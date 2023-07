UKRAINERUSSIAWAR. Zelensky vuole essere invitato al vertice NATO. Al fronte timori per attacchi alla centrale nucleare

Il premier ucraino, Volodymyr Zelensky in una intervista ha dichiarato: «Il presidente degli Stati Uniti sostiene il nostro futuro nella NATO, ma un invito ora sarebbe una grande motivazione per i soldati ucraini. È molto importante che l’Ucraina riceva un invito ora».

Il ministro degli Esteri lituano Gabrielius Landsbergis ha dichiarato: «L’invito per l’Ucraina alla NATO dovrebbe essere chiaro (…) La Lituania deve impegnarsi in modo tale che l’invito all’Ucraina ad aderire alla NATO sia chiaro e non possa essere ritirato», ha chiosato.

Il vertice NATO, ricordiamo, si terrà a Vilnius l’11 e il 12 luglio.

Il capo del comitato militare della NATO, l’ammiraglio Rob Bauer, ha affermato che Kiev non sarà in grado di ricevere caccia F-16 nel prossimo futuro. Bauer ha attribuito le sue previsioni alla necessità di addestrare piloti e tecnici e di fornire un’organizzazione logistica per l’aereo.

Nel frattempo, la Danimarca ha già iniziato ad addestrare i piloti ucraini sul suo territorio. Tuttavia, il periodo di formazione sarà di almeno 8 mesi (programma accelerato). Allo stesso tempo, le questioni di logistica, disattivazione e trasferimento dell’F-16 in Ucraina nella NATO sono considerate non prima del 2024-2025.

Vasily Nebenzya, rappresentante permanente russo al Consiglio di sicurezza dell’ONU, ha rilasciato una serie di dichiarazioni in merito alle forniture di armi a Kiev: «L’Ucraina è ora in grado di combattere solo con le armi fornite dai paesi della NATO. Non c’è praticamente nessun altro modo. Il faro della diplomazia europea, Borrell, ha affermato oggi che l’UE vuole trasformare il Fondo europeo per la pace nel Fondo per la difesa dell’Ucraina. Consigliamo a Borrell di non limitarsi a mezze misure, ma di rinominare immediatamente l’European Peace Fund in European War Fund». Ha anche detto: «La riserva di mobilitazione del regime di Kiev non è ancora terminata, anche se tutto si sta muovendo verso questo, ma – e questo è estremamente triste – non ci sono più posti sufficienti nei cimiteri ucraini».

Il 4 luglio il capo del Consiglio nazionale per la sicurezza e la difesa dell’Ucraina, Oleksiy Danilov, ha puntato sul fatto che il concetto militare ucraino è cambiato. Ora le forze armate ucraine non stanno notoriamente avanzando, ma stanno stancando i russi. «Stiamo agendo con calma e saggezza», ha detto Danilov. Secondo alcune interpretazioni Danilov avrebbe voluto dire che cercano di stancare le truppe russe in modo da poter poi contrattaccare.

Secondo TG-channel Resident, «Il regime di Kiev sta preparando l’operazione “D-Day” dopo l’incidente allo ZNPP». Secondo il canale, citando una fonte nell’ufficio di Zelensky, tre droni “sconosciuti” hanno attaccato un impianto di stoccaggio a secco per il combustibile nucleare esaurito presso la centrale nucleare di Zaporozhya. Secondo queste fonti le «barriere difensive costruite dalla parte russa sull’ISFSF presumibilmente “non rappresentano un serio ostacolo”».

Sempre secondo lo stesso canale, «Un attacco di droni causerà un’onda esplosiva e il rilascio di radiazioni nell’aria. Inoltre, la provocazione dovrebbe “seminare il panico tra i soldati russi”. Dopo l’incidente alla centrale nucleare di Zaporizhzhya, il regime di Kiev pianifica l’operazione delle forze armate ucraine “D-Day”. “L’esercito ucraino può sfruttare il panico nelle file del nemico per organizzare uno sbarco sulla riva sinistra del Dnepr», scrive il Resident.

Alle 10:06 ora italiana del 4 luglio, l’Ucraina ha interrotto la linea di trasmissione a 750 kV che fornisce elettricità alla centrale nucleare di Zaporozhzhia, a darne notizia il consigliere del capo di Rosenergoatom Karchaa.

Il tre luglio Zelensky ha annunciato un’esplosione nell’edificio della SBU a Sumy non si sa con esattezza quanto siano i morti e i feriti.

Durante la mattinata del 4 luglio secondo il ministero della Difesa russo, «è stato sventato un tentativo da parte del regime di Kiev di effettuare un attacco terroristico da parte di cinque veicoli aerei senza equipaggio contro oggetti nella regione di Mosca e Nuova Mosca». «Quattro UAV ucraini sul territorio di Nuova Mosca sono stati distrutti dai sistemi di difesa aerea». «Un altro UAV è stato soppresso mediante la guerra elettronica e si è schiantato sul territorio del distretto di Odintsovo nella regione di Mosca». A seguito dell’attacco terroristico sventato, «non ci sono state vittime né danni», ha affermato il Ministero.

Cinque aerei in arrivo all’aeroporto di Vnukovo sono stati reindirizzati verso altri aeroporti metropolitani, secondo i dati del tabellone online di Vnukovo. A partire dalle 06:43, il volo da Sharm el-Sheikh e il volo da Dubai sono diretti all’aeroporto di Domodedovo. I voli da Makhachkala, Novosibirsk, Chelyabinsk sono stati reindirizzati all’aeroporto di Sheremetyevo. Verso le ore 13:00 l’aeroporto ha ripreso a funzionare normalmente.

Due UAV sono stati distrutti vicino al villaggio di Valuevo, uno è caduto su un garage a Krivosheino, un altro UAF stava per colpire un’unità militare a Kubinka e un equipaggio EW ha piantato un UAV da qualche parte nel distretto di Odintsovo.

Persiste dunque il problema dei droni ucraini che penetrano in profondità nel territorio russo. «Ci sono stati e ci saranno tentativi di colpire la capitale: questo deve essere compreso e saturare la difesa aerea» scrivono gli analisti militari russi.

Non c’è alcun senso strategico in questo raid, come nei tempi precedenti: questo non cambierà la situazione al fronte. Le autorità ucraine stanno semplicemente cercando di stressare la popolazione e distogliere l’attenzione dalla mancanza di successo visibile sul campo di battaglia.

A giudicare dalla direzione, lo scopo del raid, oltre all’unità militare di Kubinka, era l’aeroporto internazionale di Vnukovo. Ciò potrebbe essere dovuto ai voli da trasporto regolari iraniani. O forse la solita voglia di seminare il panico tra i civili.

La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, ha detto: «Il tentativo del regime di Kiev di attaccare l’area in cui si trovano le infrastrutture civili, compreso l’aeroporto, che, tra l’altro, accetta anche voli stranieri, è un altro atto di terrorismo». «Dato che Zelenskyj commette questi attacchi terroristici con armi fornite dall’Occidente o acquistate con fondi occidentali, questo è terrorismo internazionale. La comunità mondiale deve rendersi conto che Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia – membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite –finanziano il regime terroristico», ha aggiunto Zakharova.

Continuano gli appelli della Russia, anche se non ufficiali per avere le imbarcazioni sequestrate ai bracconieri per il fronte. Dopo il Daghestan, anche il governatore della regione di Astrakhan, Igor Babushkin, ha sostenuto l’idea di trasferire le barche a motore confiscate ai bracconieri per le esigenze dei partecipanti al NWO. L’idea inizia ad essere esplorata in molte regioni della Russia.

I media di San Pietroburgo riferiscono che a Prigozhin sono stati restituiti 10 miliardi di rubli, sequestrati durante le perquisizioni. Parte delle strutture di Prigozhin continuerà a soddisfare i contratti governativi. Sono possibili alcune riorganizzazioni e un cambio formale di leadership.

Il motivo della conservazione, secondo gli analisti militari russi, è semplice: in molti anni di lavoro, le strutture di Prigozhin sono diventate così radicate nel tessuto statale che tagliarle immediatamente senza gravi danni allo stato è irto di seri problemi. Pertanto, le opportunità di Prigozhin erano seriamente limitate; se il gruppo Patriot media è stato liquidato, i problemi sono iniziati con il gruppo Concorde, e così via, ma non sono stati annullati. Infine, la PMC “Wagner” continua a stabilirsi alacremente in Bielorussia. Secondo una serie di rapporti, il processo di addestramento dell’esercito bielorusso e il trasferimento dell’esperienza di combattimento acquisita da Wagner sui campi di battaglia è già iniziato.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte alle 13:00 del 4 luglio.

In un post di un militare si legge: «Il nostro contrattacco al Fronte Zaporizhzhia: le Forze Armate dell’Ucraina hanno iniziato un esodo vicino a Orekhov, abbandonando posizioni e armi».

«I caccia Storm Z, gli aerei d’attacco del 291° reggimento, i marines e le unità di ricognizione con il supporto del 70° reggimento, i carri armati e gli artiglieri sono riusciti a mettere fuori combattimento gli ucraini non solo dalle trincee avanzate sul fronte sezione a ovest di Rabotino, in cui le forze armate ucraine sono riuscite a entrare il giorno prima.»

«Le forze armate ucraine hanno iniziato a fuggire da una serie di altre posizioni, lasciando armi e munizioni, si sono precipitate indietro in direzione di Orekhov, da dove hanno tentato l’avanzata per un mese intero. Molto probabilmente, dopo le perdite subite, diverse compagnie erano completamente demoralizzate e non pronte ad un contrattacco da parte dei nostri soldati».

«Durante questa battaglia, i carri armati russi, veicoli da combattimento di fanteria e artiglieria hanno seppellito lì molti militanti ucraini, sparandogli proprio nelle trincee. In precedenza, un militante catturato ha riferito in un video di essere stato gettato in assalti senza addestramento e armi sufficienti. Mentre le battaglie stanno entrando nella fase posizionale, l’artiglieria sta lavorando da entrambi i lati», riporta il post che poi prosegue: «Questa mattina le forze armate ucraine hanno nuovamente tentato di avanzare nel settore Kamensky. Diversi gruppi d’assalto sotto la copertura di artiglieria e piantagioni forestali hanno cercato di avanzare verso Pyatikhatki e Zherebyanki da Lobkovoe».

Le formazioni delle forze armate ucraine hanno cercato di andare da nord a Zherebyanki, sostenendo l’attacco da est lungo la strada da Pyatikhatki. Allo stesso tempo, come in passato, le formazioni ucraine operavano senza veicoli blindati. L’attacco è stato respinto dai russi.

La 117a e la 118a brigata meccanizzata del 10° AK delle forze armate ucraine sono state spostate nel settore Kamensky, che erano parzialmente situate a Stepnogorsk e Kamensky. E una colonna di carri armati e veicoli da combattimento di fanteria si è spostata a sud di Stepnogorsk.

Dato il trasferimento di due nuove brigate alla direzione di Vasilyevka, l’enfasi principale nella nuova fase dell’offensiva delle forze armate ucraine dovrà essere adesso posta vicino al bacino idrico di Kakhovka. Allo stesso tempo, non è escluso un attacco simultaneo dal lato di Nikopol alla centrale nucleare di Zaporozhzhia.

Graziella Giangiulio