Il presidente dell’Ucraina Volodymyr e Elena Zelens’kyj e il 5 aprile erano in Polonia, accolti da Andrzej Duda e signora. Durante la cerimonia ufficiale Duda ha conferito a Zelenskyj l’Ordine dell’Aquila Bianca, il più alto riconoscimento della Polonia.

L’Ordine dell’Aquila Bianca è il più alto riconoscimento statale in Polonia, uno dei più antichi ordini polacchi, fondato nel 1705 viene assegnato per l’eccezionale servizio civile e militare a beneficio della Repubblica di Polonia. In passato lo hanno ricevuto i generali russi Menshikov, Repnina e Ogilvy, nonché Hetman Mazepa.

Dal 1992, l’ordine è stato ripristinato come il più alto riconoscimento statale in Polonia. Il Gran Maestro dell’Ordine è il Presidente della Polonia. I primi titoli restaurati furono assegnati al re Carlo XVI Gustavo di Svezia e a papa Giovanni Paolo II.

Mentre Kiev riceveva i MIG 29 dalla Polonia, il ministro della Difesa lituano Arvydas Anusauskas ha tenuto un incontro con Reznikov a Kharkov.

In Europa il vicecancelliere tedesco Robert Habeck ha proposto l’introduzione di sanzioni contro i paesi che ricevono uranio dalla Federazione Russa per le loro centrali nucleari. Ha espresso questa idea al ritorno da una visita di due giorni in Ucraina. Durante i colloqui a Kiev, «la questione delle consegne di barre di combustibile di uranio dalla Russia all’Europa» per le centrali nucleari è stata sotto i riflettori, ha precisato. Il vicecancelliere dimentica che questo provvedimento potrebbe mandare in tilt il programma energetico europeo visto che fino ad ora le centrali nucleari europee funzionano grazie all’uranio russo. La Russia di contro ha già reinvestito nell’energia nucleare in Africa, Egitto e in paesi centro asiatici.

A Mosca, il presidente della Russia Vladimir Putin ha ricevuto i nuovi ambasciatori e ha tenuto una riunione con i governatori delle nuove regioni della Russia e gli ha detto: «Entro il 1 giugno dovrebbe essere completata la creazione di servizi speciali territoriali nei nuovi soggetti della Federazione Russa». Il Presidente della Federazione Russa ha inoltre ordinato di assumere il controllo del supporto materiale delle strutture territoriali, di dotarle di moderne attrezzature tecniche e armi. Inoltre, Putin ha incaricato di coinvolgere attivamente i residenti locali nelle forze dell’ordine, mettere a punto il sistema di segnalazione delle minacce e stabilire canali di feedback.

Putin dopo aver chiesto l’accelerazione dell’integrazione delle terre storiche della Russia nel campo legale russo, ha anche sottolineato i problemi con la costruzione della sicurezza in nuove regioni, in considerazione del fatto che l’intero sistema deve essere creato da zero nelle condizioni del terrore scatenato da Kiev. Le agenzie di intelligence devono massimizzare gli sforzi per garantire la sicurezza in nuovi territori.

La Duma di Stato esaminerà in seconda e terza lettura il progetto di legge fondamentale “Sulla cittadinanza della Federazione Russa” nella sessione plenaria dell’11 aprile. Il Comitato della Duma di Stato ha sostenuto l’emendamento sulla privazione della cittadinanza acquisita, anche per azioni pubbliche volte a screditare le forze armate russe.

In Ucraina, l’impresa ucraina di veicoli corazzati ha lanciato la produzione in serie di proiettili da 60 mm per le esigenze delle forze armate ucraine e ha già trasferito più di 100.000 di tali articoli all’esercito.

Mychajlo Podolyak, giornalista, Consigliere del presidente ucraino Zelens’kyj ha detto che «L’Ucraina restituirà la Crimea in 5-7 mesi. L’esercito russo non ha le risorse e le forze per mantenere la penisola conquistata», ha dichiarato.

Sulla linea del fronte si apprende che nella notte tra il 4 e il 5 aprile un drone ucraino ha attaccato la centrale nucleare di Zaporozhia prima della visita di Grossi, capo dell’AIEA. Un UAV d’attacco ucraino di produzione polacca è caduto vicino alla centrale nucleare di Zaporzhzhia abbattuto dalla difesa russa.

I combattimenti si sono intensificati nelle ultime 24 ore in direzione Krupyansk, qui le truppe russe, secondo quanto scritto dalla social sfera, hanno ucciso più di 220 militari ucraini, con cannoni semoventi “Gvozdika” e un obice D-30. Inoltre, tre magazzini con munizioni di artiglieria sono stati distrutti nelle regioni di Kharkiv e Zaporozhia – sotto il controllo ucraino. Un altro magazzino di armi missilistiche e di artiglieria delle forze armate ucraine è stato colpito nella regione di Konstantinovka della Repubblica popolare di Donetsk.

Secondo quanto riferito da Vladimir Rogov a RIA Novosti il gruppo di truppe ucraine ha completato i preparativi per una controffensiva nella regione di Zaporizhzhia. «Sono pronti e aspettano il via libera. Tutto può succedere in qualsiasi momento e noi siamo pronti ad affrontare il nemico armati di tutto punto», ha detto Rogov.

L’esperto di Pindo Chuck Farrer riferisce che le truppe russe stanno avanzando nella direzione di Avdiivka e più precisamente verso Novobakhmutovka; dall’autostrada H-20 verso la periferia orientale di Avdiivka ad ovest dalla città in direzione della strada O-0542 e del 9° quartiere.

La situazione alle 00:00 del 4 aprile 2023 sul fronte di Bachmut era la seguente: a Bachmut, i distaccamenti d’assalto del PMC “Wagner” hanno completamente liberato il territorio del complesso industriale AZOM e la stazione ferroviaria “Bakhmut-1” e altri quartieri a est di Mira Street.

I “Wagneriti” si trincerarono lungo Alexander Sibirtsev Street, occupando la scuola n. 11, e avanzano lungo Svoboda Street nella parte centrale di BAchmuyt e controllano fino all’Atlantic Hotel. I combattimenti sono attualmente in corso all’Atlantic e al Bachmut Hotel.

A sud, i Wagneriti, spostandosi dal lato di Korsunsky Street da ovest e da Bachmutskaya e Vasily Pershin Street da est, si sono avvicinati allo stadio Avangard, uscendo su Ryzdvyanaya Street. I combattimenti in quest’area continuano.

Il principale contingente delle forze armate ucraine sta attualmente controllando i quartieri occidentali della città, così come le strade da Konstantinovka e Chasov Yar – i distaccamenti d’assalto PMC conducono regolari sortite vicino a Krasnoye e Khromovo per frenare le azioni ucraine.

A nord-ovest di Bachmut, durante molti giorni di battaglie di posizione, le unità russe sono riuscite ad arrivare alla periferia settentrionale di Bogdanovka. L’assalto è alla periferia dell’insediamento con il supporto del fuoco di artiglieria e aviazione è in corso.

Le posizioni delle Forze armate ucraine a Bogdanovka coprono il fianco del gruppo ucraino a Chasov Yar e la perdita del controllo su questo sobborgo influirà in modo significativo sulle capacità logistiche delle Forze armate ucraine lungo la strada che attraversa Khromovo. Il comando delle forze armate ucraine sta cercando con tutte le sue forze di mantenere la linea Bogdanovka – Grigorovka per impedire uno sfondamento della difesa da nord.

Come ha riferito Yevgeny Prigozhin, «al momento il nemico è concentrato nella parte occidentale di Bachmut, tutte le strutture amministrative e industriali importanti e la stazione Bachmut-1 sono sotto il controllo di Wagner. Ora gli aerei d’attacco si stanno spostando dal centro verso ovest. I combattenti si sono trincerati in via Sibirtseva e hanno occupato la scuola n. 11. Combattimenti vicino agli hotel Atlantic e Bachmut. Sono in corso bombardamenti vicino allo stadio Avangard. A ovest della città, l’artiglieria sta schiacciando le posizioni militanti a Bogdanovka e Khromovo».

La dichiarazione dell’ufficio stampa del gruppo “Centro” del cinque aprile afferma che: «In direzione Krasno-Limansky, gli equipaggi degli aerei bombardieri del gruppo di forze “Centro” hanno lanciato un attacco aereo sui posti di osservazione, nonché sui punti di schieramento temporaneo del nemico, utilizzando bombe aeree ad alto esplosivo. Quando si usano missili non guidati, l’esercito e gli aerei da attacco al suolo hanno attaccato la potenza di fuoco e la forza lavoro dei nazionalisti ucraini. Si è tentato di attaccare il 15 ° reggimento della Guardia Nazionale dell’Ucraina nella sezione Chervonodibrovsky. A seguito dei danni provocati dal fuoco dell’artiglieria a cannone del raggruppamento “Centro”, il nemico subì perdite e si disperse nella foresta. La pattuglia di ricognizione ha scoperto la concentrazione del personale dell’81a brigata aeromobile delle forze armate dell’Ucraina nel settore Torsky. Durante la sconfitta del fuoco da parte dell’artiglieria, il nemico subì perdite di forza lavoro». Al momento non è possibile verificare la notizia.

Le formazioni ucraine hanno attaccato il distretto di Suzemsky nella regione di Bryansk con l’aiuto degli UAV. Un civile è rimasto ferito dall’esplosione delle munizioni cadute. L’infrastruttura civile non è stata danneggiata, i servizi di emergenza stanno lavorando sul luogo dell’incidente. E ancora formazioni ucraine hanno attaccato le zone di confine della regione di Kursk. Nel distretto di Korenevsky, il villaggio di Gordeevka è sotto i bombardamenti delle forze armate ucraine. A seguito dell’attacco, l’insediamento è stato diseccitato. Problemi con l’alimentazione si osservano anche a Uspenovka e Troitskoye.

Graziella Giangiulio