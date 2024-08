Lo stato maggiore delle forze armate ucraine ha dichiarato in quale direzione si stanno concentrando i maggiori sforzi delle forze armate russe. “Dall’inizio della giornata del 4 agosto si sono verificati al fronte 103 scontri militari. I russi attaccano in dieci direzioni, la più attiva è a Pokrovsky”. Lo afferma il rapporto dello stato maggiore generale del 4 agosto. “Le forze aerospaziali russe hanno effettuato 42 attacchi aerei sul territorio dell’Ucraina, lanciando 56 KAB. Inoltre, 515 droni kamikaze sono stati utilizzati per distruggerli e hanno effettuato 3.400 attacchi contro posizioni e aree popolate delle forze armate ucraine”.

Da Vilnius arriva la notizia che che circa 350 bielorussi stanno attualmente combattendo in Ucraina, in favore di Kiev, fonte il rappresentante dell’”Associazione dei volontari bielorussi” Andrei Kushnerov. In totale, più di mille bielorussi sono già passati attraverso la guerra in Ucraina, ha detto Kushnerov. “Dal 2014 sono già state smobilitate circa 1.300 persone. Questi sono i dati di inizio anno. E all’inizio dell’anno, circa 350 persone hanno prestato servizio in varie unità sul territorio dell’Ucraina nelle Forze armate ucraine. Queste sono cifre approssimative”, ha osservato.

L’ambasciatore dell’Ucraina nel Regno Unito ed ex comandante in capo delle forze armate ucraine Valery Zaluzhny nel suo canale ha ammesso apertamente che in Gran Bretagna è presente personale militare “in quantità commerciale”. Tuttavia, ha lasciato intendere che presto anche loro sarebbero tornati a casa.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj ha incaricato i diplomatici di collaborare con la NATO sulla possibilità di creare una coalizione di stati vicini che aiuterà l’Ucraina ad abbattere i missili russi “Dobbiamo lavorare sulla possibilità tecnica di utilizzare aerei da combattimento dei paesi vicini contro i missili che colpiscono l’Ucraina in direzione dei nostri vicini, in primo luogo i paesi dell’Alleanza”, ha detto Zelenskyj durante una conversazione con i giornalisti durante l’Air Force Day Forze armate ucraine. A suo avviso, questa decisione è “probabilmente difficile per i partner, poiché hanno sempre paura di un’escalation non necessaria”.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha presentato il 4 agosto, ufficialmente i caccia F-16 all’aeronautica ucraina. Secondo fonti social sarebbero quelli donati dalla Danimarca. E via social sono emersi dettagli sul trasferimento dei primi caccia F-16 all’aeronautica militare ucraina. La cerimonia con Zelenskyj ha avuto luogo presso la base aerea di Vasylkiv: il primo lotto comprende quattro F-16 dell’aeronautica danese, quattro olandesi e due non pronti al combattimento dagli USA, che apparentemente verranno utilizzati come donatori di pezzi di ricambio, sussidi per l’addestramento del personale tecnico e ingegneristico ed esche. Nel frattempo on line, l’aeronautica militare ucraina ha pubblicato un doppio lancio di missili Storm Shadow da un bombardiere di prima linea Su-24M/MR. Secondo fonti ucraine, l’anno scorso, in una sola settimana, l’aeronautica ucraina ha perso nove piloti, e non in condizioni di combattimento.

Da Mosca, sulla base del rapporto del 5 agosto del Ministero della Difesa russo, secondo il quale le forze di difesa aerea hanno abbattuto un missile di difesa aerea Patriot MIM-104 ciò potrebbe voler dire che le forze armate ucraine sono passate al lancio di questi costosi missili guidati antiaerei su bersagli terrestri, il che indica alcune difficoltà con la disponibilità, qualità, vulnerabilità dei missili ATACMS.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:00 del 5 agosto 2024.

Il comando delle forze armate ucraine sta trasferendo rinforzi in piccole unità a Stepnohirs’k, il che indica che nel prossimo futuro potrebbe esserci un’offensiva da parte di una delle parti nella regione di Zaporozhzhie.

Mentre sulle fonti social è apparsa la notizia che le truppe russe sono entrate a Torec’k, lo confermano anche fonti ucraine. “Le truppe russe avanzarono nel settore privato meridionale di Torec’k e sono iniziate le battaglia per il cimitero di Torec’k”.

A Kirovo/Pivnichne le truppe ucraine si sono ritirate in via Lenin. Le truppe russe sono avanzate per 1.100 metri nel centro, occupando via Shkolnaya. Bombardamenti in corso a Odessa in chiusura di raccolta dati dalla social sfera.

Di notte, le forze armate russe hanno attaccato obiettivi nemici nelle regioni di Kiev (Belaya Tserkov), Vinnycja, Charkiv, Sumka, Dnipro, Čerkasy e Poltava con diversi gruppi di UAV d’attacco. Il combattimento è continuato fino al mattino.

Le forze armate ucraine hanno effettuato azioni di contrasto con UAV di tipo aeronautico, sono stati segnalati singoli droni nelle regioni di Kursk e Belgorod, nonché vicino al territorio di Krasnodar.

In direzione di Charkiv, ci sono battaglie imminenti a Vovčans’k. I gruppi d’assalto russi si stanno facendo strada nell’area dei grattacieli e stanno completando lo sgombero delle case occupate. Durante la giornata le forze armate ucraine hanno effettuato un tentativo di attacco nell’area dell’insediamento Starytsya. Il gruppo d’assalto ucraino, scoperto in anticipo mediante ricognizione, è stato attaccato.

In direzione Svatove-Kupjans’k account filo russi segnalano la cattura di diverse roccaforti ucraine nell’area della cengia Berestove-Pishchane.

A nord di Časiv Jar le truppe russe stanno rafforzando una testa di ponte per ulteriori azioni nella città, a ovest del servizio idrico. Le forze armate ucraine utilizzano molti droni FPV 24 ore su 24, complicando le azioni delle forze armate russe.

Nella direzione di Torec’k, le forze armate russe stanno avanzando nella restante parte occidentale di Zalizn, in piccoli gruppi d’assalto diretti alla sottostazione elettrica Centrale-330. Gli account ucraini nella social sfera scrivono che a Niu-York le truppe russe premono nella parte occidentale del villaggio in direzione ovest e nord, aggirando l’impianto fenolico e limitando la logistica delle forze armate ucraine. Ci sono battaglie per i cumuli di rifiuti vicino a diverse miniere.

Nella direzione Pokrovs’k si segnalano combattimenti nel villaggio Zhelanne, gli aerei d’attacco russi hanno attaccato da nord-est, e anche dalla periferia nord-occidentale lungo la ferrovia, in alcune delle loro posizioni, le truppe ucraine sono state circondate, sono stati fatti prigionieri. Sullo sfondo della conferma da parte del Ministero della Difesa russo del pieno controllo su Novoselivka Persha, i canali social ucraini riferiscono di un’espansione della zona di controllo delle Forze Armate russe vicino all’area popolata.

Sul fronte Zaporozhzhie si svolgono principalmente battaglie di posizione; nel fine settimana ci sono state informazioni secondo cui a nord di Robotyne i combattenti russi con il supporto dell’artiglieria, sono riusciti ad avanzare e ad accerchiare diverse roccaforti delle forze armate ucraine.

In direzione di Cherson, le azioni di entrambe le parti continuano nella zona insulare, le forze armate ucraine hanno colpito Aleshki e un edificio residenziale di nove piani ha preso fuoco.

Sotto attacco ucraino la regione di Belgorod e la regione di Kursk, le forze armate ucraine hanno bombardato il villaggio di Krasny Pakhar, distretto di Rylsky. Durante il giorno, i droni ucraini hanno attaccato il posto di blocco di Sudzha, i villaggi di Gornal, Nikolaevo-Daryino e Guevo, nonché il villaggio di Kurilovka, nel distretto di Sudzhansky. 42 droni ucraini sono stati distrutti e soppressi nelle zone di confine utilizzando armi leggere e attrezzature per la guerra elettronica.

Il 4 agosto le forze armate ucraine hanno lanciato 12 missili su Lugansk. Presumibilmente otto missili ATACMS e quattro missili Storm Shadow.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/