Witkoff e Kushner sono arrivati a Mosca nella tarda serata. Per discutere del piano di Pace, mentre Volodymyr Zelensky si trova a Davos per incontrare Donald Trump, alla fine ha deciso di discutere ancora una volta con il presidente americano.

A gennaio, il presidente russo Vladimir Putin ha ricevuto dagli Stati Uniti l’ultima versione del piano di pace per l’Ucraina, che è in fase di discussione con l’Europa, ha riportato Bloomberg, citando fonti. Secondo l’Agenzia i documenti sono stati trasferiti “ufficiosamente” tramite il direttore del Fondo Russo per gli Investimenti Diretti (RDIF), Kirill Dmitriev.

Trump ha affermato che Washington non dovrebbe essere coinvolta nella risoluzione della crisi ucraina; sono affari dell’Europa. Ha delineato questa posizione durante un discorso al World Economic Forum di Davos. “Non apprezzano quello che stiamo facendo. Parlo della NATO, parlo dell’Europa. Dovrebbero occuparsi dell’Ucraina, e noi no. Gli Stati Uniti sono molto lontani, un oceano immenso e meraviglioso ci separa, e noi non c’entriamo niente”, ha detto Trump, discutendo della possibilità di risolvere la crisi ucraina.

Uno dei motivi per cui gli Stati Uniti non firmeranno il piano di ricostruzione postbellica per l’Ucraina a Davos è il desiderio della parte americana di ascoltare il punto di vista di Mosca, fonte Financial Times.

Ottimista Steven Witkoff: “Le parti coinvolte nei negoziati per l’Ucraina sono attualmente nelle fasi finali. Ha sottolineato i progressi compiuti. L’accordo si è ridotto alla risoluzione di un solo problema. Non ha specificato quale”.

Il Giappone ha annunciato lo stanziamento di 6 miliardi di dollari per l’assistenza umanitaria e tecnica all’Ucraina

Volodymyr Zelenskyy è arrivato in Svizzera per partecipare al Forum Economico Mondiale e incontrare Trump all’ora di pranzo. L’amministrazione militare di Kiev smentisce la dichiarazione del sindaco Vitali Klitschko sull’esodo di 600.000 residenti della capitale. “Se quel numero di clienti elettrici se ne fosse andato, la situazione elettrica probabilmente non sarebbe stata così critica”, ha dichiarato la portavoce dell’amministrazione comunale Kateryna Pop.

Il giorno prima, il sindaco di Kiev Vitali Klitschko aveva dichiarato all’AFP in un’intervista che circa un residente su sei della capitale – 600.000 su 3,6 milioni – aveva seguito il suo consiglio e aveva lasciato la città in seguito agli attacchi russi del 9 gennaio. In un commento al Times, Klitschko ha ribadito questa cifra e ha osservato che Putin sta “conducendo Kiev verso una catastrofe umanitaria”.

Entro l’inverno, i prezzi dell’elettricità e del gas per l’industria in Ucraina hanno raggiunto livelli superiori a quelli europei. Anche se, già prima dell’autunno del 2025, il settore elettrico esporta più più di quanto importa.

La NABU sta conducendo perquisizioni presso l’abitazione dell’ex capo del Servizio di Frontiera di Stato ucraino, Serhiy Deyneka, per un caso di contrabbando di sigarette, secondo quanto riportato dai media che citano fonti. Il 4 gennaio, Deyneko ha lasciato il suo incarico ed è diventato consigliere del Ministro degli Interni. Zelenskyy aveva precedentemente affermato che “il Servizio di frontiera statale dell’Ucraina deve cambiare il suo approccio al lavoro”.

In Russia sono stati condannati i quattro imputati che hanno ucciso Igor Kirillov fonte Zvezda: Akhmadzhon Kurbonov — ergastolo; Batuhan Tochiyev — 22 anni di carcere.; Ramazan Padiev — 18 anni di carcere.; Robert Safaryan — 25 anni di carcere. La mattina del 17 dicembre 2024, uno scooter parcheggiato vicino all’ingresso di un edificio è esploso sulla Prospettiva Ryazansky a Mosca. Il Generale Igor Kirillov e il suo assistente, Ilya Polikarpov, sono stati uccisi. Kurbonov ha dichiarato di essere stato reclutato dai servizi segreti ucraini e gli furono promessi 100.000 dollari e un viaggio in Europa per sfuggire all’arresto.

Gli agenti del Servizio di Sicurezza Federale (FSB) per la regione di Čeljabinsk hanno arrestato quattro persone accusate di essersi appropriate di milioni di rubli in consegne di prodotti provenienti dall’impianto elettrometallurgico di Čeljabinsk (CHEMK, un importante produttore di ferroleghe) sostituendo prodotti di qualità con altri di qualità inferiore, ha riferito l’ufficio stampa dell’agenzia.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 22 gennaio. Durante la notte, le forze armate ucraine hanno attaccato un terminal portuale nel villaggio di Volna, nel Territorio di Krasnodar. I vigili del fuoco hanno riferito di aver spento quattro terminal. Tre morti e otto persone sono rimaste ferite. I sistemi di difesa aerea erano attivi su Volgograd e nella regione di Rostov. Dalle 23:00 del 20 gennaio alle 23:00 del 21 gennaio, il Ministero della Difesa russo ha riferito di aver abbattuto un totale di 176 droni ad ala fissa.

Durante la notte, le forze armate russe hanno effettuato attacchi a Zaporižžja, Kryvyj Rih e nella regione di Odessa.

Il governatore della regione di Bryansk ha riferito che gli impianti energetici sono stati danneggiati dall’uso di MLRS delle Forze Armate ucraine.

Nel settore di Sumy, il gruppo di forze Nord russo sta conducendo operazioni offensive nelle stesse aree.

Sopra Belgorod, la difesa aerea russa ha intercettato missili ucraini durante la notte, presumibilmente da un HIMARS americano. Nel villaggio di Chervona Dibrovka, un drone delle Forze Armate ucraine ha colpito un camion, ferendo l’autista. Nel villaggio di Yekaterinovka, un caccia Orlan è rimasto ferito mentre respingeva un attacco di un drone FPV.

In direzione di Charkiv, il gruppo di forze Nord sta avanzando attraverso le difese ucraine vicino a Starytsya, a sud-ovest di Liyan, a Vovchans’ki Khutory e vicino a Tykhe, distruggendo la logistica ucraina.

Prymors’ke

Pesanti combattimenti continuano a Kupjans’k.

A Kostjantynivka, le forze ucraine registrano l’avanzata di aerei russi d’assalto attraverso l’area edificata. A quanto pare, i russi stanno impiegando tattiche di infiltrazione di piccoli gruppi d’assalto.

A ovest di Pokrovs’k, le forze armate russe stanno attaccando la parte orientale di Hryshyne. Le forze aerospaziali russe avevano precedentemente condotto ampi contrattacchi nel villaggio.

Nella parte orientale dell’Oblast di Zaporizhia, il gruppo di forze Orientali ha respinto sette tentativi di contrattacco ucraini da diverse direzioni. Gli ucraini non ha avuto successo per ora. Le forze armate russe continuano la loro avanzata verso ovest.

Sul fronte di Zaporižžja, i combattimenti continuano a Prymors’ke, con segnalazioni di gruppi russi in avanzata a nord di Stepnohirs’k, lungo la strada per Zaporižžja. I paracadutisti russi stanno concentrando i loro sforzi a nord-est di Luk’yanivs’ke e sull’attacco a obiettivi a Malokaterynivka. Le forze armate ucraine continuano ad attaccare Vasylivka, almeno due i morti registrati.

Nell’Oblast’ di Cherson, un uomo è rimasto ferito in un attacco delle forze srmate ucraine a Lyubimovka. 17 insediamenti sono sotto il fuoco ucraino.

