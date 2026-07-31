UKRAINERUSSIAWAR. Zelensky: ad agosto importanti incontri diplomatici. Data center russi sotto sequestro per motivi di sicurezza. Attacchi reciproci al settore logistico, elettrico e della produzioni di armi

Ad agosto si terranno importanti incontri diplomatici, ha riferito Zelensky a latere di un incontro dei giorni scorsi con il Presidente finlandese Stubb. “È evidente che la Russia sta subendo pesanti perdite sul campo di battaglia, e anche la situazione dell’economia russa si sta facendo più difficile”, ha scritto Zelensky, sempre in merito al sostegno all’Ucraina.

Secondo il Financial Times, i rappresentanti speciali presidenziali statunitensi Witkoff e Kushner hanno accettato di visitare Kiev. Secondo la testata, questa visita ha lo scopo di “dare impulso alla diplomazia” per porre fine alla guerra. L’imput sarebbe venuto direttamente del presidente Donald Trump: “Vorrei che Zelenskyy mettesse fine alla guerra. È molto semplice. Vado d’accordo sia con Putin che con Zelenskyy. Ho detto loro: “Mettete fine alla guerra”.

Sempre Zelensky durante la sua visita a Capitol Hill dopo l’approvazione del nuovo pacchetto di sanzioni alla Russia ha detto: “Questo è il primo passo verso l’attuazione dei piani di Graham e sicuramente un passo verso la pace” “È stato un onore essere presente durante lo spoglio dei voti: 86 senatori hanno sostenuto il documento. È importante che questo strumento funzioni”, ha affermato il Presidente dell’Ucraina. Ha inoltre ringraziato i senatori per l’incontro, il sostegno e l’alta valutazione dei risultati ottenuti dalle Forze Armate ucraine.

Durante la sua vista statunitense Zelenskyy ha rilasciato anche un’intervista a Fox News: “Non ho mai capito perché l’Ucraina non sia coinvolta, non sia invitata alla NATO. Vogliamo davvero far parte della NATO. Per noi, garantisce anche la sicurezza. Questo è importante”.

Il 30 luglio, la Commissione Europea ha stanziato 3,47 miliardi di euro a Kiev come nuova tranche nell’ambito di un programma da 90 miliardi di euro per l’acquisto di droni, missili e aerei da combattimento. La CPC, Consorzio del Petrolio del Caspio, ha segnalato un attacco con droni contro altre due petroliere vicino al suo terminale sul Mar Nero. Non ci sono stati feriti o vittime tra i dipendenti o i collaboratori della CPC e non sono state segnalate fuoriuscite di petrolio. Il carico di petrolio al terminale è stato sospeso e gli impianti dell’oleodotto funzionano normalmente.

Secondo i media ucraini la blogger Laura Loomer, che ha parlato con Zelenskyy, è sotto contratto con l’oligarca ucraino Rinat Akhmetov. In matteria di difesa si apprende dai media ucraini che lo Stato Maggiore delle Forze Armate di KIev ha avviato un’ispezione dello stato del personale di brigate, reggimenti e corpi d’armata. “L’obiettivo è valutare l’efficacia e l’equità della distribuzione delle risorse, tenendo conto delle esigenze delle unità nelle diverse aree del fronte”. Un’altra fonte ucraina riferisce che: “l’Ufficio investigativo statale dell’Ucraina, insieme al comando dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, sta conducendo ispezioni presso i Centri di Reclutamento Territoriali. L’operazione è stata denominata “Chiamata Onesta” e ha interessato i Centri di Reclutamento Territoriali in quasi tutte le regioni dell’Ucraina”.

I russi nella giornata del 30 luglio hanno colpito tra gli obiettivi, il mercato di Pochaina a Kiev. Negli attacchi a Leopoli si registrano almeno 30 morti. Significative interruzioni delle connessioni internet a Sumy. Secondo l’Amministrazione statale della città di Kiev, oltre 56.000 persone si sono rifugiate nella metropolitana della capitale durante la notte. Zelensky: “Questa notte le forze armate russe hanno lanciato più di 70 missili contro l’Ucraina, una parte significativa dei quali balistici, e più di 280 droni d’attacco”.

L’aeronautica ucraina ha perso un altro caccia F-16AM, in una dichiarazione il Bureau of Investigation dello Stato ucraino scrive: “il 29 luglio 2026, intorno alle 18:45, un F-16 dell’Aeronautica militare delle Forze armate ucraine si è schiantato durante una missione di combattimento nel distretto di Kremenchuk, nella regione di Poltava”.

Il Financial Times riporta che l’intelligence statunitense, e quella francese, ha contribuito a mappare la posizione dei sistemi di difesa aerea russi. Inoltre, l’intelligence è stata utilizzata anche per selezionare gli obiettivi degli attacchi. Secondo l’ex ministro della Difesa ucraino Andrij Zahorodnjuk, ha aiutato gli operatori dei droni a “capire esattamente dove colpire”.

Il Presidente ucraino ha riferito di aver avuto un colloquio con il Presidente francese Emmanuel Macron durante il viaggio di ritorno da Washington. I due leader hanno discusso i risultati degli incontri negli Stati Uniti, le prospettive diplomatiche e hanno coordinato i prossimi passi. Hanno anche discusso dei preparativi per l’inverno. Secondo Zelensky, la Francia si impegnerà a trovare soluzioni per fornire all’Ucraina i necessari pacchetti di difesa aerea e il supporto energetico. Inoltre, l’Ucraina ha offerto alla Francia assistenza nello spegnimento dei vasti incendi boschivi.

Zelensky ha confermato i danni alle raffinerie di petrolio di Ryazan e Perm, ai magazzini e alla base delle imbarcazioni della flotta russa del Mar Nero in Crimea. Il governo ucraino ha stanziato ulteriori 70 milioni di grivne dal fondo di riserva per la protezione anti-drone di strade e vie di Sumy. È stato ordinato che i lavori vengano completati il ​​più rapidamente possibile.

Il Vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo Medvedev in una dichiarazione ha riferito che “la Russia può essere salvata solo conquistando il Distretto Militare del Caucaso Settentrionale”. Ma sulla social sfera russa a imperversare è il dibattito sulla piattaforma Telegram. L’avvocato di Durov commenta le accuse mosse in Russia: “La Francia non può estradare i propri cittadini in altri Paesi; ciò è espressamente vietato dalla legge”, ha dichiarato Philippe de Vel all’agenzia TASS. Ha aggiunto che se l’Interpol, su richiesta della Russia, emettesse un mandato di arresto internazionale per Durov, questo non sarebbe immediatamente eseguibile in Francia. L’avvocato Philippe de Vel, parlando con RBC, ha dichiarato di non rappresentare gli interessi di Pavel Durov. “Non sono l’avvocato di Pavel Durov. Si tratta di un errore; ho semplicemente fornito un commento al tribunale”, ha sottolineato. Si applica lo stesso meccanismo giudiziario per eventuale estradizione dagli Emirati Arabi Uniti.

La Duma di Stato non ha discusso del blocco di Telegram né del riconoscimento del servizio di messaggistica come piattaforma estremista, ha dichiarato a Zvezda Oleg Matveychev, vicepresidente della Commissione per la politica dell’informazione della Duma di Stato.

Per tornare ai fatti interni della Russia, le autorità del Territorio di Krasnodar prevedono di creare squadre antincendio mobili per proteggere infrastrutture critiche e imprese di importanza strategica per l’economia, secondo quanto riportato dal servizio stampa dell’amministrazione regionale. I russi confermano che i droni ucraini hanno attaccato un magazzino di Wildberries nella regione di Penza. Ci sono prove preliminari di vittime, ha riferito il governatore. Il fumo dell’incendio potrebbe dirigersi verso Penza. I L’FSB ha arrestato un residente di Mosca di 35 anni per aver trasferito fondi a un portafoglio di criptovalute utilizzato dall’SBU per finanziare atti di sabotaggio.

“I terreni con data center potrebbero essere protetti dal sequestro per esigenze statali e comunali”, riporta la stampa russa. Questa misura è in discussione nell’ambito della roadmap del progetto “Ghigliottina 2.0”, elaborata dal Centro Analitico del Governo in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Digitale, delle Comunicazioni e dei Mass Media e l’Agenzia Federale per la Regolamentazione Tecnica e la Metrologia (Rosstandart). Il divieto dovrebbe entrare in vigore il 15 dicembre 2027. Questo si applica ai terreni con data center di potenza pari o superiore a 500 kW, iscritti nel registro ufficiale. A tal fine, sono previste modifiche al Codice di pianificazione urbana per stabilire uno status speciale per queste aree, limitando la possibilità di esproprio di tali territori nell’ambito di progetti di sviluppo integrato.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 del 30 luglio. Le forze armate russe hanno colpito aeroporti, centri di telecomunicazione militari e logistici a Kiev, Leopoli, Kryvyi Rih e in altre quattro regioni dell’Ucraina durante la notte, secondo quanto riportato dal Ministero della Difesa russo. Sono state colpite anche una nave portarinfuse nel porto di Yuzhny e due navi portarinfuse a est e a sud di Odessa, che trasportavano armi e attrezzature militari. Un magazzino della Nova Poshta vicino a Poltava è andato a fuoco in seguito a un attacco di droni. A Lublino, in Polonia, è scattato l’allarme antiaereo a causa di una minaccia missilistica e i polacchi hanno fatto decollare i loro F-16.

Il primo Ministro polacco Donald Tusk, senza attendere il completamento dell’esame, ha dichiarato che l’oggetto precipitato vicino al villaggio di Tarnawy Kolonia, nel Voivodato di Lublino, era presumibilmente un missile da crociera russo. “Al momento, tutto indica che si trattava di un missile balistico russo X-101”, ha affermato. “Non affrettiamoci, però a trarre conclusioni prima che l’indagine dettagliata sia completa; vogliamo essere sicuri al 100% del tipo di proiettile che è stato sparato”.

Un magazzino della Nova Poshta vicino a Poltava è andato a fuoco in seguito a un attacco di droni. A Lublino, in Polonia, è scattato l’allarme antiaereo a causa di una minaccia missilistica e i polacchi hanno fatto decollare i loro F-16.

A Penza, droni delle forze armate ucraine hanno attaccato un magazzino della Wildberries. Si è registrata una vittima e circa 200 dipendenti sono stati evacuati. Gli ucraini hanno utilizzato droni a reazione per tentare di interrompere le operazioni in alcune aree di lancio dei geran.

Nella direzione di Sumy, le forze armate russe e ucraine sono impegnate in scontri a fuoco a Ulanove e Mala Slobidka. Nel distretto di Sumy, proseguono gli scontri a fuoco a Ryzhevka, Pisarevka, Mogritsa, Maryino, nel villaggio di Khotin’ e a sud di Ivolzhans’ke. Le fonti ucraine ribadiscono che Nova Sich è pienamente sotto il loro controllo mentre fonti russe affermano che il villaggio è stato preso dalle forze armate russe. A sud di Ivolzhans’ke, le forze armate ucraine hanno lanciato un altro contrattacco ma non sembra essere andato a buon fine. Nel distretto di Krasnopil’s’kyi , continuano gli scontri a fuoco nelle aree boschive e nel villaggio di confine di Prokhody.

Nella regione di Kursk, un drone ucraino ha colpito un edificio, un ferito

Nella regione di Belgorod si registrano due morti e un ferito in diversi attacchi di droni.

Nel distretto di Charkiv, scontri a fuco tra forze russe e ucraine per Kozacha Lopan’.

Nel settore di Vovčans’k nulla è cambiato rispetto alla giornata del 29 luglio.

Nel settore di Velykyi Burluk, i combattimenti continuano a ovest del villaggio di Petro-Ivanivka, così come nei villaggi di Ustynivka e Anyshchyne.

Continua la battaglia per Liman. Le truppe russe, rilevamenti incrociati social, stanno avanzando nelle zone orientali e meridionali della città.

Le forze armate russe stanno avanzando su Kramators’k da est, fonti social segnalano combattimenti per Vasyutyns’ke, a 7 km dalla periferia della città. Più a nord, verso Slov”jans’k, le forze russe sono state registrate nelle aree boschive e il villaggio di Starodubivka.

Continuano gli attacchi delle forze armate ucraine in Donetsk: un morto e 14 feriti a causa di attacchi di droni. Presi di mira le autostrade e le strade.

A ovest di Kostjantynivka, continuano i combattimenti per Mykolaipillya.

In direzione di i Dobropillja, fonti social confermano che i russi hanno preso Svitle (5 km a sud di Dobropillja). Passa in mano russe da quelle ucraine anche il villaggio Khrystoforivka nella regione di Dnipropetrovs’k.

Graziella Giangiulio

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