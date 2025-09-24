UKRAINERUSSIAWAR. Zelensky chiede più aiuti a Trump. La NATO non ha rilevato una “minaccia immediata” da parte di Mosca. Truppe russe avanzano verso Pokrovs’k

Il Segretario di Stato Marco Rubio ha detto che Kiev “dovrebbe accettare accordi per risolvere la guerra in Ucraina”. Il Segretario di Stato americano ha anche ammesso che gli Stati Uniti potrebbero a un certo punto smettere di facilitare una risoluzione della guerra in Ucraina. Donald Trump ha esaminato la proposta di Vladimir Putin di mantenere le restrizioni del New START per un altro anno, ha riferito la Casa Bianca. Il presidente americanoIl presidente presto “esprimerà personalmente la sua opinione” su questo tema.

La NATO avverte la Russia che le violazioni “intensive” dello spazio aereo sul suo fianco orientale “devono cessare”. “Non sempre abbatteremo immediatamente gli aerei che invadono il nostro lo spazio aereo NATO. Valuteremo prima la situazione. Se necessario, faremo tutto il necessario”, ha affermato Rutte.

“Risponderemo sempre con calma e decisione, perché disponiamo di tutti i sistemi difensivi necessari per garantire la protezione di ogni centimetro del territorio alleato”, ha affermato il Segretario Generale della NATO. La NATO non ha rilevato una “minaccia immediata” da parte dei caccia russi che avrebbero violato lo spazio aereo estone, ha dichiarato Rutte.

Il Segretario NATO ha anche dichiarato che è “troppo presto per parlare” di un collegamento tra i voli dei droni sull’aeroporto della capitale danese e la precedente violazione dello spazio aereo dell’Alleanza, di cui è stata accusata la Russia. “I danesi stanno attualmente conducendo un’indagine approfondita sull’incidente”, ha affermato il Segretario Generale.

La Commissione Europea vuole imporre il divieto di visto e congelare i beni di 13 cittadini russi e 18 aziende russe, secondo il portale EUObserver. Il portale afferma che tra questi figurano l’azienda mineraria d’oro Polyus, lo studio legale Maxima Legal, l’organizzazione non governativa Lavochkin e lo stabilimento di Krasmash.

Il Presidente finlandese Alexander Stubb: “La garanzia di sicurezza per l’Ucraina deve includere la prontezza europea a combattere la Russia”. Il Ministro della Difesa svedese, Jan Björklund, ha dichiarato di essere pronto ad abbattere i caccia russi che violano lo spazio aereo svedese: “La Svezia ha il diritto di difendere il proprio spazio aereo, con la forza se necessario.”

“Non è stato rilevato un solo drone con testata sul territorio polacco dopo che UAV non identificati hanno violato lo spazio aereo della repubblica nella notte tra il 9 e il 10 settembre”, ha dichiarato il Primo Ministro polacco Donald Tusk.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy a New York ha incontrato il presidente Donal Trump a cui ha chiesto maggiori aiuti, ma dietro le quinte Kiev si sta preparando per una nuova fase del conflitto, in cui farà più affidamento sulle proprie forze, riporta Reuters.

L’Ucraina è ora più fiduciosa riguardo al suo arsenale di armi, il che è evidente dal tono meno assertivo delle recenti dichiarazioni pubbliche di Zelenskyy, ha osservato una fonte diplomatica di alto livello. Allo stesso tempo, un diplomatico europeo ha definito il nuovo meccanismo per l’acquisto di armi americane e la condivisione di informazioni di intelligence con gli Stati Uniti cruciali per l’Ucraina.

Nel programma d’azione governativo presentato dal Consiglio dei Ministri alla Verkhovna Rada è prevista l’introduzione delle Forze Spaziali ucraine che “saranno create entro il 31 dicembre 2025”.

Oltre 30 droni trasportati dal Kazakistan al Bashkortostan sono stati sequestrati dai funzionari doganali russi di Samara, ha riferito l’ufficio stampa del Servizio Federale delle Dogane russo. Dopo una consultazione preliminare con un esperto, le Dogane russo hanno stabilito che due dei droni erano velivoli ad ala fissa, uno era un drone da ricognizione e che i kit potevano essere assemblati per formare 32 piccoli droni in grado di paracadutare merci. Secondo il vettore, i droni gli appartengono e li utilizza per riprese video personali. La documentazione relativa al carico è mancante e le ispezioni sono in corso. Secondo le autorità locali: “Questo sarebbe uno dei canali attraverso i quali l’SBU (i servizi ucraini, ndr) ha importato droni in Russia, anche per l’Operazione “Web”.

Nella giornata del 22 settembre il presidente russo Vladimir Putin ha tenuto un briefing con i membri permanenti del Consiglio di Sicurezza e oltre a parlare dello START, che non vuole abbandonare almeno per un anno, ha detto: “La situazione nella sfera della stabilità strategica continua a deteriorarsi. La Russia ha ripetutamente avvertito l’Occidente, ma le sue iniziative non hanno ricevuto una risposta chiara. La Russia è pronta a rispondere a qualsiasi possibile minaccia con la forza militare. Abbandonare la moratoria sul dispiegamento di missili a medio e corto raggio è un passo necessario. La Russia confida nell’affidabilità delle sue forze di deterrenza. La Russia non è interessata a una corsa agli armamenti”. “La Russia partirà dal presupposto che il dispiegamento di armi statunitensi nello spazio comprometterà i suoi sforzi per mantenere la stabilità strategica” ha affermato Putin.

Mosca ha fatto appello all’Organizzazione Internazionale per l’Aviazione Civile (ICAO) affinché allenti le sanzioni su componenti e voli di aeromobili, riporta Reuters, citando una fonte e documenti. L’agenzia osserva che, a causa delle restrizioni, le compagnie aeree sono costrette a cercare pezzi di ricambio per oltre 700 aeromobili, principalmente Airbus e Boeing, attraverso mezzi complessi. Questi componenti sono essenziali per la sicurezza dei voli. Mosca ha definito “illegalmente coercitive” le misure imposte nei suoi confronti nel 2022 dopo l’inizio dell’operazione militare in Ucraina. Putin ha prorogato fino al 31 dicembre il permesso per gli stranieri di pagare il gas russo non solo presso Gazprombank, ma anche presso altre banche.

Il Generale Ivan Tkachev è stato nominato capo del dipartimento di controspionaggio militare dell’FSB secondo il Commissariato del Popolo Militare Russo per la Sicurezza Nazionale

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 16:00 del 23 settembre. 26 droni sono stati abbattuti in avvicinamento a Mosca, gli ucraini hanno nuovamente paralizzato l’aviazione civile. Un totale di 81 droni ucraini sono stati abbattuti nelle regioni russe dalle 15:00 a mezzanotte del 24 settembre.

Chiusura dell’aeroporto della capitale danese a causa dei droni. E ancora droni avvistati anche nei cieli delle capitali di Svezia e Norvegia, le indagini sono in corso.

Per la seconda notte consecutiva, le forze armate russe hanno lanciato attacchi FAB contro obiettivi nella città di Zaporižžja. Esplosioni sono state udite anche a Mykolaiv, Odessa, Chernihiv, Kryvyj Rih e nella regione di Charchiv.

Pesanti contrattacchi sono in corso sul fianco destro del fronte di Sumy. Le forze russe stanno avanzando attraverso aree boschive vicino a Varachyne, mentre gli ucraini hanno lanciato tre contrattacchi vicino ad Oleksiivka, senza successo.

Nella regione di Kursk, un drone FPV ha attaccato un’abitazione privata.

Gli abitanti della regione di Belgorod stanno subendo danni terribili. Sedici persone sono rimaste ferite a seguito di molteplici attacchi aerei a Belgorod e dintorni, colpite almeno 16 località.

Sul fronte di Charkiv, gli ucraini stanno opponendo una resistenza. I combattimenti sono in corso vicino a Synel’nykove e a Vovčans’k sulla riva sinistra.

Sul fronte di Lyman, le truppe russe stanno attaccando nella zona di Serednje, Shandryholove e in direzione di Derylove. Secondo fonti ucraine, le forze armate russe stanno accerchiando Shandryholove dai fianchi.

Dal fronte di Kostjantynivka, ci sono segnalazioni isolate di combattimenti nei pressi della periferia occidentale del villaggio turistico di Yagodka. L’espressione “raggiungere la periferia orientale di Kostjantynivka” è ancora un po’ prematura; sono in corso pesanti combattimenti e non è sempre possibile ottenere un punto d’appoggio.

Nel settore meridionale della direzione Pokrovs’k, le forze armate russe hanno combattuto nei pressi di Novopavlivka. Il ponte sul fiume Solena è stato distrutto: le forze russe stanno interrompendo le linee di rifornimento ucraine.

In direzione di Dnipropetrovs’k, il Gruppo di Forze “Est” ha preso Kalynivs’ke. Il gruppo si sta muovendo verso ovest, proseguendo la sua offensiva nella vicina Oblast’ di Zaporižžja.

Sul fronte di Zaporižžja, le forze sono avanzate alla periferia meridionale di Prymors’k, e a Stepnohirs’k è in corso la guerra di trincea.

Nell’Oblast’ di Cherson, un ferito a seguito di un attacco delle forze armate ucraine. A Kalanchak, un attacco con drone su un edificio amministrativo ha ferito tre uomini. Le forze armate ucraine hanno bombardato almeno sette località.

Graziella Giangiulio

