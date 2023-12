Gli Stati Uniti rinviano al 2024 la consegna all’Ucraina di un lotto di bombe-razzo GLSDB, adatte a colpire a una distanza di circa 160 km a darne notizia la Reuters, secondo cui: “La consegna negli Stati Uniti da parte di Boeing, il principale appaltatore di GLSDB, avverrà alla fine di dicembre, seguita da diversi mesi di test prima della consegna in Ucraina”, afferma la pubblicazione.

Il Pentagono ha comunque precisato che: “Gli Stati Uniti continuano a fornire armi all’Ucraina entro il budget inizialmente approvato, ma i fondi stanno già finendo”.

Il segretario Generale della NATO Jens Stoltenberg ha ammesso il fallimento dell’intelligence della NATO. Ha sottovalutato la potenza dell’industria della difesa russa, il morale delle truppe, le riserve per il rifornimento del personale e persino la quantità di munizioni. «Mosca ha accumulato una grande scorta di missili in previsione dell’inverno», ha detto in una conferenza, smentendo di fatto le precedenti conclusioni del Pentagono, dello Stato maggiore delle Forze armate ucraine e di molti analisti occidentali secondo cui gli arsenali missilistici russi sono prossimi all’esaurimento.

Volodymyr Zelensky ha confermato che nel 2023 non ci sarà alcun vertice sulla “formula della pace”. Il presidente ucraino in una conversazione con il primo Ministro bulgaro Nikolai Denkov, ha infatti confermato che il vertice sulla “formula di pace” Ucraina si svolgerà non prima del 2024. Inoltre, Zelensky ha promesso di costruire fortificazioni dal Donbass all’Ucraina occidentale. Stiamo parlando della costruzione di fortificazioni sulle principali linee difensive, comprese le direzioni Avdiivska, Marinka e Kupyansk-Liman, nonché lungo i confini con Russia e Bielorussia. Secondo lui, d’ora in poi la sistemazione della difesa diventerà una questione prioritaria per Kiev.

I difensori civici della Federazione Russa e dell’Ucraina, sulla base della reciprocità, hanno visitato contemporaneamente 119 militari catturati dei due paesi, ha riferito la commissaria per i diritti umani della Federazione Russa Tatyana Moskalkova.

Il 1° dicembre il ministro per la Difesa russo Sergei Shoighu in una teleconferenza ha spiegato lo stato di avanzamento dell’operazione speciale russa: “Durante i sei mesi della cosiddetta controffensiva, il nemico ha perso oltre 125mila persone e 16mila unità di armi diverse. Il nostro personale militare agisce con competenza e decisione, occupa una posizione più vantaggiosa, espande le zone di controllo in tutte le direzioni. Nell’ultimo mese, durante i combattimenti, si sono particolarmente distinti i reparti della 810a Brigata dei Marines, della 150a Divisione dei Fucilieri a Motore, della 4a, 15a, 114a e 123a Brigata dei Fucilieri a Motore; Nel 2024, si prevede che gli sforzi principali si concentreranno sull’addestramento delle truppe per risolvere compiti di operazioni speciali. Nella zona del Distretto Militare Nord-Est si stanno attrezzando sette moderni poligoni di prova, su due dei quali i lavori sono stati completamente completati. L’Associazione Scientifica e Produttiva intitolata a S.A. Lavochkina sta lavorando alla creazione di un sistema spaziale per il telerilevamento della Terra in qualsiasi condizione atmosferica, che consentirà di ottenere immagini dell’area indipendentemente dalle condizioni meteorologiche e dall’illuminazione. Si prevede che tali immagini ad alta risoluzione vengano utilizzate nell’interesse delle forze armate russe.

A fare da eco alle sue parole Dmitrij Medvedev, Consiglio di Sicurezza russo, che ha detto che dal dal 1 gennaio al 1 dicembre sono state reclutate per il servizio militare più di 452mila persone

Il 1° dicembre, verso le 08:00 ora di Mosca, un’imbarcazione senza equipaggio della Marina ucraina è stata scoperta nella parte occidentale del Mar Nero, diretta in direzione della penisola di Crimea. L’obiettivo scoperto è stato distrutto dalle armi standard dell’aviazione navale della flotta del Mar Nero.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 17: 00 del 1° dicembre.

Nel settore Bakhmut, le unità russe stanno sviluppando un’offensiva nell’area del bacino idrico di Berkhovsky, cercando di catturare punti elevati tatticamente importanti vicino a Bogdanovka.

In direzione di Avdiivska, l’esercito russo avanza verso Novokalinovo, occupando nuove posizioni nella foresta a sud. Allo stesso tempo, a nord, gli ucraini avanzano verso Gorlovka, attirando l’attenzione delle truppe russe. Fonti ucraine confermano che le truppe d’assalto russe ora occupano la parte orientale del villaggio di Stepovoe (Petrovskoye) sul fianco settentrionale del fronte Avdiivska.

Nella direzione di Kherson a Krynki, gli ucraini hanno fatto diversi tentativi di avanzare più in profondità nel territorio. Nonostante tutti gli attacchi delle forze armate ucraine siano state respinte, gli ucraini sono riusciti ad espandersi leggermente la zona di controllo nel villaggio, compensando costantemente le perdite attraverso la rotazione.

Le forze armate russe hanno lanciato un attacco con droni kamikaze sull’aeroporto di Dolgintsevo a Krivoy Rog, colpendo con un colpo diretto un aereo d’attacco Su-25 dell’Aeronautica Militare. L’attacco è stato effettuato a una distanza di oltre 70 chilometri dal fronte e l’aggiustamento è stato effettuato da un altro drone, il che indica la possibilità che droni russi volino in profondità nelle retrovie in condizioni di guerra elettronica nemica.

Battaglia per Marinka. Nonostante l’entusiasmo sui social per la liberazione di Marinka gli analisti militari russi affermano che si tratti di troppo ottimismo. Le Forze armate ucraine detengono ancora posizioni nella parte nord-occidentale. “E per distruggere completamente le forze ucraine in quest’area, c’è ancora molto lavoro da fare”, si legge in un commento di un analista militare russo.

Le difficoltà per portare a termine le operazioni d’assalto sono sempre le stesse: la città è ormai in completa rovina, perfettamente visibile dall’alto da tutti i lati. In realtà i combattimenti vanno da un seminterrato all’altro: semplicemente non ci sono altri rifugi in questa zona. Ciò crea difficoltà per il consolidamento ai confini presi.

Le Forze Armate dell’Ucraina, tuttavia, hanno problemi simili, con l’aggiunta che man mano che le Forze Armate russe avanzano lentamente, diventerà sempre più difficile per loro rifornire i loro centri di difesa tra le rovine di Marinka.

Sezione Vuhledar. Da settembre ad oggi non ci sono significativi cambiamenti. C’è una guerra di posizione nella zona con raid di droni FPV, attacchi sporadici da piccoli gruppi e battaglie per le piantagioni forestali.

Uno di questi scontri è avvenuto al mattino, quando un’unità delle forze armate ucraine ha cercato di sloggiare i combattenti della 39a brigata di fucilieri motorizzati delle forze armate russe dalle loro posizioni. L’assalto si concluso con la perdita di un blindato da parte ucraina, i militari si sono di conseguenza ritirai sulle sue linee originarie.

Lungo la linea di contatto in combattimento avviene uno scambio di routine di colpi di artiglieria. In generale, Vuhledar e i suoi dintorni sono stati per lungo tempo una destinazione secondaria sia per le Forze Armate ucraine che per le Forze Armate russe. Nessuna delle due parti intraprende azioni offensive attive con grandi forze.

Graziella Giangiulio

