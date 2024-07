Nella giornata del 18 luglio re Carlo III di Gran Bretagna ha ricevuto il presidente Volodymyr Zelenskyj. Lo ha annunciato la famiglia reale britannica. “Il Re ha ricevuto Volodymyr Zelenskyj dopo la riunione della Comunità politica europea al Blenheim Palace. Durante l’incontro, 46 ​​leader europei hanno discusso di una serie di problemi internazionali, opportunità e valori comuni”, si legge in un messaggio sul social network. Zelenskyj è stato ricevuto anche dal primo Ministro britannico Keir Starmer. È diventato il primo ospite straniero a Downing Street da quando Starmer è stato eletto primo Ministro.

Anche l’Ucraina ha subito disagi informatici, colpite le banche, Novaya Pochta e l’operatore di telefonia mobile Vodafone.

Nella Crimea russa un incidente in una sottostazione ha interrotto l’elettricità al centro di Yalta, i lavori di riparazione hanno richiesto circa 4-5 ore. Sebastopoli per garantire un’alimentazione stabile agli edifici residenziali, l’illuminazione è spenta, compresa quella stradale. I capi di grandi aziende statali, nonché le società di sicurezza che garantiscono la sicurezza dei depositi petroliferi, delle raffinerie di petrolio, delle centrali elettriche e di altre strutture strategicamente importanti possono ricevere il diritto di utilizzare armi da fuoco più potenti. La proposta viene dalla Guardia nazionale russa. Sarà questo dipartimento che sarà responsabile del controllo sulla circolazione delle armi, scrive Rossiyskaya Gazeta.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 del 19 luglio.

Nella sera del 18 luglio nuovo attacco missilistico su Odessa. Nella mattina del 19 attacco a Charkiv.

Secondo la social sfera “le forze armate RF si avvicinano sempre di più alla città di Kupjans’k”, ha detto Besedin, capo dell’amministrazione militare della città. La situazione è davvero estremamente difficile. L’esercito russo avanza costantemente e ottiene successi locali lungo un’ampia fascia della linea del fronte. Si avvicina alle parti centrali della comunità di Kupjans’k, il che porta ad un aumento del numero di attacchi. Di notte è stato colpito da una bomba aerea. È stata una bomba guidata da una tonnellata e mezza a colpire la parte centrale della città di Kupjans’k. Per fortuna non c’erano persone nelle vicinanze”, ha sottolineato il capo dell’amministrazione militare della città di Kupjans’k, Andrei Besedin. Secondo Besedin, la tattica delle forze armate russe è rimasta invariata: distruzione, distruzione di infrastrutture critiche e civili.

Le truppe russe hanno compiuto progressi significativi nella direzione del Prohres (direzione Avdiivska), spostandosi di 1.000 metri verso ovest – ciò è confermato da entrambe le parti. Fonti russe sostengono di aver preso le prime case, mentre l’Ucraina nega che le forze armate russe siano entrate nel villaggio. Prohres è l’ultimo insediamento sulla “Linea Poroshenko”, una serie di fortificazioni ucraine costruite nel 2014-2017. La vittoria delle forze armate russe qui lascerà dietro di sé la principale linea difensiva di Donetsk nel settore Avdiivska.

In direzione di Charkiv, le forze armate ucraine stanno utilizzando attivamente un contingente speciale (ex prigionieri) negli assalti per attaccare le posizioni russe a Vovčans’k, vicino al villaggio. Volchanskie Khutors, Tykhe e Hlyboke.

Nella direzione Svatove-Kupjans’k, le forze armate russe hanno attaccato l’insediamento. Terny e Makiivka (LPR). Vicino ad Andrioivka e alla cengia Berestove-Pylypchatyne si svolgono battaglie di posizione con l’uso di droni e artiglieria. Le truppe russe utilizzeranno l’aviazione e il FAB con UMPC.

Nell’area dell’agglomerato di Torec’k (Dzerzhinsk), le Forze Armate russe avanzano sulla stessa linea: Niu-York (Novgorodskoye), Druzhba, Kirovo, Yuzhnoye. Allo stesso tempo, le forze armate ucraine stanno conducendo una difesa organizzata, risolvendo il problema dell’esaurimento del potenziale russo offensivo in quella direzione.

La situazione a nord della parte orientale di Časiv Jar è caratterizzata dalla progressiva avanzata delle truppe russe nei pressi di Kalinina con il compito di raggiungere il canale idrico Seversky Donets-Donbass. La parte orientale di Kalinina e il territorio agricolo a nord del villaggio passarono sotto il controllo delle nostre forze.

In direzione di Donetsk, viene attuato il piano delle truppe russe di tagliare gradualmente i rifornimenti al nemico a Krasnohorivka. Aerei d’attacco russi stanno avanzando in città.

Non ci sono cambiamenti sul fronte Zaporozhzhie. Le strade verso la linea del fronte sono minate dai droni nemici Baba Yaga, sotto continui attacchi da parte degli UAV. Questo fattore è di fondamentale importanza quando si organizzano azioni offensive dell’esercito russo lungo l’intero fronte. Negli ultimi giorni le truppe di Kiev hanno continuato a bombardare una sottostazione elettrica nella regione di Zaporozhzhie.

In direzione di Cherson continua la caccia reciproca alle barche nella pianura alluvionale del fiume. Dnepr. Altrimenti, tutto si riduce ad attacchi di artiglieria, attacchi di droni e risoluzione di missioni di fuoco quotidiane. Il nemico sta bruciando foreste e colpendo civili, così come infrastrutture civili.

Nella regione di Belgorod, le forze armate ucraine continuano ad attaccare con l’artiglieria e droni. Nella regione di Borisov lanciati drone kamikaze. Nel distretto di Belgorod, un drone delle forze armate ucraine ha attaccato un’auto che attraversava il villaggio, l’auto si è schiantata contro il recinto di un’abitazione privata e ha preso fuoco, tre persone che si trovavano nelle vicinanze al momento dell’attacco sono rimaste ferite. Anche la zona di confine di Kursk è regolarmente attaccata dagli ucraini. 11 UAV di tipo aereo sono stati abbattuti nella regione durante la notte. Nella regione di Bryansk, le forze armate ucraine hanno bombardato il villaggio di Voronok, distretto municipale di Starodub A seguito degli attacchi su Horlivka e Donetsk (DPR), quattro civili sono stati uccisi e cinque feriti. Il nemico ha attaccato un UAV kamikaze su un autobus di linea nel quartiere Nikitovsky di Gorlovka.

Graziella Giangiulio

