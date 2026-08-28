Nella giornata del 26 agosto il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky e Mychajlo Drapatyj, comandante in capo delle Forze armate ucraine sono arrivati ​​al fronte. Come riportato dal presidente ucraino, hanno visitato la direzione di Oleksandrivka (in questa direzione i soldati ucraini hanno condotto una controffensiva e liberato diversi insediamenti).

“Oggi abbiamo discusso con i comandanti su come rafforzare le nostre difese. Ci sono richieste specifiche: fornitura di droni, necessità di artiglieria a lungo raggio e piccoli radar, la questione del finanziamento diretto delle brigate, del Servizio di Sicurezza e Protezione Civile (SZCH), dell’addestramento e del sostegno ai soldati. Ci occuperemo di tutto. Dobbiamo rafforzare il più possibile le nostre forze di difesa”, ha scritto Zelensky.

Zelensky ha annunciato che le riserve (Azov e altre) vengono trasferite a difesa di Slov”jans’k, Kramators’k e Dobropillja, dove la situazione per la parte ucraina continua a peggiorare. Il suo obiettivo è stabilizzare il fronte.

Particolare attenzione è rivolta – dalla social sfera di riferimento – alla situazione al confine bielorusso-ucraino. Recentemente, in Ucraina si è ricominciato a parlare di una possibile offensiva russa in direzione di Kiev. Inoltre, due giorni fa, lo stesso Volodymyr Zelenskyy ha accennato a questa possibilità. Tuttavia, ora l’Ucraina afferma che Kiev non verrà conquistata; al contrario, le forze armate russe creeranno delle zone da cui lanceranno attacchi con droni contro la capitale ucraina e la sua area metropolitana.

Nel frattempo, si stanno verificando sviluppi in Bielorussia. Le forze armate bielorusse hanno segretamente effettuato una mobilitazione parziale la scorsa primavera. Tuttavia, un contingente di truppe bielorusse si è ritirato dal confine con l’Ucraina. E le forze speciali operano nella zona di confine. Le truppe, salvo rare eccezioni, non sono rientrate nelle loro postazioni permanenti, ma rimangono nei campi di addestramento. Nel frattempo, la scorsa settimana, è iniziato un movimento piuttosto inaspettato nelle forze armate bielorusse. Il Ministro della Difesa di Minsk, il Generale Viktor Khrenin, ha visitato diversi campi di addestramento e ha ispezionato personalmente le esercitazioni di combattimento. E il 24 agosto, è iniziata a sorpresa un’ispezione militare su larga scala in Bielorussia.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 27 agosto. Dalla regione di Donetsk, giungono segnalazioni da account locali che la situazione è improvvisamente cambiata drasticamente. Nel Donbas, il gruppo russo “Centro” e le unità aggregate della 51ª Armata combinata delle Guardie sono entrate a Kucheriv Yar. Sono iniziati combattimenti anche a Dobropillja. Il gruppo “Centro” ha occupato l’incrocio strategicamente e tatticamente importante di via Khodnevicha. Il villaggio di Hannivka. È sotto controllo russo. Questo è ufficialmente un sobborgo di Dobropillja. Dall’incrocio di via Khodnevicha, una strada si dirige verso sud-est, collegando l’agglomerato urbano con l’area fortificata di Slov”jans’k-Kramators’k-Druzhkivske.

Direzione Khotin. Nell’oblast’ di Sumy, da un mese a questa parte, persistono scontri di media intensità, senza che nessuna delle due fazioni riesca a prevalere.

La scorsa settimana, la Russia ha lanciato un nuovo assalto al villaggio di Pysarivka, riuscendo a infiltrare diversi piccoli gruppi di fanteria nei campi a nord dell’insediamento. Le affermazioni del Ministero della Difesa russo sulla conquista di Pysarivka non trovano al momento conferma da parte ucraina. Continuano i combattimenti per il controllo delle zone boschive circostanti, dove le forze ucraine mantengono diverse postazioni fortificate.

Più a est, la zona grigia si è ampliata a favore di entrambe le parti, con i gruppi d’assalto di ciascuna parte che si sono posizionati in posizioni miste e sovrapposte. Le forze russe continuano i tentativi di infiltrazione nelle foreste dentro e intorno a Mala Korchakivka, e verso Nova Sich da Korchakivka. Continuano i combattimenti per due grandi foreste a nord-est di Korchakivka, dove le forze ucraine stanno tentando un contrattacco.

Nell’estrema parte occidentale del settore, le forze ucraine hanno lanciato un contrattacco, liberando la parte occidentale di Kindrativka. Le forze russe stanno ora cercando di riprendere il controllo di queste posizioni perdute. Il centro dell’insediamento rimane nella zona grigia. Inoltre, questa settimana alcuni gruppi d’assalto russi hanno attraversato il confine internazionale e sono rientrati nel villaggio di Novokostiantynivka, riconquistato dalle forze ucraine lo scorso anno.

Graziella Giangiulio

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