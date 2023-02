UKRAINERUSSIAWAR. Zelensky chiede aerei e Mosca testa nuove armi al fronte

Il Presidente ucraino Volodymyr Zelenski è arrivato al vertice dell’UE. Tutti lo hanno colto con un applauso tranne il premier ungherese Orban. L’Unione Europea sta preparando un decimo pacchetto di sanzioni contro la Russia e ritiene legale l’utilizzo dei beni russi congelati per la ricostruzione dell’Ucraina, ha dichiarato il capo del Consiglio Europeo Charles Michel.

E mentre il premier ucraino è in Europa per perorare la sua causa e chiedere più armi, sul fronte i russi hanno deciso di testare nuove armi.

L’azienda russa KIRASA sta creando un kit di mimetizzazione che renderà un soldato invisibile alle termocamere e, cambiando il suo colore, gli permetterà di confondersi con il terreno. Il direttore generale dell’azienda ha osservato che gli sviluppi dell’azienda su questo progetto potrebbero essere offerti come parte del lavoro di ricerca sul futuro equipaggiamento del soldato “Legionario”. Molto presto i prototipi arriveranno al fronte per verificarne l’efficacia.

E ancora si apprende che il ministero della Difesa della Federazione Russa ha sviluppato una nuova uniforme per i partecipanti all’Operazione militare speciale. Lo scrive RBC il sette febbraio. Il ministero della Difesa ha confermato la pubblicazione dello sviluppo di campioni di “uniforme di nuova generazione”. Si noti che il lavoro ha tenuto conto anche “dei desideri di tutte le categorie di personale militare che partecipano alle operazioni”. La consegna della nuova tenuta da combattimento è prevista per la primavera del 2023. Secondo la pubblicazione, l’aspetto della forma “generalmente sarà preservato” e la qualità dei tessuti, delle cuciture e dell’isolamento sarà migliorata. L’uniforme comprende anche un set di divise da campo estive, antivento, di mezza stagione e invernali.

Sempre in tema di innovazioni tecnologiche i militari di Kiev hanno perso centinaia di droni commerciali contro “REB sconosciuti” di fabbricazione russa nei pressi di Bachmut.

Gli operatori UAV di alcune importanti formazioni ucraine a Bachmut hanno perso almeno un centinaio di droni commerciali utilizzati per correggere l’artiglieria e i mortai dal gennaio 2023. I droni non riescono a raggiungere in tempo le postazioni delle Forze Armate russe – vengono soppressi da sistemi di guerra elettronica precedentemente sconosciuti. Le unità dell’80ª Brigata d’assalto aereo ucraina hanno riscontrato per la prima volta un fenomeno del genere nel novembre dello scorso anno nei pressi di Kreminna, ma i guasti di massa dei droni sono stati registrati solo nei pressi di Artemivsk (Bachmut) dalla fine di gennaio.

La perdita di quadricotteri da attacco e da ricognizione è stata subita da unità di diverse grandi formazioni contemporaneamente: la 53ª, la 93ª e la 63ª brigata meccanizzata. Secondo i rapporti preliminari, dall’inizio di gennaio 2023, gli operatori di droni delle unità di queste brigate hanno segnalato la perdita di almeno 77 UAV su posizioni negli insediamenti precedentemente abbandonati di Kleshcheyevka, Kurdyumovka, Zelenopolye e Ozeryanovka, 30 km a sud di Artemivsk (Bachmut). La neutralizzazione di massa dei droni ucraini potrebbe essere legata al funzionamento delle stazioni portatili di guerra elettronica, apparse sul fronte relativamente di recente.

Si apprende via social media che in questi giorni anche i russi stanno migliorando l’utilizzo dei dei droni per correggere il tiro di artiglieria. La 3ª Divisione motorizzata di fucilieri dello Stendardo Rosso della Vistola, Ordini di Suvorov e Kutuzov, sta effettuando nuove manovre in direzione Svatove-Kreminna. L’obiettivo è migliorare il tiro di artiglieria in corso d’opera quando gli ucraini rispondono al fuoco. Anche i russi hanno dei problemi da risolvere come per esempio le condizioni meteo avverse: spesso a causa del forte vento, la batteria dell’UAV si esaurisce rapidamente e l’UAV non riesce a centrare gli obiettivi.

Ecco i punti salienti dell’operazione militare russa in Ucraina dell’8 febbraio.

Le truppe hanno lanciato almeno sei attacchi missilistici contro strutture nemiche nei quartieri Kyivskyi e Shevchenkivskyi di Kharkiv.

Sono stati danneggiati, secondo la social sfera, i negozi di una fabbrica aeronautica e di macchinari. Scontri di artiglieria e battaglie di posizioni continuano lungo tutta la linea del fronte nell’area di Kup’yans’k. Le truppe russe hanno individuato l’avanzata di un gruppo ucraino di sabotaggio e ricognizione nei pressi di Vyshneve e lo hanno disperso con un preciso attacco di artiglieria.

Le unità ucraine hanno lanciato colpi HIMARS contro strutture civili nella Repubblica Popolare di Luhansk. Sono stati colpiti edifici residenziali a Pysarivka e Novodruzhes’k: un civile è stato ucciso e un altro è stato ferito.

Nella zona di Soledar, i distaccamenti d’assalto della PMC Wagner sono impegnati in battaglie con le forze ucraine nella zona di Vasyukivka e Rozdolivka. Le forze russe sono supportate dall’artiglieria e dall’aviazione, che effettuano attacchi mirati sulle concentrazioni nemiche.

Le unità ucraine sono sotto il costante assalto delle truppe russe subiscono pesanti perdite nella zona di Krasna Hora e Paraskoviivka. Allo stesso tempo, le unità d’assalto della PMC Wagner combattono alla periferia nord di Bachmut e vicino alla stazione di Stupki.

A Sud ovest di Bakhmut, le truppe russe hanno superato le difese ucraine tra Krasne e Stupochky, avvicinandosi alla strada per Kostyantynivka. Il comando ucraino costringe le unità appena arrivate a combattere nel tentativo di stabilizzare la linea del fronte nell’area.

Intensi combattimenti continuano a Mar’inka, dove il nemico sta facendo ogni sforzo per mantenere un’importante roccaforte. Nonostante la resistenza di Kiev, i fucilieri motorizzati russi supportati da unità di carri armati stanno combattendo lungo il viale Druzhby.

Graziella Giangiulio