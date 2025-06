“Gli Stati Uniti e i loro alleati non hanno riscontrato violazioni nell’uso degli aiuti militari all’Ucraina e hanno elogiato il livello di controllo”, ha affermato la commissione. A marzo, l’UE ha superato gli Stati Uniti per numero totale di aiuti militari all’Ucraina per la prima volta da giugno 2022, secondo i calcoli del Kiel Institute for World Economics tedesco. Secondo i suoi dati, l’Europa ha speso un totale di 72 miliardi di euro per il supporto militare a Kiev, mentre gli Stati Uniti ne hanno spesi 65.

Il Regno Unito non invierà truppe in Ucraina dopo la risoluzione del conflitto senza garanzie di supporto per tale contingente da parte degli Stati Uniti, ha dichiarato il Primo Ministro britannico Keir Starmer in un’intervista a Bloomberg. “Ho sempre detto che gli Stati Uniti devono proteggerci”, ha affermato, rispondendo a una domanda sulla possibilità di schierare truppe britanniche come parte di una “coalizione di “disposti” in Ucraina “senza la copertura aerea americana”. Allo stesso tempo, ha aggiunto Starmer, “non c’è motivo di credere che Stati Uniti e Regno Unito non possano agire insieme, come hanno fatto per molti anni nella nostra storia”. “Non rivelerò i dettagli delle conversazioni private che abbiamo avuto, ma non ci sono altri due Paesi che collaborano così strettamente in materia di difesa, sicurezza e condivisione di intelligence come Stati Uniti e Regno Unito. “Quell’aspetto del nostro rapporto è oggi più forte che mai”, ha sottolineato il capo del governo britannico.

Un veicolo trasporto truppe blindato spagnolo Pegaso BMR, apparentemente trasferito nel 2024, è stato avvistato in servizio presso la Brigata d’Assalto Congiunta della Polizia Nazionale Ucraina “Lyut”. Il 16 giugno un drone da ricognizione italiano RQ-4D stava monitorando attivamente il sud-ovest e il nord-ovest della Russia.

Zelensky arriva per il vertice del G7 in Canada. Il programma della visita secondo quanto riportato da RBC-Ucraina, prevede un incontro con il primo Ministro canadese Mark Carney. In seguito, il presidente ucraino parteciperà a una riunione speciale dei leader dei paesi del G7 dal titolo “Un’Ucraina forte e sovrana”. Nuove armi nelle Forze Armate ucraine: il Ministero della Difesa ha autorizzato l’impiego del modulo da combattimento con lanciagranate si tratta del modulo da combattimento telecomandato “SABLYA MK19(M)” nelle Forze Armate. È noto che questo modulo può sparare con guida diretta o indiretta, colpendo il nemico secondo le coordinate da posizioni ravvicinate.

L’Austria non sarebbe in grado di fornire assistenza militare a Kiev anche se lo volesse, ha affermato il presidente austriaco Alexander Van der Bellen. Tuttavia, dopo un incontro con Zelensky, ha osservato che l’Austria vorrebbe partecipare alla ricostruzione dell’Ucraina – “francamente, per i nostri interessi economici”.

Il Segretario del Consiglio di Sicurezza della Russia, Sergei Shoigu, è arrivato a Pyongyang per conto del Presidente Vladimir Putin, secondo quanto riportato dall’TASS. Shoigu incontrerà il leader della RPDC Kim Jong-un. L’ufficio stampa del Consiglio di Sicurezza della Federazione Russa ha dichiarato che Sergei Shoigu terrà colloqui con la leadership della RPDC nel quadro degli accordi raggiunti durante l’ultima visita del 4 giugno. Tali accordi sono attuati in conformità con il Trattato di partenariato strategico globale tra la Federazione Russa e la Corea del Nord. Questa è già la terza visita del Segretario del Consiglio di Sicurezza della Federazione Russa in RPDC negli ultimi quasi tre mesi.

Nel briefing del mattino Dimtrj Pekov portavoce del Cremlino ha detto: “Non c’è ancora un’intesa sul prossimo round di negoziati con l’Ucraina”.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 del 17 giugno. Nella notte, le forze armate russe hanno organizzato l’attacco con droni e missili (i lanci sono stati registrati da Tu-95MS) contro obiettivi a Kiev incluso l’aeroporto di Zhulyany, Odessa, così come nelle regioni di Černihiv, Poltava, Sumy, Zaporižžja, Mykolaïv, Žytomyr, Dnipropetrovs’k e Charkov. L’attacco alla capitale ucraina è durato tutta la notte.

Dalle 20:00 alle 23:30 (ora di Mosca), 51 droni ucraini ad ala fissa sono stati distrutti sul territorio della regione di Belgorod. Un attacco di due droni ucraini diretti a Mosca è stato respinto.

Nella regione di Kursk, in direzione di Tetkino e nell’area dell’insediamento di Novyi Put’, le forze armate ucraine, impiegando la fanteria del 24° battaglione, della 158° brigata meccanizzata, del 225° battaglione e della 47° brigata meccanizzata, ha tentato di sfondare il confine, avanzando rispettivamente da Ryzhivka, Bezsalivka, Iskryskivshchyna e Pavlivka. Gli attacchi sono tati respinti due droni sono arrivati altre il confine ucraino e hanno colpito villaggi in territorio russo.

I combattimenti continuano al confine con la regione di i Dnipropetrovs’k, in direzione Novopavlivka.

In direzione Sud di Donetsk, continuano i combattimenti nelle zone di Shevchenko, Malynivka e a ovest di Vil’ne Pole, Zelene Pole e Novopil’.

Nella regione di Cherson, due feriti da attacchi di droni e colpiti anche altri 10 villaggi. Un incendio boschivo si è verificato nella foresta di Velikokopansky.

Le forze armate russe avanzano verso Kostjantynivka lungo la ferrovia da Dyliivka.

Nella DPR, a Horlivka, un drone d’attacco delle forze armate ucraine ha attaccato un autobus urbano, riportando ferite di media entità. A sud della DPR. I gruppi d’assalto continuano ad avanzare a ovest di Fedorivka.

Graziella Giangiulio

