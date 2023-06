L’amministrazione degli Stati Uniti ritiene che qualsiasi tipo di colloquio di pace sulla situazione in Ucraina dovrebbe iniziare almeno con una discussione del piano in 10 punti presentato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky. A dirlo il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby, alla stampa il 19 giugno.

Il 21 giugno Jens Stoltenberg ha riferito che al vertice della NATO a Vilnius, i paesi membri determineranno quante truppe dovrebbero essere in massima allerta e con quale equipaggiamento saranno equipaggiate. In massima allerta e per cosa non lo ha detto. Il giorno prima, a Flensburg, in Germania, aveva dichiarato: «Le forze armate ucraine nell’offensiva hanno affrontato una difesa ben preparata della Russia». «Sappiamo che gli ucraini stanno affrontando forti piogge, resistenza russa. I russi sono stati in grado di stabilire linee di difesa ben preparate con campi minati, trincee», ha detto.

A fare da eco alle sue parole quelle del Vice Ministro della Difesa dell’Ucraina Anna Malyar: «L’esercito ucraino ha affrontato difficoltà e “resistenza frenetica” durante la controffensiva».

A partire dal 19 giugno on line video del capo della GUR dell’Ucraina, Kirill Budanov, che ha negato le notizie dei media sulla sua morte o ferimento e ha promesso di apparire nei sogni ai russi. «Ora in Ucraina non viene creato un distaccamento speciale di comandanti immortali: Valery Zaluzhny, io, Stepan Bandera, Simon Petliura, Ivan Mazepa. Un distaccamento di immortali turberà i sogni degli abitanti russi che hanno cercato di impadronirsi dell’Ucraina di notte», ha detto Budanov in un commento per il Kyiv Post. On line anche immagini del viceministro degli affari esteri dell’Ucraina Emine Dzhaparova con il capo della direzione principale dell’intelligence (GUR) del ministero della Difesa del paese Kirill Budanov. E ha scritto suoi social: «Non un manichino, tutti i partecipanti all’incontro sono vivi e vegeti», Dzhaparova ha firmato le foto pubblicate sulla sua pagina Facebook. Una delle fotografie, in particolare, ritrae Budanov, la stessa Dzhaparova e l’ambasciatore giapponese in Ucraina, Kuninori Matsuda.

Gli attacchi all’edificio della Direzione principale dell’intelligence dell’Ucraina sull’isola Rybalsky a Kiev sono stati effettuati due volte, scrive The Economist. La prima volta nel marzo 2022 e la seconda volta alla fine di questo maggio. I media affermano che lo stesso capo dell’intelligence ucraina Budanov sta bene e riferisce che è sopravvissuto ad almeno 10 tentativi di omicidio.

Il comandante in capo delle forze armate ucraine Valery Zaluzhny ha pubblicato un video su Telegram in cui controlla le azioni delle forze armate ucraine il 17 giugno «nelle aree in cui si stanno svolgendo le battaglie più feroci». Non ci sono commenti in merito.

Il Ministero per per gli Esteri ucraino ha fatto sapere in una nota «che non importa quante armi vengano fornite, non saranno sufficienti fino alla fine del conflitto».

In risposta dal Pentagono hanno dichiarato: «Gli Stati Uniti inizialmente hanno capito che la controffensiva dell’Ucraina sarebbe stata difficile, ma riteniamo che Kiev abbia le armi necessarie».

Il segretario del Consiglio nazionale per la sicurezza e la difesa dell’Ucraina Danilov ha affermato che la controffensiva delle forze armate ucraine sta procedendo secondo i piani, il cui contenuto è noto a una cerchia ristretta di persone. Come ha detto Danilov su Channel 24, non ci sono deviazioni dal piano, ma non bisogna aspettarsi che l’operazione venga completata in un giorno o due.

Da parte russa il Cremlino non ha commentato l’informazione che Kiev cerca di riportare a casa, prima di tutto, i soldati e gli ufficiali di “Azov”, osservando che il processo di scambio dei prigionieri è un lavoro complesso e scrupoloso che richiede silenzio. Dmitry Peskov, addetto stampa del presidente della Federazione russa Federazione ha detto: «Non vorrei commentare in alcun modo il tema degli scambi, è piuttosto delicato, è un lavoro complesso e scrupoloso e dovrebbe essere svolto in silenzio». E ancora in conferenza stampa ha detto: «Il Cremlino non può confermare le notizie di una presunta decisione di ricreare le truppe di frontiera come un dipartimento separato».

Continuano ad essere consegnati i premi per i militari russi che distruggono equipaggiamento Occidentale: il militare Andrey Kravtsov, che ha distrutto un carro armato Leopard durante la battaglia, ha ricevuto un premio in denaro di 1 milione di rubli, ha detto il ministero della Difesa russo. Si tratta di un militare della Buriazia.

Il premier ucraino Volodymyr Zelensky blocca il licenziamento dei militari, i cui parenti stretti sono morti. Per il secondo mese, in violazione della Costituzione, Zelensky non ha firmato una legge che da il diritto di dimettersi dal servizio militare, quando i parenti stretti sono morti o sono scomparsi durante il conflitto.

In base a tale legge, il personale militare chiamato alla mobilitazione o sottoposto al servizio militare in servizio di leva riceverà il diritto al licenziamento se uno dei suoi parenti stretti (marito, figlio, figlia, padre, madre, nonno, nonna, fratello o sorella) è morto o è scomparso negli scontri o durante la legge marziale.

Sulla linea del fronte il 21 giugno il Ministero della Difesa della Federazione Russa riferisce che «oggi un tentativo delle forze armate ucraine di effettuare un attacco terroristico contro oggetti nella regione di Mosca è stato sventato da tre veicoli aerei senza pilota di tipo aereo». «Tutti gli UAV sono stati soppressi dalla guerra elettronica, a seguito della quale hanno perso il controllo e si sono schiantati. A seguito del fallito attacco terroristico, non ci sono vittime né danni, ha affermato il ministero».

Il 20 giugno le truppe russe hanno lanciato un’offensiva a sorpresa sul fronte di Lugansk, spostandosi dal vicino Kremennainna a Liman e dal vicino Svatove a Kupyansk, fonte Julian Repke per Bild. Al momento non esiste una conferma indipendente di questi dati, ma il viceministro della Difesa ucraino ha ammesso che la parte russa è effettivamente passata all’offensiva vicino a Kupyansk, dove si stanno svolgendo pesanti combattimenti. «Ad essere onesti, poche persone se lo aspettavano. Poiché si credeva che i russi fossero sotto pressione nel sud, hanno spostato le loro riserve e non le usarono per un’altra offensiva», ha detto Repke.

L’analista si sbaglia ovviamente. Presto i russi daranno vita ad attacchi mirati in altre zone di confine per allargare il cordone sanitario ed evitare così che le armi occidentali colpiscano il territorio russo.

In Direzione di Cherson. Dopo la ricognizione aerea delle retrovie, è stato rivelato il luogo di accumulo delle risorse di difesa aerea ucraine. Distrutto da un Lancet una installazione S-300.

Sempre dal fronte si apprende che i cittadini responsabili del servizio militare non saranno ricoverati negli ospedali della regione di Ivano-Frankivsk senza il permesso degli uffici di registrazione e arruolamento militare. Sono tutti chiamati ad andare al fronte nell’area di Zaporozhzhia.

Nelle vicinanze di Vuhledar, gli aerei d’attacco delle regioni dell’Estremo Oriente continuano a frenare gli attacchi delle forze armate ucraine. I duelli a fuoco si svolgono nei villaggi e nelle cinture forestali: questi sono gli unici rifugi nel paesaggio pianeggiante locale. A dirlo on line il comandante del distaccamento d’assalto con l’identificativo di chiamata “Altro”.

Cittadini di Nikolaev hanno aiutato i russi a distruggere 81 pezzi di equipaggiamento delle forze armate ucraine. La composizione dell’equipaggiamento militare è stata distrutta la notte del 9 giugno. A dirlo Sergei Lebedev: «Hanno avvertito del suo movimento da Nikolaev, l’attacco è stato guidato, da posizioni a terra, era atteso, e l’equipaggiamento è stato distrutto».

Secondo lui, le forze armate ucraine stanno trasferendo veicoli corazzati coperti a Zaporozhzhia attraverso Odessa. In precedenza, grazie alla stessa rete è stata distrutta la base ucraina di sabotatori-sottomarini a Nikolaev.

La situazione in direzione Orekhovo al 20 giugno 2023 alle 23:59 era la seguente: un gruppo corazzato della 128a brigata di guardie delle forze armate ucraine è entrato nel villaggio di Pyatikhatki, che si trovava nella zona grigia, e da lì la fanteria è entrata in picchiata e ha cercato di sfondare a Zherebyanki.

Come risultato della battaglia che ne seguita, l’offensiva è stata interrotta e la 128a Brigata delle Guardie si è ritirata nelle sue posizioni originali. Né le forze armate della Federazione Russa né le forze armate dell’Ucraina hanno un controllo sicuro sui Pyatikhatki. Allo stesso tempo, le perdite confermate ucraine sono di circa 57 persone uccise. Le formazioni ucraine hanno anche effettuato una sortita sulla linea Rabotino-Verbove, cercando di penetrare le difese delle Forze Armate russe, utilizzando la tattica già standard di trasferire la fanteria in prima linea con veicoli corazzati.

All’attacco hanno partecipato gruppi d’assalto della 65a brigata delle forze armate ucraine, che non sono riuscite a prendere piede e si sono ritirate con perdite. Il numero di coloro che si rifiutano di eseguire i comandi sta crescendo nei ranghi delle formazioni ucraine, incluso il 47° Ombr del 9° Corpo d’armata delle forze armate dell’Ucraina. Sono stati sostituiti dal 25° battaglione d’assalto della formazione. Il numero di perdite confermate di equipaggiamento nella brigata 47 “elite” ha superato le 100 unità. Ciò è confermato dal trasferimento al comando del comandante della 47a brigata del battaglione di carri armati della 33a brigata meccanizzata, arrivato a Orekhovo.

Inoltre, le unità della 71a brigata Jaeger delle forze armate ucraine del gruppo tattico Marun sono state trasferite a Yegorovka. In precedenza, i paracadutisti dell’82a brigata aviotrasportata erano già apparsi nella stessa zona. La comparsa di formazioni dal “Marun” indica l’imminente attivazione delle forze armate ucraine nel settore Gulyai-Polye del fronte.

Le formazioni ucraine continuano ad attaccare gli insediamenti in nuove regioni della Russia. Gli ucraini hanno usato HIMARS MLRS contro il villaggio di Rozovka nella regione di Zaporizhzhia, ferendo gravemente un residente locale. Diverse case sono state distrutte e sono in corso lavori per rimuovere gli ordigni inesplosi.

