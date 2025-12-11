Il piano di pace di Trump è “sull’orlo del collasso” dopo la dichiarazione di Volodymyr Zelenskyy secondo cui l’Ucraina non è obbligata a cedere territorio alla Russia, secondo il Telegraph. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump spera di raggiungere un accordo su un accordo in Ucraina “entro Natale”scrive il Financial Times.

Il Presidente del Consiglio europeo Antonio Costa che ha accennato a un ritiro caotico delle truppe statunitensi dall’Afghanistan nel 2021, consentendo ai talebani di tornare al potere. “Se altri esitano a continuare a sostenere l’Ucraina, l’UE continuerà a sostenerla incondizionatamente e non farà ciò che altri hanno fatto in Afghanistan”, ha affermato. Costa ha sottolineato che solo l’Ucraina può decidere sulle concessioni territoriali e che gli altri paesi devono rispettarlo. “Per quanto riguarda altre questioni – le sanzioni contro la Russia, l’uso dei beni russi congelati e l’adesione dell’Ucraina all’UE – questa è responsabilità dell’Unione Europea”, ha dichiarato il capo del Consiglio Europeo.

Il presidente finlandese Alexander Stubb ritiene che una risoluzione pacifica del conflitto in Ucraina sia ora più vicina che in qualsiasi altro momento dal febbraio 2022, riporta Bloomberg.

Ha affermato che sono in corso i lavori per un accordo su tre documenti. Il primo è un accordo quadro in 20 punti. Sostituisce il precedente piano statunitense in 28 punti, alcune delle cui disposizioni, secondo Stubb, erano inaccettabili per l’Ucraina. Queste riguardavano le restrizioni all’adesione del paese alla NATO e la riduzione delle forze armate. Il secondo documento è dedicato alle garanzie di sicurezza per l’Ucraina e il terzo alle questioni della sua futura ricostruzione.

Zelensky ha dichiarato di essere sempre pronto a indire elezioni in Ucraina. Questa è stata la sua risposta alla dichiarazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump secondo cui Kiev sta usando l’azione militare come scusa per non indire le elezioni. “Sono sempre pronto [alle elezioni]”, ha detto ai giornalisti di La Repubblica e Il Messaggero mentre lasciava il suo hotel di Roma, diretto a un incontro con il Primo Ministro italiano Giorgia Meloni. “Chiedo ora agli Stati Uniti di aiutarmi, magari insieme ai nostri colleghi europei, a garantire la sicurezza per le elezioni, e poi entro i prossimi 60-90 giorni l’Ucraina sarà pronta a tenere le elezioni.”

L’Ucraina è pronta per un cessate il fuoco energetico, se la Russia lo è, ha detto Zelensky. Ha anche ammesso che l’Ucraina al momento non ha alcuna possibilità di entrare nella NATO. “Siamo realisti. Vogliamo davvero entrare nella NATO, è giusto. Ma sappiamo per certo che né gli Stati Uniti né molti altri paesi vedono ancora l’Ucraina nell’alleanza. E la Russia non ci vedrà mai lì”, ha affermato.

Ucraina ed Europa possono coprire l’80% del loro fabbisogno se gli Stati Uniti “si ritirano”, afferma il deputato della Rada Yuriy Korolchuk. “Se gli Stati Uniti, per così dire, si ‘ritirano’, allora noi, insieme all’Europa, possiamo coprire il 70%, e forse anche l’80% del nostro fabbisogno, se ci impegniamo davvero”, ha affermato Korolchuk.

Secondo il deputato, una carenza è ancora possibile, ma può essere compensata nel tempo. “In effetti, gli Stati Uniti, attraverso Trump, stanno dicendo: ‘Vogliamo investire in qualcos’altro. Vogliamo investire nello sviluppo e nella redditività, non solo elargire fondi’”, ha osservato il parlamentare.

“Le Forze Armate ucraine controllano 13 chilometri quadrati a nord di Pokrovs’k, e Myrnohrad non è circondata,” ha detto Syrsky, il Comandante in Capo delle Forze Armate ucraine ha anche sottolineato l’importanza della cautela nella diffusione delle notizie: i dettagli di alcune operazioni non vengono divulgati per proteggere la vita dei soldati ucraini. “Abbiamo a cuore la vita dei soldati e non riveliamo tutti i nostri successi al grande pubblico”, ha spiegato.

Dalla Russia, il Presidente della Federazione, Vladimir Putin ha detto: “La Russia raggiungerà sicuramente i suoi obiettivi per il Distretto Militare Congiunto, ha dichiarato Putin”. “I civili che rimangono nelle città nella zona SVO salutano i soldati russi con le parole “Vi stavamo aspettando” ha detto Putin. Firmato il decreto presidenziale che richiama i cittadini della riserva per l’addestramento militare nel 2026.

Un aereo An-22 si è schiantato nella regione di Ivanovo. A bordo c’erano sette membri dell’equipaggio, riporta REN TV. L’incidente sarebbe avvenuto nel distretto di Furmanovsky.

La Duma russa di Stato ha adottato in seconda e terza lettura una legge che estende il meccanismo di importazione parallela fino al 2026 e una serie di altre misure per attenuare le conseguenze negative delle azioni ostili dell’Occidente nei confronti della Russia. Il meccanismo di importazione parallela consente l’importazione di merci nel Paese senza l’autorizzazione del titolare del copyright, del proprietario del marchio o del proprietario del marchio. È in vigore in Russia da maggio 2022. La legge adottata estende questo meccanismo fino al 2026.

La Duma di Stato ha adottato in seconda e terza lettura una legge che estende fino al 2026 i poteri speciali temporanei della Banca di Russia, introdotti nel 2022 per rispondere in modo flessibile alle sanzioni e ai rischi geopolitici, ha dichiarato Anatoly Aksakov, Presidente della Commissione Mercati Finanziari della Duma di Stato.

Oltre il 60% dei veterani delle operazioni speciali e dei loro familiari che hanno completato il programma federale “Impresa Propria” nel 2025, organizzato dal partito Russia Unita, Opora Rossii e dalla SME Corporation, stanno scegliendo il settore reale dell’economia per le loro attività imprenditoriali, riporta TASS.

Un totale di oltre 720 persone provenienti da 35 regioni della Russia hanno partecipato al programma. Circa il 45% di loro ha aperto la sua prima attività o ha continuato a svilupparla. Fonte Ministro russo dello Sviluppo Economico Maxim Reshetnikov.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 10 dicembre. I missili Geran hanno colpito le infrastrutture del gas ucraine nella regione di Odessa, vicino al villaggio di Anan’ïv. I droni russi hanno operato anche nella regione di Dnipropetrovs’k.

In serata, quattro droni ucraini diretti a Mosca sono stati abbattuti. In Ciuvascia, il capo della repubblica ha dichiarato lo stato di emergenza dopo un attacco mattutino con un drone su Cheboksary, che ha ferito nove persone.

Nel settore di Sumy, il gruppo di forze Nord e le forze armate ucraine continuano a combattere nelle fasce forestali. Aviazione, artiglieria e missili Geran russi vengono utilizzati per colpire le immediate retrovie ucraine. Nei settori di Tetkino e Gluškovskij , l’artiglieria russa ha colpito posizioni e strutture logistiche ucraine vicino a Ryzhivka.

Nella regione di Belgorod, un soldato dell’unità Orlan è stato ferito dall’esplosione di un drone nel villaggio di Gora-Podol. Grayvoron, Shebekino, Otradnoye e Berezovka sono sotto attacco.

In direzione di Charkiv, il gruppo di forze Nord russo è impegnato in combattimenti a sud della città di Vovčans’k, conquistata agli ucraini. Le forze russe sono già penetrate nella parte orientale del villaggio di Vil’cha e si registrano progressi anche a Lyman. A Vil’cha sono presenti numerosi droni ucraini e le forze armate ucraine stanno opponendo resistenza all’avanzata russa. Anche nel settore Milove-Khatnje, le truppe russe stanno riportando successi tattici.

A Kupjans’k, le forze armate ucraine stanno contrattaccando con l’obiettivo di riconquistare parte dell’area edificata e bloccare le forze russe vicino al fiume Oskil.

“Severs’k è stata conquistata dai russi”: nella serata del 9 dicembre sono esplosi i canali social ucraini, che erano allarmati per la guarnigione ucraina in città. Le forze armate russe stanno consolidando i loro progressi nello sviluppo urbano e le forze russe stanno attraversando il fiume Bakhmutka e stanno conquistando le linee difensive ucraina nella parte occidentale.

A Mirnohrad, le forze armate russe stanno rafforzando l’accerchiamento delle forze nemiche in città. I militari ucraini sono isolati e praticamente privi di rifornimenti.

A est dell’Oblast’di Dnipropetrovs’k, il gruppo di forze Orientali ha conquistato Ostapivs’ke. Le forze armate ucraine hanno immediatamente tentato un contrattacco, ma senza successo. Le forze armate russe hanno continuato la loro offensiva verso Andriivka, sulle rive del fiume Haichur (il villaggio è isolato su due lati: dal fiume e dalla LBS). Le truppe russe mirano a raggiungere un’importante roccaforte difensiva nemica nel villaggio di Pokrovs’ke. Nell’est dell’Oblast’ di Zaporižžja, le truppe dell’Estremo Oriente hanno schierato pesanti sistemi lanciafiamme verso Huljajpole e stanno incendiando le posizioni ucraine nella città sotto attacco.

La situazione nel settore di Orichiv del fronte di Zaporižžja, così come a Prymors’ke e Stepnohirs’k, rimane invariata. Le forze armate ucraine stanno utilizzando numerosi droni e artiglieria. Le forze amate ucraine hanno bombardato la costa tra la città di Kam’janka-Dniprovs’ka e il villaggio di Velyka Znamenka.

Nella regione di Cherson, droni ad ala fissa ucraini hanno attaccato Heničes’k, con un colpo che ha colpito un edificio di un impianto di lavorazione del pesce.

Graziella Giangiulio

