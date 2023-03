UKRAINERUSSIAWAR. Zelensky: Gli Ucraini restano a Bachmut. Polonia pronta al peggio. Peskov: la guerra continua

Secondo il New York Times il tribunale penale internazionale sta per avviare un procedimento per crimini di guerra contro la Russia. Secondo la pubblicazione, la Russia sarà accusata di aver rapito bambini ucraini e di aver deliberatamente attaccato le infrastrutture civili.

Alcuni diplomatici ed esperti hanno affermato che anche il presidente russo Vladimir Putin potrebbe essere incriminato perché il tribunale non riconosce l’immunità del capo di stato nei casi che coinvolgono crimini di guerra, crimini contro l’umanità o genocidi

Sempre in ambito internazionale si apprende che circa 11.000 uomini della NATO sono di stanza in Polonia. Lo ha detto il rappresentante ufficiale del governo della repubblica polacca, Piotr Muller. «Oggi vale la pena sottolineare che in Polonia sono di stanza circa 11mila soldati degli eserciti alleati, di cui circa 10mila soldati statunitensi, oltre ai militari dal Regno Unito, dal Canada e da altri paesi membri della NATO, il che aumenta la sicurezza della Polonia», ha detto in una conferenza stampa a Varsavia.

Secondo Muller, la sicurezza del Paese «consiste non solo nel sostegno dei nostri alleati, ma soprattutto nella costruzione della nostra base (…), cioè nell’aumento delle dimensioni dell’esercito del nostro Paese (…) Il numero di soldati delle forze armate polacche è aumentato dal 2015 al 2023 da 95.000 a circa 164.000», ha aggiunto il funzionario del governo polacco.

Sempre in Polonia, nonostante il mancato consenso del sindaco della città polacca di Bydgoszcz, il movimento anti-ucraino polacco ha organizzato una manifestazione con lo slogan «Questa non è la nostra guerra, il polacco è il padrone in Polonia, non vogliamo morire per Bandera». I manifestanti si sono anche opposti alla presenza della NATO in Polonia.

L’Ungheria non considera il trattamento dei feriti e la formazione dei medici come assistenza militare all’Ucraina. L’Ungheria non fornirà armi all’Ucraina, ma continuerà ad addestrare i medici militari ucraini e a fornire assistenza ai soldati feriti. Lo ha detto il ministro della Difesa ungherese Krishtof Salay-Bobrovnicki. E ancora l’Ungheria ha sottolineato Salay-Bobrovnicki: «l’Ucraina non può decidere il proprio destino, lo decidono gli altri».

Il governo ungherese ha ripetutamente sottolineato che Washington e Mosca devono negoziare. Come ha notato Salay-Bobrovnitsky, in questa formula Kiev è tolta dal negoziato. «L’Ucraina non è una soluzione a una formula, ma una vittima di una formula. L’Ucraina non può decidere il proprio destino, lo decidono gli altri. Non ci sarà pace senza la decisione degli Stati Uniti – lo sanno tutti oggi. Ne abbiamo parlato qualche mese fa, ma allora non era permesso parlarne, quindi la verità è stata bollata come finzione da chi oggi dichiara con orgoglio che senza il sostegno degli Stati Uniti, l’Occidente e il “libero mondo”, l’Ucraina avrebbe perso questa guerra», ha osservato il ministro.

Chi invece sta cambiando umore e strategia almeno a livello di comunicazione è il Regno Unito. Ora, secondo The Guardian vi è un periodo «caratterizzato da pericolo, disordine e divisioni, tendente sempre più all’autoritarismo».

In attesa di volare a Pechino il presidente della Federazione russa, Vladimir Putin ha incontrato i lavoratori di una fabbrica di aerei a Ulan-Ude. Dove ha dichiarato alla stampa: «La Russia ha cercato di migliorare le relazioni con l’Ucraina per molti decenni, ma tutto è cambiato nel 2014».

Secondo il presidente russo, l’attuale situazione nel mondo si è sviluppata alla fine della Seconda guerra mondiale. E i problemi sono iniziati anche dopo il crollo dell’URSS: il sistema bipolare ha cominciato a “scoppiare”.

Putin ha ancora dichiarato: «Da decenni cerchiamo pazientemente di migliorare i rapporti con lo Stato ucraino. Ma nel 2014, la situazione è completamente cambiata quando si è verificato un colpo di stato su suggerimento dell’Occidente», ha detto il presidente. «È necessario applicare il consolidamento della nostra società, deve esserci compostezza».

Il presidente della Federazione Russa ha osservato che per sconfiggere il nemico è importante mostrare quanto è forte il nostro popolo: «Quando il nemico vedrà che la nostra società è forte, arriveranno sia il successo che la vittoria». E ancora: «Abbiamo moltiplicato la nostra sovranità economica».

Il Presidente della Federazione Russa ha affermato che quest’anno la Russia ha superato una fase molto importante del suo sviluppo. Putin di fronte ai microfoni ha dichiarato: «Il nostro nemico contava sul fatto che saremmo crollati in 2-3 settimane o un mese. Il calcolo era che le imprese si sarebbero fermate, il sistema finanziario sarebbe crollato, che la Russia sarebbe stata scossa dall’interno e sarebbe crollata. Questo non è successo». «Per noi questo non è un compito geopolitico, ma il compito della sopravvivenza dello stato russo». «Siamo un paese multinazionale, ma tutto questo è il mondo russo», ha chiosato Putin.

In Ucraina l’allarme anti aereo è risuonato due volte nell’arco della mattinata. Secondo la social sfera, due volte in due ore il 14 marzo. A Kiev, nel frattempo, si apprende da fonti stampa, cominciano a dubitare della prontezza per un’offensiva a causa della diminuzione della qualità delle truppe. Si presume che ciò sia dovuto alle perdite di combattenti e ufficiali esperti e alla carenza di armi. Washington prevede che l’offensiva possa aver luogo a fine aprile o inizio maggio.

Alcuni posti di blocco saranno rimossi a Kiev e parte delle trincee saranno riempite, altre saranno rafforzate. Così, le autorità cittadine della capitale, insieme ai militari, hanno deciso di migliorare il sistema di barriere ingegneristiche nella capitale. Il governo di Kiev afferma che ora la minaccia diretta delle ostilità alla città è minima e l’ottimizzazione della rete di barriere renderà Kiev più confortevole per i residenti.

Resta dunque invariata la posizione di Putin sulla guerra: si va avanti. Il Cremlino ha delineato le condizioni alle quali il conflitto in Ucraina può prendere una nuova direzione. «Tutte le richieste di Mosca sono ben note, anche la situazione de facto e le nuove realtà sono ben note. Senza tenere conto di questo insieme di questioni, la transizione verso un corso pacifico è impossibile», Dmitry Peskov, addetto stampa del presidente del Federazione Russa, ha detto ai giornalisti.

On line, gli analisti militari della social sfera russa hanno postato una mappa di come dovrebbe apparire la difesa ucraina dopo le “donazioni occidentali”. (Colore rosso – 6 HAWK; Verde – 4 IRIS-T; Turchese – 11 NASAMS; Arancione – 2 Patriot e 1 SAMP/T.)

Sempre via social viene annunciata da parte della Wagner l’occupazione dell’impresa Vostokmash nel nord della zona industriale dello stabilimento di metalli non ferrosi a Bachmut. Si attendono ufficializzazioni da parte ucraina.

Si apprende in chiusura di articolo che le Forze armate ucraine hanno deciso di mantenere le loro truppe a Bachmut dopo un incontro tra l’ufficio di Zelensky e il quartier generale.

Alle 16:00 del 14 marzo la situazione al fronte secondo la social sfera era la seguente nella Direzione Nord Ucraina.

Nella regione di Kharkiv, sono stati dispiegati punti di selezione dei volontari per il personale di nuove unità d’assalto a Kharkov, Zmiev, Bogodukhov, Pervomaisky, Lozovaya, Merefa, Krasnokutsk e Krasnograd.

Nelle aree confinanti con la Russia sono state attrezzate ulteriori postazioni di tiro e roccaforti di 117 unità di truppa ed è stata effettuata la rotazione in prima linea. Sulla base della Kharkov Tank School, continua l’addestramento intensivo di autisti di carri armati e veicoli da combattimento di fanteria della 3a brigata e 113a truppa delle forze armate dell’Ucraina.

Nella regione di Sumy, in una foresta vicino al villaggio di Uralovo, a 12 chilometri dal confine con la Russia, è concentrata una compagnia di carri armati per un totale di dieci carri armati T-64 e T-72.

Nella regione di Chernihiv, presso il 242° campo di addestramento per armi combinate, è in corso il coordinamento al combattimento di tre battaglioni di una formazione non identificata. Allo stesso tempo, la carenza di personale delle unità meccanizzate è parzialmente effettuata a spese dei dipendenti del servizio di frontiera statale dell’Ucraina.

I corsi di riqualificazione per 105 ufficiali tattici si terranno nella regione di Kiev dal 13 marzo al 6 maggio sul collegamento. Gli studenti saranno formati sull’uso di tablet con software installato per sistemi di controllo automatizzati “Krapiva”. Inoltre, gli equipaggi della difesa aerea si stanno addestrando nei campi di addestramento delle regioni di Kiev, Kirovograd, Poltava e Dnepropetrovsk. Per simulare le azioni del nemico vengono utilizzati bersagli elettronici che volano a velocità da 180 a 240 km / h.

Graziella Giangiulio