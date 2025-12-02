UKRAINERUSSIAWAR. Zelensky: la guerra deve finire il prima possibile. No allo stop di Kiev nella NATO; no al ritiro dal Donbass. Witkoff a Mosca vedrà Putin. Pokrovs’k, i russi entrano nella zona industriale

“Il Segretario di Stato Rubio salterà la riunione dei Ministri degli Esteri della NATO in un momento chiave per l’Ucraina” secondo Reuters La riunione si terrà il 3 dicembre a Bruxelles. Secondo l’agenzia, il Vice Segretario di Stato Christopher Landau rappresenterà gli Stati Uniti. Sempre rimanendo in tema di decisioni NATO, questa si sta preparando alla possibilità di affrontare la Russia con un sostegno statunitense molto inferiore, mentre Washington riduce le sue forze e si concentra sull’Asia.

Un’importante esercitazione militare in Romania ha mostrato che le forze europee, guidate dalla Francia, si esercitavano principalmente sulla propria difesa, rivelando gravi debolezze nella logistica, nella difesa aerea, nell’intelligence e nelle capacità di attacco a lungo raggio, che rimangono fortemente dipendenti dagli Stati Uniti.

A confermare le iniziative anti – russe una dichiarazione di Giuseppe Cavo Dragone, presidente del Comitato militare dell’Alleanza in un’intervista a FT secondo cui la NATO sta valutando un “attacco preventivo” contro la Russia in risposta agli attacchi ibridi. ”Stiamo pensando di agire in modo più aggressivo e preventivo invece di limitarci a reagire…” “Un ‘attacco preventivo’ può anche essere visto come un’azione difensiva’”, ha affermato Giuseppe Cavo Dragone.

“Non voglio che nessuno dei nostri partner abbia domande per l’Ucraina. Le decisioni sono state prese”, ha detto Volodymyr Zelenskyy, presidente dell’Ucraina, alla luce della lettera di dimissioni di Jermak, l’ex Capo dell’Ufficio Presidenziale. Il presidente Zelensky ha poi intimato al Consiglio dei Ministri e ai parlamentari “di approvare il bilancio, nominare i nuovi ministri dell’Energia e della Giustizia e valutare l’operato di tutti i ministri in carica. L’SBU condurrà un’analisi del sistema di polizia e delle regioni. Verranno prese delle decisioni. C’è molta negatività dalle regioni” E ancora ha detto: “L’Esercito! Ci sono problemi. Ci sarà un’equa distribuzione del personale tra le brigate. Verrà presa una decisione”.

Il 29 novembre Jermak ha annunciato la sua intenzione di andare al fronte e il primo dicembre ha postato una foto dal fronte. Il Servizio di Frontiera Statale dell’Ucraina ha ricevuto un ordine di non consentire a Yermak di lasciare il Paese, secondo i media ucraini.

Nel mezzo dello scandalo che ha circondato le perquisizioni e quello che ha coinvolto l’ex capo dell’amministrazione presidenziale, Yermak, sono state condotte perquisizioni anche presso l’abitazione del ministro della Difesa ucraino Denys Shmyhal.

Kiev: 500.000 residenti senza elettricità a causa dei bombardamenti, ha informato DTEK le interruzioni si sono ripetute per tutto il fine settimana.

“Nei prossimi giorni, definiremo concretamente i passi per determinare come porre fine alla guerra con dignità”, ha affermato Zelensky che il primo dicembre ha incontrato Macron a Parigi fonte BFMTV. La Coalizione dei volenterosi ha completato i lavori sulle “garanzie di sicurezza” per l’Ucraina e intende discuterne con gli Stati Uniti, ha affermato Macron.

Il 30 novembre Umerov ha riferito a Zelenskyy i risultati dei colloqui negli Stati Uniti. “Abbiamo compiuto progressi significativi nel promuovere una pace dignitosa e nell’allineare le nostre posizioni con la parte americana. I nostri obiettivi chiave – sicurezza, sovranità e una pace affidabile – rimangono invariati e sono condivisi dalla parte americana”, ha riferito il Segretario del Consiglio per la Sicurezza e la Difesa Nazionale. “Ci attendono consultazioni e lavori continui per concordare una decisione quadro congiunta”, ha aggiunto. Zelensky in conferenza stampa a Parigi ha smentito i russi affermando che Kupians’k è sotto controllo ucraino.

Il primo dicembre si apprende da RBC-Ucraina che Kiev respinge la clausola del piano di pace di Trump: “la rinuncia all’adesione alla NATO. Questa politica è sancita dalla Costituzione e la modifica costituisce un precedente negativo”. “Gli Stati Uniti chiedono anche il ritiro completo delle forze armate ucraine dal Donbass, ma Kiev è contraria, sostenendo che “viola la Costituzione, la volontà del popolo e la realtà del fronte”. Zelensky insiste comunque sul fatto che “La guerra deve finire il più rapidamente possibile”.

Il rappresentante speciale del Presidente degli Stati Uniti Steve Witkoff ha tenuto il 1° dicembre un secondo incontro con il capo della delegazione ucraina, il Segretario del Consiglio per la Sicurezza Nazionale e la Difesa dell’Ucraina Rustem Umerov, riporta l’AFP.

Da parte russa a commentare la questione degli accordi di pace il portavoce del Cremlino Dimitrj Peskov: “La Russia è interessata al successo dell’accordo ucraino, ma non discuterà i negoziati attraverso i media”. L’incontro tra Vladimir Putin e Whitkoff avrà luogo oggi pomeriggio.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 del 1° dicembre. Nella regione di Leningrado, diversi droni sono stati distrutti nelle prime ore del mattino sopra il distretto di Kirishi. A Sebastopoli, un ferito da attacco delle forze armate ucraine nella giornata di venerdì. È stato segnalato l’uso di missili antinave Neptune. Nel distretto di Seversky, nel Territorio di Krasnodar, i detriti di un drone hanno danneggiato tre abitazioni private. Ieri mattina sono stati segnalati danni ad abitazioni civili a Slavjansk-na-Kuban e Anapa. Anche un gasdotto è stato danneggiato presso la raffineria di petrolio di Slavjansk. Durante la notte, nella regione di Rostov, dei droni sono stati distrutti nei distretti di Azovskij, Mjasnikovskij e Millerovskij. Nessuno è rimasto ferito. Un drone ucraino è stato abbattuto nella regione di Smolensk.

Le forze armate russe hanno colpito le regioni di Pavlohrad, Chernihiv e Dnipropetrovs’k durante la notte. I missili Geran sono stati tradizionalmente utilizzati anche nella zona offensiva del Gruppo di forze nord per colpire le posizioni delle forze armate ucraine.

Nel settore di Sumy, le forze armate ucraine stanno aumentando il numero di equipaggi di droni nella regione di Sumy per ritardare l’avanzata del gruppo di forze Nord russo. Gruppi d’assalto delle forze armate ucraine sono stati distrutti vicino a Stepove e Kindrativka. Nei settori di Tetkino e Gluškovskij rajon, l’artiglieria russa e i droni hanno colpito le forze armate ucraine vicino a Pavlivka.

Nella regione di Belgorod un ferito dell’esplosione di un drone FPV. A Glotovo, un drone ha attaccato un veicolo in movimento, ferendo due persone. Un altro civile è rimasto ferito il 1° dicembre. A Berezovka, un drone ha ucciso due uomini a bordo di un’auto. Nel villaggio di Moshchenoye, un drone FPV è esploso sul territorio di un’abitazione privata, ferendo un residente. Dorogoshch, Shakhovka, Shebekino e Otradnoye sono sotto attacco.

Nel settore di Charkiv, vicino a Vovčans’k e dintorni, il gruppo di forze Sever sta utilizzando il TOS per eliminare le restanti difese delle forze armate ucraine – segnalazione da fonti locali-. Si registrano progressi per la parte russa nella parte sud-orientale della città e in un’area boschiva, così come nei pressi di Lyman e a Vil’cha. Nel settore di Milove-Khatnje, vicino al villaggio di Chernyakiv, il posto di comando del Servizio di Guardia di Frontiera Statale dell’Ucraina (GBSU) è stato distrutto. Nel settore di Lyptsi si stanno svolgendo battaglie di posizione e attacchi con droni.

In direzione di Kupjans’k, sia le forze russe che quelle ucraine sono avanzate a est del fiume Oskil. Nel nord-est, le forze russe hanno ripreso le operazioni d’assalto a sud del bacino idrico di Petropavlivka, avanzando verso ovest e conquistando nuove posizioni in una foresta e nelle vicine fasce alberate. Da lì, si sono spinte a sud attraverso l’autostrada e più a ovest verso ulteriori posizioni alberate, aggirando le forze ucraine a Pishchane e raggiungendo la periferia nord-orientale di Kurylivka.

Nel sud-ovest, di recente, le forze ucraine sono avanzate dalla parte centrale di Hlushkivka, riconquistando la parte meridionale del villaggio su entrambe le rive del fiume Syno-Bratova.

+ ~6,19 km² a favore della Russia.

+ ~1,74 km² a favore dell’Ucraina.

A nord-ovest di Lyman, il gruppo forze Ovest russo taglia le linee ferroviarie che portano in città a Yarova, raggiungendo la riva del fiume Severskij Donec. A Lyman, le forze armate ucraine hanno lanciato un contrattacco senza successo a nord-est della città.

In direzione di Pokrovs’k le forze armate ucraine affermano he le forze armate russe sono entrate e controllano le zona industriale alla periferia nord-occidentale della città.

Le Forze del gruppo Est continuano la loro offensiva nella parte orientale delle regioni di Dnipropetrovs’k e Zaporižžja. I combattimenti si svolgono su un ampio fronte: vicino a Hai, in direzione di Dobropillya e in direzione di Varvarivka. Ci sono segnalazioni di un’avanzata delle forze russe nei pressi di Huljajpole.

Sul fronte di Zaporižžja, i droni russi stanno già operando oltre Prymors’ke, vicino a Malokaterynivka.

A Cherson, l’artiglieria della 18ª Armata congiunta delle guardie “Dnipro” ha lanciato un massiccio attacco missilistico prendendo di mira concentrazioni di personale ucraino e sistemi di guerra elettronica attiva e di monitoraggio dello spazio aereo.

Graziella Giangiulio

