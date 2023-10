UKRAINERUSSIAWAR. Zelensky chiede ancora armi alla NATO. In esaurimento la controffensiva ucraina. Russi iniziano controffensive lungo il fronte

Volodymyr Zelensky ha lanciato un appello durante una riunione dei ministri della Difesa della NATO a Bruxelles. Ne scrive Politico. «Kiev sta cercando disperatamente di ottenere un aumento delle forniture di armi e munizioni occidentali», si legge nella pubblicazione.

In Ucraina è stato aperto un procedimento penale contro Oleksiy Arestovich, ex consigliere di Volodymyr Zelensky, ai sensi dell’articolo “Distribuzione di opere che promuovono il culto della violenza e della crudeltà”, afferma la deputata della Rada Inna Sovsun, che ha scritto una dichiarazione contro di lui a causa delle sue parole sulle donne.

Dmitrij Medvedev, vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa ha detto che dal 1° gennaio 357mila persone sono state messe in servizio nell’interesse del gruppo di truppe unite. Rostec ha consegnato prima del previsto un lotto di complessi del sistema di ingegneria mineraria a distanza “Agricoltura” alle truppe russe. L'”Agricoltura” comprende un veicolo da combattimento su un telaio con una disposizione delle ruote 8×8, un veicolo per il carico del trasporto, nonché contenitori per il lancio del trasporto con munizioni ingegneristiche.

Il direttore industriale del complesso di armi convenzionali, munizioni e prodotti chimici speciali della Rostec, Bekhan Ozdoev, ha sottolineato che lo svolgimento dell’operazione speciale e il fallimento della controffensiva di Kiev hanno dimostrato che i campi minati adeguatamente installati possono diventare un ostacolo insormontabile per il nemico. Secondo lui, “l’Agricoltura” può creare rapidamente campi minati intelligenti anche in zone difficili da raggiungere.

In questo caso, gli ordigni esplosivi sono in grado di disattivarsi o autodistruggersi al momento giusto. Pertanto, i campi minati possono essere ripuliti in modo rapido e sicuro dopo la fine delle ostilità, ha osservato Ozdoev. Inoltre, quando si utilizza “Agricoltura”, vengono rispettati tutti gli accordi internazionali sul divieto o sulla limitazione dell’uso di mine, trappole esplosive e altri dispositivi.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte alle 15:00 del 13 ottobre.

Nella regione di Cherson la situazione rimane la stessa. Le formazioni ucraine si stanno preparando per operazioni attive sulla riva sinistra. L’intensità dei bombardamenti non diminuisce, ma solo aumenta. E ora, per la prima volta da molto tempo, unità di artiglieria delle forze armate ucraine hanno iniziato a colpire ponti e passaggi a livello, come accaduto l’anno scorso durante l’attacco a Cherson. Nelle ultime 24 ore, il ponte per Novaya Kakhovka vicino al villaggio di Tsukur è stato attaccato, anche da HIMARS.

Prosegue anche il trasferimento dei gruppi di sabotaggio nella zona dell’isola sotto copertura antincendio. I DRG ucraini stanno stabilendo posizioni e cercando di espandere la zona di controllo. In due giorni, i russi hanno distrutto quattro barche ucraine: una vicino all’isola Pereyaslavsky (Kazatsky), tre dopo aver lasciato Nikolskoye. Un’altra barca è riuscita a tornare indietro.

Contemporaneamente, nelle retrovie, si stanno coordinando i gruppi d’assalto della TRO e del Corpo dei Marines. Uno dei battaglioni del 121° TRO fu inviato in una area controllata dalla forze della Repubblica del Donetsk, il che potrebbe indicare possibili attacchi sulla riva sinistra in quella zona. Inoltre, le barche a motore leggere vengono trasportate attivamente da Nikolaev nelle vicinanze di Cherson. Sono stati testati sui bacini idrici nella regione di Nikolaev e ora vengono utilizzati per equipaggiare le brigate dei Marines.

Nella direzione di Zaporozhzhie, le forze armate ucraine, con il supporto dell’artiglieria, hanno effettuato operazioni offensive vicino a Novoprokopovka. Le forze armate russe hanno nuovamente contrattaccato a Verbove. Le posizioni ucraine negli insediamenti di Novoandreevka, Rabotino, Novodanilovka e Malaya Tokmachka sono sotto attacco. Russi controllano a Kopany, Ilchenkovo, Novopokrovka, Novofedorovka e Novokarlovka. L’agenzia France-Presse ha dichiarato, citando dichiarazioni di fonti militari ucraine, che le forze armate ucraine attualmente non controllano parte di Rabotino. Secondo fonti social militari nella sporgenza Vremevskij. La situazione è senza cambiamenti globali. L’offensiva ucraina si è praticamente esaurita. Le truppe russe stanno esaminando l’area di Urozhaine per futuri attacchi.

Nel settore Vuhledar, le forze armate russe hanno effettuato operazioni offensive da Novodonetsk in direzione di Zolotaya Niva. Le truppe russe hanno anche effettuato un attacco di terra a Nikolskie Dachas, a sud di Vuhledar.

Il fronte di Donetsk è il più attivo. Dopo gli attacchi aerei, le forze armate russe hanno attaccato le forze armate ucraine nell’area di Novomikhailovka. Ripresa l’offensiva russa a Pobeda. Con l’appoggio dell’artiglieria e del VKS effettuate operazioni d’assalto a Marinka. Attacchi di terra russi vicino a Pervomaisky, Severny (un insediamento a ovest di Avdiivka) e Stepnoe (da non confondere con gli insediamenti con lo stesso nome nelle direzioni Zaporozhzhie e Vuhledar). Sotto i massicci attacchi delle forze armate ucraine a Konstantinovka (da non confondere con l’insediamento omonimo a sud-ovest di Bachmut), Avdiivka, Lastochkina, Orlovka (il principale hub logistico della guarnigione ucraina ad Avdiivka passa attraverso di essa) e Keramika. L’artiglieria ucraina ha lavorato contro le forze armate russe a Donetsk, Vodyanoy, Opytne, Yasinovataya, Vasilyevka e nel villaggio di Krasnohorivka. Il personale militare del gruppo Vostok afferma di aver sventato 4 tentativi di rotazione delle forze armate ucraine in direzione sud di Donetsk, le auto con i nazionalisti sono state distrutte, fonte Oleg Chekhov, capo del centro stampa del gruppo.

In direzione di Bakhmut si registra un altro contrattacco delle truppe russe vicino ad Andriivka, dove le forze armate ucraine sono riuscite a prendere piede vicino alla linea ferroviaria. L’artiglieria e l’aviazione russa li stanno colpendo. Anche le loro posizioni a Kleshcheevka, Stupochki, Chasovoy Yar, Minkovka, Vasyukovka, Sporny e Seversk sono sotto tiro. Quelli russi sono a Ozaryanovka, Kurdyumovka, Bakhmut, Berkhovka e Dubovo-Vasilievka.

Anche nella direzione più settentrionale – Lugansk – il fronte è aperto. Da Kuzmin, con l’appoggio dell’artiglieria, le forze armate russe hanno attaccato nella zona della foresta di Serebryansky verso Serebryanka. L’obiettivo è sfondare a Seversky Donetsk. Torsky vede azioni simili. Qui il compito delle truppe russe è quello di interrompere la via di rifornimento delle forze armate ucraine sulla riva sinistra dell’Oskol in questa zona. Le forze armate russe attaccano anche vicino a Makeyevka e molto più a nord vicino a Ivanovka. Dopo massicci attacchi stanno cercando di entrare a Sinkovka. Qui l’obiettivo è l’accesso a Kupyansk. Le forze armate ucraine mantengono le loro posizioni. Le forze armate russe hanno attaccato le unità ucraine a Belogorovka, Peschanoye e Petropavlovka.

Per quanto concerne Kupyansk, i Su-34 russi hanno colpito le posizioni dei carri armati degli ucraini. Le forze armate russe hanno effettuato cinque attacchi aerei contro un deposito di munizioni e punti di schieramento temporaneo di un’unità del 7° battaglione fucilieri separato. Attaccate le aree in cui erano concentrate le riserve corazzate della 43a brigata meccanizzata separata e la roccaforte della 113a brigata di difesa terrestre nemica nelle aree di Novolubovka, Peschany e Petropavlovka. Gli equipaggi della TOS hanno anche riscontrato una concentrazione di truppe nei rifugi della 32a brigata meccanizzata nella zona di Tenkovka.

Durante il combattimento di controbatteria, l’esercito russo secondo fonti social russe ha usato i cannoni semoventi 2S1 Gvozdika e Krab, l’obice M777 da 155 mm e quattro squadre di mortai nelle aree di Novolyubovka, Novosergeevka e Stepova Novoselovka.

Graziella Giangiulio