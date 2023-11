L’Ucraina ha chiesto agli Stati Uniti di fornire radar Sentinel a corto raggio progettati per tracciare i missili balistici, ha riferito il quotidiano Politico. La richiesta è legata alle preoccupazioni dell’Ucraina per l’accumularsi di attacchi russi contro le infrastrutture energetiche ucraine.

Il Parlamento europeo ha rischiato un incidente diplomatico: ha pubblicato una mappa con la Crimea come parte della Federazione Russa, poi l’ha cancellata e si è scusato. Sempre l’Unione europea ha formulato una strategia per garantire all’Ucraina impegni di sicurezza a lungo termine. Allo stesso tempo, il piano iniziale dell’UE di stanziare 20 miliardi di euro per le spese militari dell’Ucraina in quattro anni potrebbe non essere rispettato a causa delle contraddizioni tra gli stati membri dell’unione, scrive Bloomberg, citando un diplomatico che ha familiarità con le discussioni.

Il documento quadro dell’UE parla di un meccanismo prevedibile, efficace, sostenibile e a lungo termine per la fornitura di attrezzature militari all’Ucraina, che mobiliti l’industria europea della difesa. Obiettivo: fornire formazione alle Forze Armate; Approfondire la cooperazione con le Forze Armate ucraine al fine di rafforzare la capacità e armonizzare gli standard; Rafforzare la capacità dell’Ucraina di contrastare le minacce informatiche e ibride, nonché la disinformazione; Sostenere gli sforzi dell’Ucraina volti a eliminare le mine e superare la contaminazione causata da residui esplosivi; Assistere l’Ucraina nell’attuazione del programma di riforma associato al processo di adesione all’UE, nonché nel rafforzamento della sua capacità di controllare il traffico illecito di armi e munizioni; Sostenere la transizione energetica del Paese e gli sforzi per la sicurezza nucleare; Scambio di dati di intelligence e immagini satellitari. Il sostegno, si legge nel documento continuerà a essere fornito attraverso il cosiddetto FEM.

In merito all’adesione dell’Ucraina all’Unione europea il ministro degli Esteri slovacco Juraj Blanar ha dichiarato: «Il processo di adesione dell’Ucraina all’Unione europea durerà in realtà molto tempo». Bratislava nel vertice di dicembre accetterà l’adesione dell’Ucraina all’Unione europea se Kiev soddisferà tutte le condizioni necessarie a tal fine.

Il presidente dell’Ucraina Vladimir Zelensky ha ammesso che le forze armate del paese stanno mostrando risultati insufficienti nella controffensiva e ha osservato che le forze armate “è difficile rimanere forti”. Un giornalista di Fox News ha chiesto al presidente se la mancata avanzata delle truppe ucraine fosse un brutto segnale e un segno che la controffensiva non stava andando secondo i piani. Zelenskj ha risposto che quando il governo ucraino parla “di risultati sul campo di battaglia”, sono necessari ulteriori risultati. «Questo non è un buon segnale. È vero. Ma (…) restare forti è difficile per noi. Sì, abbiamo bisogno di risultati più positivi sul campo di battaglia», ha detto in un’intervista. Il presidente ucraino ha riconosciuto nella DPR la difficile situazione delle forze armate ucraine in quattro direzioni.

Tra i problemi che l’Ucraina si trova ad affrontare una carenza di elettricità; agli ucraini viene chiesto di risparmiare elettricità. A causa dell’arrivo del freddo, i consumi sono aumentati. Ukrenergo ha dichiarato che il deficit è dovuto all’aumento del tasso di incidenti delle centrali elettriche e al volume insufficiente delle importazioni di elettricità dall’Unione Europea. Inoltre si apprende da fonti social russe che l’unità di potenza n. 5 della centrale nucleare di Zaporozhizhie è stata commutata in modalità “spegnimento a freddo”; l’unità di potenza n. 4 – la stazione rimane in modalità “spegnimento a caldo”.

Rodion Miroshnik, ambasciatore straordinario del Ministero degli Affari esteri russo ha riferito che le forze armate ucraine effettuano ogni giorno fino a 300 attacchi contro le infrastrutture civili russe”. Il ministero per la Difesa russo ha fatto sapere che quattro imbarcazioni senza pilota ucraine in rotta verso la Crimea sono state distrutte nel Mar Nero.

Direzione Donetsk. Le forze armate ucraine stanno attaccando attivamente Donetsk, Gorlovka e Yasinovataya. Principalmente artiglieria da 155 mm. Nel distretto Petrovsky della capitale della DPR, sei missili sono stati lanciati dal MLRS. Ci sono feriti.

Direzione Zapiorizhzhie. Di notte, gli ucraini hanno cercato di spostare le posizioni russe utilizzando munizioni a grappolo. Il cannoneggiamento è continuato per tutta la mattina. Dopo la ricognizione aerea, l’artiglieria russa spara da entrambi i lati. La 42ª divisione del fucile motorizzato della guardia Evpatoria della bandiera rossa (PPD-Cecenia) sta monitorando i risultati dell’artiglieria russa. L’equipaggiamento ucraino continua a essere distrutto nelle steppe di Zaporoizhzhie. L’artiglieria russa oramai spara 24 ore su 24. La situazione secondo la social sfera è difficile. Un militare russo sul suo canale telegram scrive: “Il tempo è terribile, fangoso, neve leggera, ieri c’è stata una piccola grandine, l’attrezzatura ha cominciato a bloccarsi. Il nemico riesce a inviare droni kamikaze verso Pologi; sono già stati avvistati nelle retrovie del fronte. Sempre più arrivi nelle retrovie pacifiche. La nostra aviazione sta funzionando, colpendo la concentrazione delle forze nemiche con i FAB”.

Gli ucraini cercano di sfondare tra Verbovoe e Novofedorovka, e i russi respingono gli attacchi e riescono a riconquistare anche alcune delle posizioni precedentemente perse. Bloccato tentativo di sfondamento a Novoprokopovka. Battaglie segnalate a Rabotino: le forze speciali e forze aviotrasportate respingono gli attacchi, distruggendo la fanteria sul fronte di Zaporozhzhie. Gli ucraini non fermano gli attacchi in direzione Orechiv sulla linea Rabotino-Verbovove. Il comando delle forze armate ucraine invia gruppi d’assalto sulle posizioni dei militari russi. I paracadutisti ed esploratori russi affrontano il nemico con il fuoco.

Direzione Bachmut. Intensificato il bombardamento ucraino in direzione di Bachmut, gli ucraini utilizzano attivamente l’artiglieria con cannoni. Le forze di interazione tra il 119° e il 137° reggimento hanno frenato con successo la pressione. Nella giornata del 22 novembre si è verificato un forte assalto di attacchi di artiglieria con proiettili a grappolo, nonché di 155 mm di artiglieria a botte degli ucraini. MLRS Grad, MLRS Uragan e il mortaio semovente Tyulpan furono schierati per il contenimento. Le Forze armate ucraine hanno problemi con i componenti delle munizioni; circa il 10-15% dei proiettili non esplode a causa di elementi di bassa qualità (fusibili). Il cielo è limpido, non ci sono precipitazioni, questo crea un ambiente favorevole per il lavoro dei droni da ricognizione sia ucraini che russi. Resta calda la zona di Vasyukovka e Razdolovka, rinforzata dalla direzione di Seversk.

Direzione Avdiiska sud. Da ieri sera e per tutta la notte gli attacchi reciproci non si sono fermati, la difesa aerea ha funzionato. A partire dalle 07:00 del mattino i russi hanno cominciato un fitto bombardamento aereo. Le forze armate russe continuano a consolidare il loro successo nel settore Avdiiska del fronte. Secondo il canale NGP R, oggi sul fianco meridionale, le unità d’assalto russe sono riuscite a cogliere di sorpresa i militari ucraini e ad occupare rapidamente cinque edifici nella zona industriale. Il particolare valore dell’avanzamento in quest’area è dovuto al fatto che le forze armate ucraine costruiscono qui fortificazioni dal 2014.

Non vi è stato alcun contrattacco in risposta all’attacco a sorpresa, poiché le forze ucraine non hanno avuto il tempo di richiedere rinforzi, il che ha permesso agli aerei d’attacco russi di prendere piede con successo in nuove posizioni. Tuttavia, possiamo aspettarci che nel prossimo futuro gli ucraini concentreranno parte delle sue riserve in questa direzione per rallentare l’avanzata delle forze armate russe verso ovest.

Anche sul fianco meridionale, nell’area del microdistretto di Khimik, vengono segnalati massicci attacchi aerei contro le strutture delle forze armate ucraine con armi a cassetta RBK-500, il cui utilizzo è stato precedentemente testato nella zona di Staromayorsky.

A quanto pare i russi stanno usando bombe a grappolo RBK-500 verso le posizioni delle forze armate ucraine in direzione Avdiivska. A quanto si apprende da Bild, la Russia ha aperto un terzo fronte nella battaglia per Avdiivka. Nella nuova direzione, le forze armate russe sono riuscite a sfondare le difese della città, che detenevano dal 2014.

Direzione Kharkov (distretto Kupyansk) 22.11 ore 16:00 È stato riferito che le unità russe hanno nuovamente schierato nuovi droni d’attacco e effettuato attacchi mirati sulle posizioni ucraine. Il radar e il veicolo di ingegneria erano disabilitati.

Direzione Cherson: Ci sono state esplosioni nella città di Cherson, controllata da Kiev. Lo ha annunciato il capo dell’amministrazione comunale, Roman Mrochko. Si parla anche di distruzione di un mezzo nemico da parte delle forze aviotrasportate in direzione di Cherson.

Le zone più difficili restano quelle urbane. Pianura alluvionale, Podstepnoe, Krynki. Nella zona da Poyma a Podstepnoye le forze armate russe stanno respingendo gli attacchi ucraini. A Krynki gli ucraini continuano ad aggrapparsi alla parte centrale del villaggio, ma i russi stanno facendo pressione dal lato orientale e riescono ad avanzare. L’aviazione delle forze aerospaziali russe nel pomeriggio del 22 ha bombardato la riva destra del Dnpr. UVAB-250 e UVAB-500 hanno distrutto diversi rifugi ucraini. A seguire le unità russe hanno iniziato le operazioni d’assalto per occupare territori precedentemente perduti.

