di Liptsi, segnalati scontri a fuoco con armi leggere vicino ad Alisivka. Nelle direzioni di Vovčans’k e Velykyi Burluk, gli sforzi principali sono concentrati sull’individuazione e la neutralizzazione degli equipaggi di droni nemici. Le unità d’assalto russe – segnalano nella social sfera – sono avanzate vicino a Kotivka, Varvarivka, Riznykove, Kupyne e Hannopillya.

Nel Donec’k, le forze armate ucraine hanno continuato massicci attacchi con droni. A Donetsk, gli attacchi hanno colpito, tra le altre zone, il centro città. Un civile è rimasto ucciso e nove persone sono rimaste ferite negli attacchi. Proseguono i lavori di ripristino a seguito dei precedenti attacchi alle infrastrutture energetiche.

Nella regione di Luhans’k, un civile è stato ucciso e altri tre sono rimasti feriti in attacchi con droni ucraini nelle ultime 24 ore..

Proseguono gli scontri nel settore di Lyman. Le forze ucraine segnalano attacchi da parte delle unità russe nei pressi di Derylove, Drobysheve, Zarichne e Liman. I combattimenti principali si svolgono lungo il fiume Zherebets, concentrandosi sulle aree boschive e sui capisaldi lungo le direttrici di accesso a Liman.

Nel settore di Kupjans’k, continuano i combattimenti per l’area urbana di Kupjans’k e per le linee di rifornimento lungo il fiume Oskil. Fonti ucraine confermano scontri nei pressi di Kup’yans’k-Vuzlovyi. Le unità russe mantengono la pressione a nord e a est della città; sono in corso battaglie per il controllo delle posizioni e delle vie di rifornimento su entrambe le sponde del fiume.

I combattimenti rimangono intensi nel settore di Družkivka.

Graziella Giangiulio

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