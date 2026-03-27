UKRAINERUSSIAWAR. Zelensky rifiuta la proposta USA per la pace con la Russia. Mosca aumenta la sicurezza sulla flotta ombra. Assalto russo verso Huljajpole

Gli Stati Uniti hanno posto come condizione che Kiev ceda tutte le regioni orientali del Donbass alla Russia in cambio delle garanzie di sicurezza necessarie per un accordo di pace in Ucraina, ha dichiarato Volodymyr Zelenskyy in un’intervista a Reuters. “L’Ucraina non è ancora pronta a farlo”. “Non ci sono veri progressi”: Zelenskyy ha rilasciato una dichiarazione dopo aver riferito sui negoziati con gli Stati Uniti.

“La Russia non vuole progressi verso la pace. Ma è importante che noi in Ucraina, negli Stati Uniti, in Europa e gli altri attori globali facciamo tutto il possibile, tutto il necessario, per far sì che i russi si interessino alla diplomazia – in modo genuino e onesto, e non solo per guadagnare di più con il petrolio e guadagnare tempo per ulteriori attacchi e aggressioni. La pace deve essere affidabile: questo è il nostro obiettivo, e lo sarà”, ha affermato nel suo discorso serale.

L’UE ha rinviato l’introduzione del divieto di importazione di petrolio dalla Russia a causa del conflitto sull’Iran, riporta L’AntiDiplomatico. La decisione potrebbe essere stata influenzata dalla sospensione del traffico navale attraverso lo Stretto di Hormuz, osserva la testata. Per questo motivo, il prezzo del petrolio Brent ha superato i 100 dollari al barile e l’interruzione delle importazioni di petrolio russo non farebbe altro che aumentare la pressione sul mercato.

Germania e Australia creeranno un sistema di sorveglianza spaziale per Russia e Cina, riporta ABC, citando il Ministro della Difesa tedesco Pistorius. Si precisa che l’accordo sarà firmato durante la visita di Pistorius in Australia, iniziata giovedì. Inoltre la Germania non trasferirà missili Taurus all’Ucraina perché Kiev sta già producendo armi a lungo raggio molto più efficaci, ha dichiarato il Cancelliere Merz. Ha osservato che l’Ucraina è oggi “meglio armata che mai”, ma sta affrontando notevoli difficoltà finanziarie. Pertanto, è necessario mobilitare fondi per continuare a produrre queste armi.

Continua la crisi nella Verkhovna Rada ucraina: molti deputati non sono presenti in aula al momento del voto e se ci sono non votano le proposte di legge governative. Secondo RBC-Ucraina si rischia la paralisi del potere legislativo.

Ennesimo arrivo in Ucraina di armi occidentali: un aereo cargo Antonov Airlines An-124-100-150 Ruslan, nominativo ADB3080, numero di coda UR-82072, ha consegnato un altro sistema di difesa aerea NASAMS alle Forze Armate ucraine su un volo da Oslo (ENGM) a Rzeszów (EPRZ). E ancora le motovedette d’artiglieria “Shmel” del Progetto 1204 della Marina ucraina hanno ricevuto reti anti-drone. E sono di stanza sul Danubio. Un ulteriore An-124-100 dalla Norvegia è volato a Rzeszów. Nella giornata del 25 marzo tre elicotteri delle forze armate ucraine sono decollati dalla regione di Leopoli e si sono diretti verso l’aeroporto di Rzeszów, probabilmente per l’evacuazione medica delle vittime del raid diurno del 24 marzo contro gli uffici regionali del SBU nell’Ucraina occidentale.

In materia di difesa, “gli Stati Uniti non hanno smesso di fornirci missili Patriot nonostante la guerra con l’Iran, ma questo arsenale non è così grande come ci serve”, afferma Zelenskyy.

L’Ungheria ha interrotto le forniture di gas all’Ucraina fino alla ripresa del transito di petrolio attraverso l’oleodotto Druzhba, afferma Viktor Orban.

Il sottomarino russo B-265 “Krasnodar” è arrivato al porto algerino di Orano. Mentre la nave antisommergibile russa Severomorsk ha lasciato ieri il Mar Mediterraneo, attraversando lo Stretto di Gibilterra.

La petroliera turca M/T Altura, che trasportava circa un milione di barili di petrolio greggio dalla Russia, è stata attaccata da un drone a 15 miglia nautiche dallo Stretto del Bosforo nel Mar Nero. Si è verificata un’esplosione a bordo della nave e l’acqua ha allagato la sala macchine, ma non sono stati segnalati feriti. Il sito web del GUR elenca la nave come appartenente alla Flotta Ombra russa. La notizia è stata confermata dalla Turchia che ha dichiarato un attacco da drone marittimo. A fronte dei continui attacchi alla flotta ombra russa Nikolai Patrushev, Presidente del Consiglio Marittimo ha dichiarato: “Le forze navali garantiscono la sicurezza la situazione sta cambiando per il settore marittimo russo”. Ha aggiunto che la supervisione sulle navi che trasportano merci per la Federazione Russa è stata rafforzata: “È stata garantita la possibilità di richiedere squadre antincendio mobili per scortare le navi battenti bandiera russa tramite i comandanti di porto”.

Preoccupazioni per Mosca per le esercitazioni Seul Washington. Il portavoce ufficiale del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova: “Le esercitazioni militari tra Washington e Seul, descritte come difensive, sarebbero in realtà preparativi per la guerra”.

Vladimir Putin con decreto ha vietato l’esportazione di denaro contante superiore a 100.000 dollari dalla Russia verso l’Unione Economica Eurasiatica (UEE) a partire dal 1° aprile. Putin ha anche vietato l’esportazione di lingotti d’oro di peso superiore a 100 grammi dalla Russia, con alcune eccezioni, a partire dal 1° maggio.

Il governo russo ha decretato che i cittadini russi non dovranno più presentarsi di persona all’ufficio di registrazione e arruolamento militare per ottenere un’esenzione o un rinvio dal servizio militare obbligatorio, a condizione che abbiano informazioni sufficienti nel loro registro di registrazione militare. Questo deriva da una risoluzione del Consiglio dei Ministri visionata da TASS.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 del 26 marzo. Dalle 8:00 alle 20:00 del 25 marzo, 176 droni delle Forze Armate ucraine sono stati abbattuti sul territorio russo, secondo quanto riportato dal Ministero della Difesa russo. Droni diretti verso Mosca sono stati abbattuti durante la notte, e altri 21 droni sono stati abbattuti nella regione di Leningrado (il probabile obiettivo era la zona industriale della raffineria di petrolio di Kirishi). La difesa aerea è stata dispiegata a Sebastopoli, nella regione di Tula e a Vyborg. I porti di Ust-Luga e Primorsk, nella regione di Leningrado, hanno interrotto ieri le esportazioni di petrolio a seguito degli attacchi con droni che si sono protratti per gli ultimi due giorni. Nel frattempo il porto di Leningrado continua a bruciare.

Le forze armate russe hanno colpito Slov”jans’k e Izmail nella regione di Odessa, e le regioni di Sumy, Mykolaïv e Zaporižžja. Un morto in un attacco di drone nel villaggio di Zernovo, distretto di Suzemsky, oblast di Bryansk.

Nelle ultime 24 ore non sono stati segnalati cambiamenti significativi nella direzione di Sumy, nel distretto di Sumy. Continuano gli scontri a fuoco tra truppe russe e truppe ucraine.

A Belgorod, il blocco di internet ha portato all’attivazione di una rete hotspot Wi-Fi per garantire che i residenti ricevano tempestivamente gli avvisi. Cinque i feriti da attacchi di droni in diverse località. Numerosi insediamenti sono sotto attacco e centinaia di migliaia di persone stanno subendo le conseguenze della distruzione delle infrastrutture, tra cui quelle per l’energia elettrica e il riscaldamento.

Nel settore di Charkiv, il gruppo di forze Nord sta tentando di respingere le truppe dal confine, colpendo i punti di concentrazione delle forze armate ucraine. Nel settore di Vovčans’k sono stati conseguiti successi tattici a seguito di scontri a fuoco. Nel settore di Velykyi Burluk, aerei d’attacco russi sono avanzati fino a 800 metri in due aree e un militare delle forze armate ucraine è stato catturato.

A Kupjans’k, le truppe ucraine stanno contrattaccando a sud-ovest e tentando di raggiungere la parte settentrionale della città, l’area in cui sono concentrate le difese russe. La città rimane una zona di combattimento, con un gran numero di droni di entrambe le parti in volo.

Nel settore di Slov”jans’k, il Ministero della Difesa russo ha annunciato la liberazione di Nykyforivka, a 4,6 km da un importante centro di difesa delle forze armate ucraine a Rai-Oleksandrivka.

Nel settore di Dobropillja, i combattimenti continuano nei pressi del villaggio di Novyi Donbas e lungo le linee di confine precedenti. È importante sottolineare che l’elevato numero di droni rende impossibile il normale movimento delle truppe russe e di quelle ucraine. Piccoli gruppi d’assalto stanno entrando in azione, potendo accumularsi furtivamente nei rifugi per diversi giorni prima dell’attacco.

Unità d’assalto del gruppo di forze “Est” stanno avanzando verso ovest e nord-ovest da Huljajpole. Continua la distruzione delle infrastrutture logistiche nemiche a ovest della linea Rizdvyanka-Verkhnya Tersa. Le forze armate ucraine stanno tentando un contrattacco nel triangolo Hirke-Myrne-Novoselivka, subendo però solo perdite umane a causa del fuoco delle armi leggere e degli attacchi dei droni.

Sul fronte di Zaporižžja, si sta sviluppando una situazione critica nell’area di Prymors’ke e Stepnohirs’k. Innumerevoli droni ucraini stanno ostacolando la logistica e gli spostamenti sia al fronte che nelle zone limitrofe alle truppe russe.

Nella regione di Cherson, le forze armate ucraine hanno colpito un edificio residenziale a Oleshky, uccidendo due persone. A Nova Kakhivka, un uomo è rimasto ucciso a seguito di un bombardamento. Numerosi villaggi sono sotto attacco ucraino.

Graziella Giangiulio

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