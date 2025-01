UKRAINERUSSIAWAR. Zelensky chiede la liberazione dal giogo russo di Moldavia e Georgia. Kiev prepara la difesa di Charkiv e i russi avanzano verso Liman

Nel corso del 2024, la difesa aerea ucraina ha abbattuto più di 1.300 missili di vario tipo e 11.200 droni d’attacco. Secondo gli account ucraini nel 2024 le forze armate russe hanno utilizzato molti più missili e UAV per attaccare le infrastrutture critiche ucraine rispetto al passato. Inoltre, hanno iniziato a essere registrati UAV che imitavano i Geran.

In occasione delle interviste per il nuovo anno, il Consigliere del presidente ucraino, Andrij Yermak, ha detto: “Non può esserci alcun processo di negoziazione perché la Russia non è stata costretta a pagare un prezzo sufficientemente alto per questa guerra”.

Volodymyr Zelenskyi, ha incalzato affermando: “Oggi è così importante supportare tutte le nazioni che difendono la libertà. Quelle che non vi rinunciano in Moldavia. Quelle che combattono per il loro futuro in Georgia. E sono sicuro che arriverà il giorno in cui tutti diremo “Lunga vita alla Bielorussia!’”. E ancora ha aggiunto “Sappiamo che la pace non ci sarà data, ma faremo di tutto per porre fine alla guerra e sconfiggere la Russia”.

On line gli analisti militari ucraini e russi hanno criticato Zelenskyj che ha spacciato le riprese del lancio del missile balistico sudcoreano Hyunmoo-2A per l’ucraino Sapsan OTRK nel suo discorso di Capodanno.

Pavel Durov, su Telegram, ha detto: “L’accesso ad alcuni media russi è stato limitato nell’UE in conformità con le leggi DSA/sanzioni”. “Nel frattempo, tutti i canali mediatici occidentali su Telegram rimangono liberamente disponibili in Russia. Chi avrebbe mai pensato che nel 2025 gli utenti russi di Telegram avrebbero goduto di più libertà di quelli europei?”, ha detto Durov.

A capodanno Putin ha ascoltato i rapporti del Capo di Stato Maggiore delle forze armate russe, nonché dei comandanti dei gruppi sullo stato di avanzamento dell’operazione speciale e si è congratulato calorosamente con tutto il personale militare e i partecipanti del distretto militare settentrionale per il prossimo anno nuovo ha detto il portavoce del Cremlino Dmtrij Peskov. Si apprende che in Russia dal 1 gennaio 2025, l’importo dei pagamenti individuali al personale militare, ai dipendenti di alcune forze dell’ordine e ai volontari sarà indicizzato del 4,5%.

Ed ora uno sguardo alla Linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 del 3 gennaio.

Durante la notte del 3 gennaio, 4 UAV nemici sono stati distrutti nella regione di Rostov nei distretti di Kamensky e Ust-Donetsk. Nella serata del 2 gennaio tre UAV nei distretti Millerovsky e Tarasovsky, altri due droni sono stati distrutti nella regione di Taganrog. 10 droni sono stati abbattuti sulla regione di Bryansk. 4 UAV sono stati abbattuti nel cielo della regione di Oryol. Hanno segnalato l’abbattimento di un missile e di un drone sulla regione di Kursk.

Nella regione di Kursk, il gruppo di truppe Nord continua a condurre battaglie nelle cinture forestali del distretto di Sudzhansky, così come nelle vicinanze di Leonidovo, Kurilovka e Nikolaevo-Daryino. Le forze ucraine non intendono ritirarsi, effettuano contrattacchi e trasferiscono rinforzi nell’area. Le forze armate ucraine stanno lanciando attacchi missilistici; gli attacchi hanno avuto luogo nel villaggio di Ivanovskoye, nel distretto di Rylsky.

A 50 km a ovest delle linee delle direzioni Kupjans’k e Liman, gli ucraini iniziano a preparare la difesa a tutto tondo di Izyum e Balaklija nella regione di Charkiv. A quanto pare, gli ucraini hanno tenuto conto della tattica delle forze armate russe di privare le guarnigioni nemiche nelle città delle rotte logistiche e dei piani futuri per frenare l’avanzata delle forze armate ucraine nello sviluppo urbano di queste aree.

Continuano pesanti combattimenti a Torec’k. Le truppe russe avanzano a nord del Mercato Centrale e attaccano in direzione della discarica della miniera n. 10 e della miniera Toretskaya. A nord di un isolato di edifici a più piani, le truppe russe hanno occupato un edificio universitario.

Secondo le fonti social le forze russe hanno catturato l’intera Terny, direzione Liman. L’ultima città a cadere sotto il controllo russo nel 2024.

In direzione Pokrovs’k le truppe russe stanno attaccando nella zona di Novovasylivka a sud-ovest di Pokrovs’k. A sud della città, le forze armate russe stanno livellando il fronte vicino al villaggio. Zelene. Ad est segnalano l’avanzata delle unità russe vicino a Vozdvyzhenka, dove mancano circa 4 km all’importante nodo logistico dell’autostrada Pokrovs’k-Kostjantynivka.

Le forze russe hanno iniziato a prendere d’assalto l’impianto refrattario di Časiv Jar a sud. L’impianto è stato riconquistato dalle forze ucraine due settimane fa. Secondo alcune fonti i russi sarebbero già entrati all’ingresso orientale dell’impianto refrattario.

A nord-ovest di Kurachove, le forze armate russe stanno attaccando nella zona di Petropavlivka. A sud della città, le truppe russe si stanno spostando a ovest da Uspenivka. Le unità delle forze armate ucraine si stanno gradualmente ritirando dalla zona industriale di Kurachove; le unità russe si stanno avvicinando allo stabilimento di tubazioni. Secondo una geolocalizzazione di un filmato in cui si mostra la bandiera russa alle coordinate 47.9963199, 37.2235173, di fronte alla Pipe Plant. Mancano solo 950 metri prima che l’intera città cada.

Sul fronte Zaporižžja dalla social sfera si apprende di azioni delle forze armate russe nella parte occidentale del villaggio Bilohir’ya a Polohivs’kyi district.

Graziella Giangiulio

