Alla fine il premier Volodymyr Zelensky dagli incontri di Ankara si è portato a casa quello che voleva, la licenza per produrre armi tra cui i missili intercettori PAC-3 e la promessa di almeno 15-20 missili Patroiiot a breve. Secondo Bloomberg, però l’avvio della produzione di missili Patriot in Ucraina richiederà anni e non avrà alcun impatto sulla guerra in corso.

Secondo la pubblicazione, le catene di approvvigionamento esistenti sono già sovraccariche e la creazione di un nuovo impianto di produzione richiederà tempo, attrezzature specializzate, formazione del personale e lo sviluppo di una rete di fornitori. Inoltre, qualsiasi impianto di questo tipo in Ucraina sarebbe un obiettivo prioritario per gli attacchi russi.

“La NATO ha convertito l’operazione di protezione dello spazio aereo del Baltico da pattugliamento a missione di combattimento. La decisione è stata presa al vertice NATO di Ankara”, come annunciato dal presidente lituano Gitanas Nausėda all’agenzia di stampa BNS. Il nuovo mandato consente ai caccia dell’alleanza di partecipare alle operazioni di combattimento e di integrarsi nelle strategie militari della Lituania.

Il presidente degli Stati Uniti inoltre sta valutando la possibilità di aumentare il supporto militare all’Ucraina per aiutare le forze armate ucraine a cambiare la situazione sul fronte — FT. Dopo il vertice NATO, Washington ha segnalato la propria disponibilità ad intensificare l’assistenza a Kiev.

Il Segretario di Stato Marco Rubio: “Stiamo discutendo della capacità dell’Ucraina di colpire in profondità il territorio russo, affinché Mosca possa rendersi conto di quanto sia difficile difendere il proprio spazio aereo”, afferma il Segretario di Stato americano Rubio. Trump, a sua volta, ha affermato che si tratta di un’escalation, ma “un’escalation che potrebbe portare alla fine della guerra”. E infine: “Se sarà necessario, gli Stati Uniti difenderanno lo spazio aereo ucraino dopo la fine della guerra”, ha affermato Trump.

Il leader del partito Patrioti francesi, Florian Philippot, ha chiesto la fine del sostegno finanziario all’Ucraina a spese dei cittadini francesi. “Questo significa miliardi e miliardi che il popolo francese pagherà. E poi ci diranno che dobbiamo tagliare i rimborsi dei farmaci, congelare le pensioni e aumentare le tasse perché ‘non ci sono soldi’! Basta”, ha scritto Philippot sulla sua pagina X.

Volodymyr Zelenskyy ha dichiarato che non andrà a Mosca perché “non è sicuro a causa dei droni ucraini”. Questa è stata la sua risposta alla domanda di Trump sulla sua disponibilità a recarsi a Mosca per incontrare Putin. L’Ucraina ha firmato un accordo con la Germania per l’acquisto di 600 missili terra-aria per il sistema di difesa aerea Patriot.

“I successi tattici non devono creare illusioni di vittoria” ha detto Valery Zaluzhny sulla situazione della guerra russa-ucraina. Anche i successi tangibili ottenuti con attacchi alle vie logistiche e alle infrastrutture critiche del nemico sono solo conquiste temporanee, non un segnale di vittoria imminente. A seconda dell’adeguatezza della leadership militare russa, ciò potrebbe avere un effetto simile, se non più grave, sull’Ucraina, ha spiegato Valeriy Zaluzhny, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario dell’Ucraina nel Regno Unito ed ex Comandante in Capo delle Forze Armate ucraine.

Il Generale ha osservato che la situazione sul fronte ha raggiunto una fase di stallo e che anche il mantenimento di tale stallo richiede risorse considerevoli, sia umane che militari. “Di conseguenza, è impossibile parlare di vittoria sul campo di battaglia né per la Russia né per l’Ucraina. Perché, da un lato, la Russia non può nemmeno teoricamente occupare militarmente l’Ucraina, e l’Ucraina non è ancora in grado di liberare il territorio occupato con gli stessi mezzi”, scrive.

Considera la situazione sul campo di battaglia una temporanea presa di iniziativa, che potrebbe trasformarsi in una posizione strategica se venissero superati alcuni problemi, sia finanziari che tecnologici. Tuttavia, a causa dei problemi in Occidente e delle carenze nel controllo dei processi, Zaluzhny ritiene improbabile un simile sviluppo.

“L’Ucraina ha due mesi per porre fine alla guerra”, ha detto il Presidente ceco. Ritiene che dopo le elezioni parlamentari in Russia, previste per il 20 settembre, Putin potrebbe dichiarare la mobilitazione generale, il che creerebbe il rischio di una nuova escalation.

Dalla Russia fonti ufficiali del Cremlino fanno sapere che lo stabilimento aeronautico di Kazan ha battuto il suo record di produzione di nuovi Tu-214. Lo stabilimento sta ora costruendo quattro nuovi velivoli contemporaneamente, rispetto a uno solo in precedenza. L’aereo RA-64537 dovrebbe arrivare alla stazione di collaudo a fine luglio. Lo stabilimento sta attualmente lavorando su diversi velivoli contemporaneamente, un ritmo che prima era irraggiungibile per il programma Tu-214. Dal 2022, lo stabilimento costruisce un aereo all’anno.

Gli Stati Uniti hanno prorogato l’autorizzazione per le aziende e i cittadini americani a pagare tasse, imposte e dazi in Russia fino al 9 ottobre fonte Ministero delle Finanze russo. Permane la tensione sul rifornimento del carburante che viene servito a singhiozzo nelle regioni della Federazione Russa. I rincari arrivano anche del doppio. “Il governo continua ad adottare ulteriori misure, […] La situazione sul mercato interno dei carburanti rimane difficile, la domanda di carburante per autotrazione è cresciuta di circa un terzo ha riferito il vice primo ministro russo” Alexander Novak. Putin ha ordinato una decisione rapida sui sussidi per la Crimea e Sebastopoli a causa dell’aumento dei prezzi del carburante; c’è la possibilità di farlo. E ancora ha dichiarato alla stampa ufficiale russa: “Kiev sta cercando di creare nervosismo nella società russa, ma è un’impresa impossibile; il settore energetico ha un enorme margine di sicurezza”. l governo russo ha esteso il divieto temporaneo di esportazione di gasolio ai propri produttori. Non si applicherà alle consegne effettuate nell’ambito di accordi intergovernativi.

Il Ministero degli Interni del Kazakistan ha istituito 59 posti di polizia al confine di Stato per prevenire l’esportazione illegale di carburante e lubrificanti. Nel 2026, 195 stranieri sono stati soggetti a sanzioni amministrative per l’esportazione di carburante in serbatoi supplementari installati su veicoli, secondo quanto riportato dal Ministero degli Interni della Repubblica.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte estrapolata dalle analisi OSINT ucraine e russe aggiornata alle 15:30 del 9 luglio. Le forze armate ucraine stanno diffondendo filmati delle conseguenze degli attacchi notturni contro i depositi di petrolio di Tver e Stavropol. Il governatore del Territorio di Stavropol ha riferito che è scoppiato un incendio in un impianto industriale nel villaggio di Vyazniki, nel distretto di Shpakovsky, e che i vigili del fuoco sono al lavoro. La Regione di Leningrado ha segnalato l’abbattimento di un UAV. Diversi droni sono stati distrutti durante la notte mentre si avvicinavano a Mosca. In Crimea sono state attive forze di difesa aerea e task force mobili.

Le forze armate russe hanno colpito obiettivi a Zaporizhzhia, Odessa e Dnipropetrovs’k.

Nella direzione di Sumy, nel distretto di Šostka, i velivoli d’attacco del gruppo di forze Sever continuano ad attaccare con armi leggere a Bachivs’k e dintorni, nonché nella zona di Ulanove. Nel distretto di Sumy, continuano gli scontri a fuoco con armi leggere a Ryzhevka, Pysarivka, Mohrytsya, Marine, nel villaggio di Nova Sich, nel villaggio di Khotin’ e nelle aree boschive a sud di Ivolzhans’ke. Nel distretto di Krasnopil’s’kyi, continuano gli scontri con armi leggere nelle aree boschive.

Nella regione di Kursk, attacco ucraino colpisce una stazione di servizio tre i feriti.

Nel settore di Charkiv, il gruppo di forze Nord continua l’attaccato il villaggio Kozacha Lopan’. Nel settore di Vovčans’k, unità d’assalto del gruppo di forze Nord stanno combattendo nei villaggi di Volokhivs’ke, Yurchenkove ​​e Bilyi Kolodyaz’. Nel settore di Velykyi Burluk, sono in corso combattimenti nel villaggio diPetro-Ivanivka, così come nelle aree boschive vicino ai villaggi di Shev’yakivka, Budarky e Zemlyanky. Le forze armate ucraine ha attaccato due volte le posizioni vicino ad Artelny utilizzando veicoli blindati, i russi hanno mantenuto le posizioni.

Nella regione di Belgorod un morto e 17 feriti in diversi villaggi russi a causa di attacchi di droni ucraini a mezzi e arterie stradali.

A Liman, le forze armate ucraine sono presenti in diverse zone della città e le forze armate ucraine stanno contrattaccando vicino a Pryshyb.

Dopo la presa di Kostjantynivka, i russi proseguono le operazioni di bonifica e sminamento. Le forze armate russe stanno impiegando la propria potenza di fuoco per controllare i movimenti ucraini lungo la strada tra Družkivka e Oleksijevo-Druzhkivka. Secondo le fonti social ucraine i russi si preparano a “un lungo assalto all’agglomerato urbano più esteso”.

Nell’oblast’ di Dnipropetrovs’k e nella parte orientale di Zaporižžja, il Gruppo di forze “Vostok” sta consolidando le proprie posizioni.

A Melitopol, nell’oblast’ di Zaporižžja, feriti da attacchi di droni ucraini. Una parte significativa della regione è interessata da interruzioni di corrente.

Tutti i distretti dell’oblast’ di Cherson sono completamente o parzialmente senza corrente elettrica, come annunciato dal governatore.

Secondo fonti social russe gruppi russi di sabotaggio e ricognizione hanno iniziato a entrare a Vasylivs’ka Pustosh. Quest’area si trova a meno di 3 km dalle prime vie di Kramators’k.

Graziella Giangiulio

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