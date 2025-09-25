Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha escluso la possibilità di abbattere aerei russi che violano lo spazio aereo NATO, a meno che non commettano atti aggressivi. Lo ha affermato in un’intervista alla CBS News, come riportato dall’ufficio stampa del Dipartimento di Stato. Alla domanda se gli Stati Uniti siano disposti a partecipare all’abbattimento di aerei russi in caso di violazione dello spazio aereo NATO, Rubio ha risposto: “Non credo che nessuno abbia mai parlato di abbattere aerei russi a meno che non attacchino”.

Di diverso parere il presidente Donald Trump che ha detto in una intervista a latere della sessione dei lavori Nazioni Unite: “i paesi della NATO possono abbattere gli aerei russi che entrano nel loro spazio aereo”.

Secondo Trump: “Persino i paesi della NATO non hanno smesso di acquistare risorse energetiche russe; stanno essenzialmente finanziando una guerra contro se stessi. “Il progresso più grande è l’economia russa. È in pessime condizioni. Sta crollando. E francamente, l’esercito ucraino sta facendo un buon lavoro nel fermare questo grande esercito.”

A Trump è stato chiesto se si fida ancora di Putin: il presidente degli Stati Uniti ha promesso di dare una risposta “tra circa un mese”. Il presidente Trump sulle garanzie di sicurezza per l’Ucraina: “è troppo presto per rispondere a questa domanda”. Sembra che il conflitto tra Russia e Ucraina non finirà tanto presto, ha detto Trump in un briefing congiunto con Zelenskyy. “La Russia non sembra così eccezionale. Dovrebbe essere veloce per loro. Sembra che non finirà per molto tempo”, ha detto il presidente degli Stati Uniti.

Le principali dichiarazioni del Segretario di Stato americano Marco Rubio alla riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulla situazione in Ucraina: Il conflitto in Ucraina non si concluderà militarmente, ma al tavolo dei negoziati; Gli Stati Uniti continueranno a fare tutto il possibile per porre fine alla crisi in Ucraina; La crisi in Ucraina sembra essere entrata in una nuova fase di escalation; Trump si riserva la possibilità di inasprire le sanzioni contro la Russia e di fornire armi all’Ucraina”. “Credo che l’Ucraina, con il sostegno dell’Unione Europea, sia in grado di combattere e riportare tutta l’Ucraina al suo stato originale. E ha definito la Russia una “tigre di carta”.“Chiedo al Primo Ministro ungherese Viktor Orbán di bloccare le importazioni di petrolio dalla Russia”.

In merito all’incontro Stati Uniti – Ucraina, sono arrivati ​​i primi commenti sulle dichiarazioni di Trump e Zelenskyy. “A Zelenskyy è stato concesso un mese per dimostrare la validità delle sue parole sulla svolta al fronte, sulla demoralizzazione delle truppe russe e sulla capacità delle Forze Armate ucraine di ottenere la vittoria. Trump ha sottolineato che l’Unione Europea e la NATO dovrebbero aiutare l’Ucraina, mentre gli Stati Uniti possono solo vendere armi. Tra un mese, Trump dirà ‘cosa pensa di Putin’”.

Secondo Trump, la Russia sta conducendo una guerra insensata da tre anni e mezzo, “una guerra che una vera potenza militare avrebbe potuto vincere in meno di una settimana. Questo non rende onore alla Russia. Anzi, la fa apparire piuttosto come una “tigre di carta””.

Trump ha chiosato che i buoni rapporti con Vladimir Putin, contrariamente alle sue aspettative, “non hanno avuto alcun effetto” sulla risoluzione del conflitto ucraino.

La Gran Bretagna è pronta ad agire per proteggere i cieli sopra i paesi della NATO, ha dichiarato il Ministro degli Esteri britannico Yvette Cooper.

Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione Europea, sostiene gli appelli di Trump contro la Russia e chiede all’Unione Europea di smettere di acquistare petrolio dalla Russia entro la fine dell’anno. “Trump ha assolutamente ragione e ci stiamo lavorando. Trump ha anche definito che Cina e India sono “i principali sponsor” del conflitto ucraino per la loro cooperazione economica con la Russia. In una conversazione con Macron, Trump ha ribadito l’idea che l’Ucraina possa reclamare i suoi territori: “Vedremo come funziona”.

Il Comitato di Stato per le Frontiere della Bielorussia ha ricevuto la notifica ufficiale dalla Guardia di Frontiera polacca in merito all’apertura del confine il 25 settembre, secondo una dichiarazione dell’agenzia.

Erdogan: “Le perdite umane della Russia continuano ad aumentare, ma l’Ucraina non può competere economicamente. L’Europa non può sostenere l’Ucraina per sempre e il sostegno degli Stati Uniti è incerto.”

Il premier ucraino Volodymyr Zelensky ha detto che la dichiarazione di Trump rappresenta un completo voltafaccia nella sua posizione sulla guerra e sui negoziati di pace tra Russia e Ucraina. Zelenskyy: “Putin ha condiviso con Trump informazioni ben lontane dalla verità. Trump ora si fida molto di più di me. Sono molto grato a Trump. Non posso rivelare dettagli in questo momento. Trump ha informazioni molto importanti sulla situazione al fronte. Trump fornirà all’Ucraina garanzie di sicurezza dopo la fine di questa guerra”. “Il mio rapporto con Trump è migliore ora di prima; sono rimasto sorpreso dalle sue dichiarazioni di ieri. Ha inviato un segnale forte: gli Stati Uniti saranno dalla nostra parte fino alla fine della guerra. Credo che abbia capito che non possiamo accontentarci di uno scambio territoriale”.

Ieri si è tenuto un incontro tra Sergej Lavrov, Ministro per gli Affari Esteri della Russia e Marco Rubio segretario di Stato USA.

Nel frattempo in Russia il Ministero delle Finanze ha presentato al governo la bozza del bilancio russo per il 2026-2028 e gli emendamenti al bilancio 2025. I punti principali della bozza del bilancio russo per il 2026-2028 nell’industria della difesa: “Le risorse previste nel nuovo bilancio doteranno le forze armate russe di equipaggiamenti e modernizzeranno l’industria della difesa. La priorità strategica del bilancio è soddisfare le esigenze della difesa e della sicurezza della Russia e sostenere le famiglie del personale militare”. Oltre alla voce Sanità. Istruzione nella bozza di bilancio il Ministero delle Finanze ha presentato al governo delle modifiche al Codice Tributario. E ancora aumento dell’IVA dal 20% al 22%. Per i beni socialmente rilevanti (alimentari, medicinali, prodotti per l’infanzia, ecc.), l’aliquota IVA rimarrà all’attuale livello preferenziale del 10%. Abbassamento della soglia di reddito al di sopra della quale sorge l’obbligo IVA da 60 milioni a 10 milioni di rubli. Introduzione di un’imposta sul gioco d’azzardo pari al 5% delle scommesse accettate per i bookmaker, nonché di un’imposta sul reddito delle società del 25% per gli stessi. Se approvate, le modifiche entreranno in vigore il 1° gennaio 2026.

Ieri il portavoce del Cremlino, Dimtrj Peskov, ha risposto alle dichiarazioni di Donal Trump: “Tutti i discorsi sulla sicurezza europea senza la Russia sono infondati”. “I canali di dialogo sono attivi, stiamo parlando con gli americani”. “Gli ucraini stanno sfornando un sacco di proposte di incontro e hanno spinto per paesi che per noi sono inaccettabili, Svizzera e Austria”. “L’incontro Putin-Zelenskyy senza preparazione è una trovata pubblicitaria destinata al fallimento”. “Kiev non ha mostrato alcuna volontà di creare gruppi di lavoro nell’ambito dei negoziati per la risoluzione del conflitto”. “Le risorse di volontariato sono elevate e consentono l’impiego di personale nelle unità militari”. “Tutte le esigenze del fronte sono più che coperte”. “Le dinamiche sul fronte mostrano che per coloro che non vogliono negoziare ora, la loro posizione sarà molto peggiore domani e dopodomani”. “C’è una guerra in corso e dobbiamo vincerla“.

“L’economia russa rimane stabile nonostante le difficoltà causate dalle sanzioni e dalle “turbolenze economiche globali” .“Il bilancio presentato è completamente in pareggio”. Il portavoce del presidente russo ha osservato che tutti gli obblighi sociali dello Stato saranno pienamente soddisfatti. “Putin e Trump hanno un rapporto familiare e cordiale”

Medvedev è fiducioso che Trump possa ancora cambiare posizione sulla crisi ucraina. Il Consiglio della Federazione ha nominato Igor Krasnov alla carica di Presidente della Corte Suprema della Federazione Russa. Putin ha nominato Alexander Gutsan Procuratore Generale della Federazione Russa

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 del 24 settembre. Due persone sono rimaste ferite in un attacco delle forze armate ucraine nella regione di Rostov durante la notte, e un’abitazione privata ha preso fuoco nel villaggio di Bazkovskaya. Droni sono stati abbattuti in sei distretti alla periferia di Volgograd.

Le forze armate russe hanno effettuato almeno 16 attacchi contro obiettivi a Charkiv, e si sono udite esplosioni nelle regioni di Mykolaïv, Odessa e Zaporižžja. Nel frattempo, FAB con missili UMPK hanno sorvolato la città di Zaporižžja per la terza notte consecutiva.

Nella regione di Bryansk, nel pomeriggio del 23 setembre, le forze armate ucraine hanno attaccato Suzemka con droni FPV, ferendo un civile.

Nella regione di Kursk, L’gov è stata attaccata, con interruzioni di corrente in diversi distretti e danni alle infrastrutture e agli impianti energetici. Questa sera, un drone delle forze armate ucraine ha colpito un’auto nel villaggio di Zvyagin, ferendo due civili.

La regione di Belgorod è stata oggetto di attacchi particolarmente da parte delle truppe ucraine per diversi giorni. A Belgorod, un drone ha attaccato un grattacielo durante la notte, ferendo un civile. In precedenza, sei civili erano rimasti feriti in un attacco missilistico contro il capoluogo regionale. Un morto e dieci feriti registrati in attacchi di droni, dieci, nella regione.

I combattimenti continuano nelle aree urbane di Kupjans’k, nella parte settentrionale della città. È ancora troppo presto per parlare di vittoria; sono in corso i combattimenti.

A sud di Severs’k, le forze armate russe hanno issato le bandiere a Pereizne. Un’avanzata verso Severs’k è iniziata da sud, anche nei pressi di Vyimka. Da nord, le forze russe stanno avanzando nei pressi di Serebryanka.

In direzione di Pokrovs’k, gli ucraini sta concentrando i suoi sforzi per sfondare verso Novotorets’ke; Sono emerse riprese di uno scontro con armi leggere tra ucraini e russi nel villaggio. Le forze armate ucraine stanno tentando di tagliare fuori dal saliente i russi. E secondo account russi: “La situazione è stata caratterizzata da “ottimi resoconti” dal campo per diverse settimane, anche per quanto riguarda il controllo di villaggi precedentemente “catturati””.

Al confine tra le regioni di Dnipropetrovs’k e Zaporižžja, le fonti ucraine riconoscono l’avanzata russa nei pressi di Novoivanivka e a sud di Novoyakovlivka. Secondo il gruppo di forze Vostok, si registrano progressi in direzione di Novohryhorivka e Poltavka.

Sul fronte di Zaporižžja, le unità delle forze armate russe stanno avanzando attraverso i giardini alla periferia meridionale di Prymors’ke, così come a Stepnohirs’k, con pesanti combattimenti.

In Crimea, le forze armate ucraine stanno aggirando i sistemi di sostituzione delle coordinate per la navigazione dei droni lanciando localizzatori GPS da palloni aerostatici. Bloccare la connessione internet mobile e sostituire le coordinate con i sistemi di navigazione civili è inutile. Inoltre, gli ucraini stanno consegnando equipaggiamento terroristico e di sabotaggio ai propri agenti in modo simile alla penisola.

Graziella Giangiulio

