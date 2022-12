UKRAINERUSSIAWAR. Zelensky vieta le chiese ortodosse russe. Fedeli e sacerdoti scambiati con prigionieri ucraini

A partire dal 13 giugno abbiamo portato all’attenzione del lettore il fatto che Kiev stesse spingendo la Chiesa ucraina ortodossa di rito russo ad abbandonare Mosca, ma già il 23 maggio, tre quarti del clero della diocesi di Zaporizhzhya, che si trova nel territorio controllato dall’Ucraina, si sono espressi a favore del mantenimento dell’unità con la Chiesa ortodossa russa.

Una scelta che sta costando loro molto. In termini umanitari, economici, politici. A partire dal 23 novembre è stata introdotta nella Rada una proposta di legge per vietare la Chiesa ortodossa russa e le organizzazioni religiose che ne fanno parte in Ucraina.

E nel frattempo sono iniziate le perquisizioni; la SBU ha riferito: completate le “misure di controspionaggio” nei locali della Chiesa ortodossa ucraina, trovata “letteratura filo-russa”. Il 23 novembre l’Agenzia di sicurezza ha condotto perquisizioni nella Kiev-Pechersk Lavra e in altre strutture della diocesi ortodossa – il monastero della Santissima Trinità di Koretskyy e la diocesi di Sarnensko-Poleska nella regione di Rivne. L’SBU e la polizia hanno perquisito 350 edifici ecclesiastici. 850 persone sono state perquisite e 50 sono state sottoposte a “interrogatori approfonditi di controspionaggio”, anche con la macchina della verità.

Nella social sfera ucraina si legge: «Tra loro non c’erano solo cittadini ucraini, ma anche cittadini della Federazione Russa. Alcuni di loro hanno presentato passaporti e tessere militari dell’URSS durante la verifica dei documenti, altri non avevano alcun documento originale o avevano passaporti di cittadini ucraini con segni di falsificazione. Durante le perquisizioni è stata rinvenuta della “letteratura filorussa”, che sarebbe stata utilizzata nei seminari e nelle scuole parrocchiali. Inoltre, sono stati trovati contanti per oltre 2 milioni di UAH, più di 100 mila dollari USA e diverse migliaia di rubli russi». A confermare le ispezioni alla Pechersk Lavra di Kiev il segretario del Consiglio nazionale di sicurezza e difesa dell’Ucraina, Oleksiy Danilov.

Secondo il metropolita Anthony, capo del Dipartimento per le relazioni ecclesiastiche esterne del Patriarcato di Mosca, le perquisizioni nella Kiev-Pechersk Lavra sono un grossolano tentativo delle autorità ucraine di interferire nella vita della Chiesa, e si inseriscono nel contesto della lotta contro tutto ciò che è russo. A partire dal 29 di novembre la Chiesa ortodossa ucraina canonica è vietata nella regione di Lviv.

Non solo si apprende da fonti social che il portavoce dell’SBU, Andrey Yusov ha dichiarato che l’SBU detiene sacerdoti per scambiarli con prigionieri ucraini. «Il motivo delle perquisizioni dell’SBU nelle chiese e nei monasteri ortodossi in Ucraina è ormai noto. È emerso che il regime di Kiev vuole scambiare, tra gli altri, i sacerdoti ortodossi detenuti con gli ucraini catturati».

«Kiev» si legge nel post su telegram «accusa i clerici di collaborazionismo, sostenendo che stanno usando le diocesi come cellule del “mondo russo”. Ad esempio, sono già state effettuate perquisizioni in alcuni monasteri in Ucraina. E nell’Oblast di Lviv, le attività dell’Ortodossia canonica sarebbero state vietate per motivi di sicurezza dello Stato».

Il 30 novembre continuano gli attacchi alla chiesa ortodossa in Ucraina. Sulla social sfera si legge: «La distruzione del pilastro religioso come ultimo filo che lega i nostri Paesi non è un processo nuovo. Ed è iniziato molto prima della guerra. Solo ora ha assunto proporzioni ipertrofiche. E se prima le chiese e i monasteri venivano spremuti dalle mani di “racket” in tuta da ginnastica, ora è lo Stato a occuparsene ufficialmente». Tra quelle perquisite il monastero di San Cirillo e Metodio vicino a Mukachevo. Il primo dicembre la SBU afferma che durante le perquisizioni nel convento di Cirillo e Metodio della diocesi di Mukachevo, è stata trovata una grande quantità di materiale di agitazione e propaganda.

La maggior parte della letteratura è paternità di figure russe ed è pubblicata da tipografie russe. Così mentre durante gli eventi, la SBU avrebbe trovato testi che glorificavano la terra russa e invocavano il “risveglio della Madre Russia”, ha detto l’agenzia.

Sempre il 1° dicembre si apprende che i Sacerdoti della Chiesa ortodossa ucraina, detenuti durante le perquisizioni nella Kiev-Pechersk Lavra, potrebbero essere inclusi nelle liste di scambio dall’Ucraina, ha affermato il 30 novembre Andriy Yusov, un rappresentante della direzione principale dell’intelligence del ministero della Difesa ucraino.

Il 2 dicembre l’SBU controlla le strutture del Patriarcato di Mosca in tre regioni. Le forze dell’ordine hanno effettuando perquisizioni nei monasteri delle regioni di Transcarpazia, Zhytomyr e Rivne. L’SBU sta verificando se gli oggetti religiosi sono utilizzati come centri del “mondo russo”.

Nella mattina del 2 di dicembre il premier ucraino, Volodymyr Zelensky ha promulgato la decisione del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale di vietare il Patriarcato di Mosca in Ucraina.

Il relativo decreto sullo studio dettagliato delle attività della Chiesa Ortodossa Russa e sull’applicazione di sanzioni nei suoi confronti è stato pubblicato sul sito web dell’Ufficio del Presidente. Zelensky ha anche incaricato il Consiglio dei Ministri di redigere un disegno di legge che vieti le organizzazioni religiose affiliate ai centri di influenza in Russia.

Nel primo pomeriggio del 2 dicembre il Consiglio di Sicurezza e Difesa Nazionale impone sanzioni contro l’abate della Lavra di Kyiv-Pechersk Pavel (Lebed) e l’ex parlamentare Vadym Novynskyi. Fonte RBC-Ucraina da fonti delle forze dell’ordine. Nelle note ufficiali si legge che il servizio di sicurezza dell’Ucraina ha svolto “attività di controspionaggio” nei monasteri delle regioni di Zhytomyr, Rivne e Transcarpazia. Zelensky ha applicato la decisione del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale dell’Ucraina sulle misure restrittive nei confronti di rappresentanti di organizzazioni religiose presumibilmente associate alla Russia.

Questi provvedimenti legittimeranno non solo le perquisizioni e gli arresti dei padri ortodossi della chiesa russa ma anche il saccheggio dei beni e l’esproprio degli averi.

L’SBU il 2 dicembre ha eseguito perquisizioni sul territorio di nove siti della Chiesa ortodossa ucraina nelle regioni di Zhytomyr, Rivne e Zakarpattia.

Le attività si svolgono, in particolare, nel monastero di San Nicola della diocesi di Khust in Transcarpazia, nel convento stavropigio di Sant’Anastasio a Zhytomyr, nel skete del monastero di Sant’Anastasio nella regione di zhytomyr, nel skete in onore dell’icona della Madre di Dio di Iveron a Chopovichi, nel convento stavropigio in onore dell’icona della Madre di Dio dell’Athos nella regione di zhytomyr. Nella regione di Rivne sono in corso azioni investigative nel convento di Gorodoksky, nella chiesa di San Giorgio, nella chiesa di Tutti i Santi di Volyn, nella chiesa della Santa Resurrezione e nella chiesa della Santa Assunzione.

Gli eventi si svolgono in collaborazione con la Polizia nazionale e la Guardia nazionale “come parte del lavoro sistematico per contrastare le attività sovversive dei servizi speciali russi”. Il Metropolita della diocesi di Kirovograd della UOC canonica è accusato di attività sovversive. Il Servizio di sicurezza ucraino ha dichiarato che il metropolita faceva parte della cerchia ristretta del Patriarca Kirill e si coordinava con lui per “diffondere opinioni pro-Cremlino”.

Il sito web del presidente ucraino ha pubblicato un decreto sull’introduzione di sanzioni in seguito alla decisione del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale del 1° dicembre contro il metropolita Pavel, vicario della Lavra di Kiev-Pechersk, e alcuni gerarchi dell’UOC provenienti dalla Crimea, dal Donbass e dalla regione di Sumy. Le sanzioni comprendono il blocco dei beni e dei conti bancari, la privazione delle onorificenze statali e altre misure. Il rappresentante della PCU “Arcivescovo di Chernihiv” Evstratiy Zorya ha dichiarato che lo statuto della Lavra come monastero della PCU è già stato registrato. «Il 1° dicembre 2022 è stato registrato lo statuto della Lavra della Santa Dormizione di Kievo-Pechersk (monastero maschile) della Chiesa ortodossa ucraina (Chiesa ortodossa di Ucraina). Le informazioni su questa persona giuridica come parte della Chiesa locale sono state inserite nel Registro di Stato unificato il 2 dicembre», ha scritto.

Alle 18:40, sulla social sfera si apprende che la Lavra di Kyivan-Pechersk è stata ri-registrata alla Chiesa ortodossa autocefala dell’Ucraina con il sostegno delle autorità ucraine, ha dichiarato un rappresentante della PCU, Evstraty Zorya. Il metropolita Epifanio diventerà il nuovo capo della Lavra.

Graziella Giangiulio