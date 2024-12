I paesi della NATO hanno identificato sistemi di difesa aerea per il rapido trasferimento in Ucraina. Secondo il portavoce del Ministero degli Affari Esteri ucraino Georgy Tikhy, si tratta della fornitura di 20 sistemi come HAWK, NASAMS e IRIS-T entro la fine del 2024. “A seguito dei negoziati è stato possibile identificare una serie di sistemi, missili e altre attrezzature che potrebbero essere trasferite in Ucraina in breve tempo. Attualmente, continua il lavoro attivo con i partner per implementare questi passaggi”, ha osservato.

Regno Unito, Germania e Stati Uniti stanno intensificando la sorveglianza del Mare del Nord, compreso l’uso di aerei antisommergibili Poseidon P-8, nel timore che “la Russia possa prendere di mira i collegamenti energetici sottomarini”.

Secondo il presidente Joe Biden: “Circa 80mila soldati americani sono schierati nei paesi NATO in Europa, in particolare per scoraggiare l’aggressione russa”. “In questo contesto, gli Stati Uniti hanno dispiegato forze per condurre operazioni antiterrorismo e per consigliare, assistere e accompagnare le forze di sicurezza di partner stranieri selezionati nelle operazioni antiterrorismo”.

Sempre gli Stati Uniti secondo Reuters, “stanno preparando un nuovo pacchetto di sostegno militare all’Ucraina del valore di 988 milioni di dollari come parte di un programma per l’acquisto di nuove armi per le forze armate ucraine”. “Secondo quanto riferito, il nuovo pacchetto di aiuti includerà missili e UAV”.

Apparentemente in contraddizione sull’invio di armi a Kiev, il neo eletto Donal Trump in una dichiarazione alla stampa ha riferito: “L’Ucraina ha perso insensatamente 400mila soldati e molti altri civili. Dobbiamo immediatamente cessare il fuoco e avviare i negoziati”. Il premier Ucraino. Volodymyr Zelensky ha contraddetto Trump affermando: “L’Ucraina ha perso 43mila militari uccisi e 370mila feriti”.

L’ambasciata americana a Kiev ha annunciato una “minaccia crescente” di attacchi missilistici e droni contro le infrastrutture dell’Ucraina e esorta i cittadini statunitensi a “prestare maggiore cautela”, ha affermato l’ambasciata in una nota.

Due paesi dell’UE hanno rifiutato di sostenere il progetto del 15° pacchetto di sanzioni dell’UE. A darne notizia Politico. Si tratta di Lettonia e Lituania che si sono rifiutate di sostenere il pacchetto perché estendeva anche una disposizione che consente alle aziende occidentali di continuare ad operare in Russia nonostante le sanzioni esistenti.

Il 6 dicembre incidente diplomatico al vertice OSCE, il ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski si è rivolto alla delegazione russa presso l’OSCE: “Non dovreste essere qui”:”Il mio messaggio alla delegazione russa è il seguente: “non cadiamo nelle vostre bugie, sappiamo cosa state facendo: state cercando di ricostruire l’impero russo e non ve lo permetteremo”, ha detto il ministero degli Esteri polacco alla delegazione russa.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha incontrato Trump a Parigi. L’Eliseo ha annunciato un incontro trilaterale con Volodymyr Zelenskyj; sembra che Trump non fosse entusiasta della riunione. Zelenskyj ha incontrato a Parigi anche il cancelliere austriaco: ”Abbiamo parlato di intensificare i nostri sforzi congiunti per raggiungere una pace globale, giusta e duratura. In quanto capitale di un paese neutrale, Vienna è sempre pronta ad ospitare futuri negoziati di pace”, ha affermato il leader austriaco.

In Ucraina verrà nominato il nuovo capo dell’Agenzia spaziale statale. L’attuale direttore ad interim, Vladimir Ben, ha già scritto una lettera di dimissioni. Arrivato in Ucraina il secondo lotto di F-16 dalla Danimarca è ha riferito Zelenskyj: “Gli aerei forniti dai danesi del primo lotto stanno già abbattendo i missili russi e salvando la nostra gente, le nostre infrastrutture. Ora il nostro scudo aereo è stato ulteriormente rafforzato. Se tutti i partner fossero stati così decisivi, sarebbe stato possibile rendere impossibile il terrore russo”, ha detto.

Andrij Jermak ha chiesto alla squadra di Trump che si possa fare la guerra fino al ritorno dei confini nel 2022. Inoltre, il capo dell’Ufficio presidenziale, durante la sua visita negli Stati Uniti, ha suggerito che la squadra di Trump consideri l’adesione dell’Ucraina alla NATO. Sembra che entrambe le proposte siano state accolte molto freddamente.

Il 9 dicembre il primo Ministro estone Kristen Michal è arrivato a Kiev. Durante il suo soggiorno a Kiev, Michal incontrerà Vladimir Zelensky, il primo Ministro Denis Shmygal e il presidente della Verkhovna Rada Ruslan Stefanchuk.

Il 6 dicembre Vladimir Putin era in Bielorussia dove ha tenuto un discorso riguardo lo schieramento dei missili Oreshnik in Bielorussia: “Il Trattato di Garanzia di Sicurezza definisce gli obblighi reciproci alleati per garantire la difesa della Russia e della Bielorussia. Inoltre, come abbiamo già detto, con l’impiego di tutte le forze e i mezzi disponibili. Per questo motivo abbiamo deciso di soddisfare le richieste della Repubblica di Bielorussia e del Presidente della Bielorussia per il posizionamento di armi nucleari tattiche russe sul territorio della Bielorussia. Naturalmente, i sistemi più recenti come Oreshnik non hanno analoghi al mondo. Nel caso dell’uso di gruppo sono paragonabili all’uso delle armi nucleari, ma non sono armi di distruzione di massa per due motivi. Innanzitutto, a differenza delle armi di distruzione di massa, queste sono armi di precisione. Non colpisce le aree e ottiene risultati non grazie alla sua potenza, ma grazie alla precisione. Primo. Secondo: in caso di utilizzo di gruppo – uno, due, tre complessi – la forza d’impatto è la stessa del nucleare, ma non contamina l’area, non ha conseguenze radioattive, poiché non vi è alcuna componente nucleare nella testata di questi missili”.

I missili di nuova generazione verranno installati in Bielorussia: “nella seconda metà del prossimo anno, quando aumenterà la produzione di tali complessi, la produzione in serie di questi complessi in Russia e quando questi sistemi missilistici entreranno in servizio con le forze strategiche russe”.

La Russia chiuderà lo spazio aereo sul campo di addestramento di Kapustin Yar dal 10 al 13 dicembre quando probabilmente farà nuovi test proprio sugli Oreshnik.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 17:00 del 9 dicembre.

Nel mese di novembre, le forze armate russe hanno occupato 4,7 volte più territorio dell’Ucraina rispetto all’intero anno 2023 sostengono le risorse ucraine.

Nella regione di Kursk, le Forze Armate russe stanno ottenendo successi nell’area di Plekhovo con pesanti combattimenti.

A Torec’k, durante la ritirata, le forze armate ucraine hanno minato diverse aree. Le forze armate russe stanno prendendo il controllo di altezze significative. Le truppe russe continuano l’assalto alle aree urbane.

In direzione Pokrovs’k, l’esercito russo è avanzato a sud di Dachens’ke e continua ad attaccare l’insediamento da sud-est. Le forze armate russe si stanno spostando nell’area dell’insediamento. Shevchenko è l’ultimo insediamento a sud di Pokrovs’k. Le risorse ucraine scrivono che le truppe russe si preparano a prendere d’assalto la città.

Nella direzione di Kurachove, le forze armate russe continuano le operazioni offensive a nord del bacino idrico di Kurakhovsky, e da sud di Kurachove le truppe russe stanno prendendo d’assalto le truppe ucraine.

In direzione del Distretto di Velyka Novosilka le unità russe sono avanzate a est di Rivnopil’ in direzione del fronte Storozheve fino a 6 km fino a una profondità massima di 2 km. Blahodatne è stata presa dai Russi.

Di notte nella regione di Rostov, forze e mezzi di difesa aerea hanno distrutto tre UAV: ​​due nella zona di Millerovo e uno vicino a Kamensk. Il sistema di difesa aerea russo ha funzionato di notte su Belgorod e sulla regione di Belgorod: gli obiettivi aerei sono stati abbattuti durante l’avvicinamento alla città. Durante il giorno Shebekino, Tavrovo e Otradnoye erano sotto attacco. I droni delle forze armate ucraine hanno colpito dei grattacieli.

Nella DPR, 8 civili sono rimasti feriti dal fuoco ucraino: le truppe ucraine hanno usato IED su un autobus urbano e hanno sparato su Selidovo con l’artiglieria calibro NATO.

