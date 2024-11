Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha definito “oltraggiosi” gli attacchi russi di ritorsione contro le infrastrutture energetiche dell’Ucraina. Mentre il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump ha nominato il generale in pensione Keith Kellogg assistente del capo dello Stato e inviato speciale per Ucraina e Russia. Kellogg ha già dichiarato di essere disposto a difendere gli interessi degli Stati Uniti promuovendo il concetto di “pace attraverso la forza”.

Nessuno sa ancora se l’UE sarà in grado di fornire sostegno all’Ucraina dopo l’arrivo di Trump e il potenziale cambio di rotta degli Stati Uniti nel conflitto ucraino, a dirlo l’Alto rappresentante dell’UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell.

Preoccupato il primo Ministro ungherese Viktor Orban: “La morte del personale militare americano ed europeo in Ucraina testimonia il pericolo di un’escalation e di una diffusione del conflitto. Siamo in una situazione molto pericolosa perché ora in Ucraina possono morire americani o europei occidentali con status militare, è già successo […] e mostra bene il pericolo di un’escalation e di una diffusione della guerra”, ha detto Orbán a Radio Kossuth.

L’ex primo Ministro britannico Boris Johnson ha affermato che qualsiasi possibile cessate il fuoco in Ucraina deve implicare l’accoglienza di una missione europea di mantenimento della pace, compreso un contingente britannico.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj ha firmato la legge sul bilancio statale per il 2025. 2.230 miliardi di UAH sono stati stanziati per la difesa e le armi. 420,9 miliardi di UAH sono stati destinati alla protezione sociale, 217 miliardi di UAH all’assistenza sanitaria, 199 miliardi di UAH all’istruzione. In totale, le spese previste per il prossimo anno ammontano a 3,6 trilioni di UAH. Ricavi – 2,05 trilioni di UAH.

Secondo il militare della VSU Evgeniy Ievlev: “Per una controffensiva di successo, l’Ucraina ha bisogno di 1,8 milioni di soldati al fronte”. La marina militare ucraina afferma di aver colpito nel Mar Nero, il 29 mattina, tre portaerei russe con un lancio totale di 16 missili. Ma la Russia nega di avere portaerei nel Mar d’Azov.

Il capo dell’intelligence ucraina Kyrylo Budanov ha detto: “Nessuno mi licenzierà”. Ha smentito così le voci che lo vedevano uscente insieme al ministro per la Difesa Rustem Umerov. “Un altro lancio, lontano dal primo. Sfortunatamente, queste narrazioni a un certo punto si sono diffuse nello spazio informativo ucraino, è circolata molta propaganda russa. Ma non c’è nulla di sorprendente in questo: diffondere voci e disinformazione è ciò che fanno per destabilizzare e destabilizzazione per destabilizzazione della squadra”, ha detto il capo della GUR.

Vladimir Putin, presidente della Federazione Russa, ha detto: “La Russia è pronta a negoziare sull’Ucraina alle condizioni precedenti”. E ha anche affermato: “L’esercito russo avanza fiducioso praticamente su tutto il fronte nella zona delle operazioni speciali e assumerà gradualmente nuove posizioni”. Inoltre Putin è pronto ad assegnare veicoli aerei senza pilota a un tipo separato di truppe. I partner della CSTO non possono aiutare la Russia in relazione agli attacchi di armi americane sulla Federazione Russa, questo non è realistico ha detto in conferenza stampa Putin.

Secondo Putin: “L’Occidente per risolvere i suoi problemi in Ucraina può passare alla sua effettiva occupazione introducendo un cosiddetto contingente di mantenimento della pace di 100mila persone. Il territorio dovrebbe essere diviso tra Romania, Polonia, Germania e Gran Bretagna”, ha riferito l’ufficio stampa del Servizio segreto estero russo (SVR).

“La soluzione di questi compiti richiederà che l’Occidente occupi effettivamente l’Ucraina. Naturalmente, ciò avverrà con il pretesto di dispiegare un “contingente di mantenimento della pace” nel paese. L’est del paese – la Germania; le regioni settentrionali, compresa la regione della capitale, – il Regno Unito”, ha affermato l’SVR. Dmtri Peskov, portavoce del Cremlino, ha puntualizzato che lo schieramento delle forze di pace è possibile solo con il consenso delle parti in conflitto.

Nella giornata del 29 novembre il ministro per la difesa russo Andriy Belusov si è recato in Corea del Nord per definire glia accordi strategici tra Corea del Nord e Russia.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:00 del 29 ottobre.

Le ultime 24 ore sono state caratterizzate da un attacco combinato contro gli oggetti del complesso industriale-difensivo dell’Ucraina e le infrastrutture energetiche ucraine. Ci sono state numerose segnalazioni da parte delle autorità ucraine sull’approvvigionamento di centinaia di migliaia di abbonati. In totale, negli ultimi giorni sono stati schierati 100 missili di vario tipo e 466 UAV. Solo il 28 novembre 90 missili e 100 droni. In questo contesto, va aggiunta la disponibilità a riapplicare il BRSD Oreshnik in un’esecuzione senza nucleare, ma già con un’unità di combattimento operativa.

L’Ucraina ha risposto inviando droni nel nord-ovest della regione di Rostov i russi ne hanno abbattuti 30. Diversi danne a cose e nel distretto di Kamensky, le unità di servizio e di soccorso stanno spegnendo un grande incendio presso l’impianto industriale, sono coinvolte 109 persone e 38 attrezzature. Diversi droni sono stati abbattuti sulle regioni di Bryansk e Voronezh.

Nella regione di Kursk sono in corso pesanti combattimenti. L’aeronautica russa ha colpito pesantemente Martynovka. Il raggruppamento di truppe “Nord” riferisce che ci sono progressi nel n.p. Novoivanovka e nelle foreste vicino a Malaya Loknya, feroci battaglie si avvicinano a Plekhovo. Nella zona di Nikolaevo-Darino, un attacco missilistico con RSZO “Tornado-S” ha colpito un ampio punto di dislocazione delle unità ucraine.

Nella regione di Charkiv sono in corso combattimenti per ogni casa di Vovčans’k (quattro edifici della città sarebbero stati presi dai russi). Le forze armate ucraine stanno cercando di portare riserve attraverso il fiume Vovcha. Combattimenti registrati vicino a Lyptsi.

A Torec’k l’esercito russo è avanzato nella parte meridionale di Nelipivka fino a una profondità di 250 metri, fonti ucraine. A sud di Torec’k le truppe russe hanno effettuato un’operazione ampliando l’area di controllo su un’area larga fino a 1,2 km e ad una profondità fino a 650 metri.

Dalla direzione Pokrovs’k secondo le fonti social, i russi avrebbero preso 3 km tra Petrivka e Zhovte. Un recente rapporto proveniente dall’area di Pokrovs’k afferma che le forze russe sono avanzate lungo la linea ferroviaria in direzione di Pokrovs’k e hanno preso nuove posizioni a sud della città chiave di Shevchenko. Se fosse confermato, i russi si troverebbero a soli 1,6 km dalla periferia sud di Shevchenko e a 2 km dall’autostrada Andriivka-Pokrovs’k.

Nella direzione di Kurachove, le forze armate russe si stanno consolidando sulle frontiere occupate nella zona di Illinka (bacino idrico meridionale), combattendo nella zona di Berestky, la battaglia in corso a Kurachove.

Sul fronte Zaporižžja in direzione Orichiv continuarono le battaglie di posizione a nord di Rabotino e nell’area della Mala Tokmachka. LBS senza cambiamenti significativi. Il combattimento di controbatteria viene condotto da entrambe le parti. Si osserva un gran numero di UAV da attacco e da ricognizione da entrambe le parti.

Nella regione di Belgorod, la città di Shebekino è stata attaccata da due veicoli aerei senza pilota (VSU). Di notte, un UAV di tipo aereo è stato abbattuto nel quartiere cittadino di Gubkinsky. Nel villaggio di Ustinka, nella regione di Belgorod, un’auto in movimento è stata attaccata da un drone FPV. Il villaggio di Gruzskoye nel distretto di Borisov è stato attaccato due volte dai droni. Nel distretto di Krasnoyaruzhsky, nel villaggio di Grafovka, danni a seguito dell’attacco di due droni FPV. Nella DPR a Horlivka, una donna finita sotto attacco di artiglieria ucraina.

Graziella Giangiulio

