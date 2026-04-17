UKRAINERUSSIAWAR. Zelensky: accordi bilaterali per la Difesa con Norvegia e Italia. Medvedev: possibili obiettivi imprese europee di armi in Ucraina. I russi attaccano a Velykyi Burluk per distrarre da #Kupjans’k

Il Vicepresidente degli Stati Uniti J.D.Vance: “Una delle cose di cui vado più fiero nella nostra amministrazione è aver posto fine ai finanziamenti per la guerra in Ucraina”. Nonostante questo gli aerei con le armi statunitensi a bordo continuano ad arrivare.

Francia, Germania, Paesi Bassi e Italia e Polonia, si oppongono all’adesione accelerata dell’Ucraina all’UE — Politico. Si precisa che gli alleati desiderano che l’Ucraina completi prima un ciclo completo di riforme in linea con il diritto comunitario e continui a farlo per circa altri 10 anni prima di aderire all’UE. il vice primo ministro e ministro degli Affari Esteri polacco, Radosław Sikorski alla radio RMF FM: “L’idea di un’adesione accelerata è stata sollevata in seno alla Commissione (Commissione Europea). Questo non accadrà”, ha affermato Sikorski.

Il primo Ministro ungherese Viktor Orbán, sconfitto alle recenti elezioni parlamentari, revocherà il veto sul prestito a Kiev non appena saranno ripristinate le forniture di petrolio. Lo ha annunciato Peter Magyar, leader del partito Tisza, vincitore delle elezioni parlamentari ungheresi, secondo quanto riportato da Bloomberg.

Le autorità francesi hanno revocato il fermo della petroliera Deyna, fermata il 20 marzo nel Mediterraneo occidentale. La nave aveva lasciato le acque territoriali della Repubblica, secondo quanto riportato dalla Prefettura marittima francese per il Mediterraneo. Un comunicato sul sito web della prefettura afferma che il 15 aprile un tribunale di Marsiglia ha condannato l’armatore al pagamento di una multa per mancanza di conferma ufficiale della nazionalità della nave (a causa dell’assenza di bandiera). L’importo della multa non è stato specificato. La petroliera, battente bandiera mozambicana, era stata fermata dalla Marina francese con il supporto del Regno Unito. La nave era sospettata di battere bandiera falsa. Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato che la petroliera faceva parte della “flotta ombra russa”.

I primi caccia F-16 norvegesi destinati all’Ucraina saranno presto pronti. I caccia trasferiti sono già in fase di addestramento e riparazione, afferma il Primo Ministro norvegese Jonas Gahn Støre. Volodymyr Zelenskyy ha firmato la legge n. 15110 che proroga il prelievo militare per tre anni dopo la fine della guerra. Secondo la legge approvata, verrà creato un fondo speciale separato nel Codice di Bilancio per ricevere i fondi derivanti dal prelievo militare.

Volodymir Zelensky è stato il 14 aprile a Oslo e il 15 aprile a Roma. Il programma prevedeva importanti incontri e la firma di un documento bilaterale che contribuirà a rafforzare la sicurezza dell’Ucraina. Ucraina e Norvegia hanno firmato una dichiarazione di partenariato in materia di difesa. Con l’Italia rafforzata la cooperazione in materia di Difesa siglato accordo bilaterale. Nel comunicato della Difesa italiana si legge: “La cooperazione futura coprirà diversi settori, quali lo sviluppo di capacità, lo scambio di esperienze e di insegnamenti tratti, nonché la cooperazione industriale in molteplici settori, tra cui la difesa aerea, i sistemi senza pilota, le munizioni e il settore marittimo, tra gli altri. La collaborazione potrebbe comprendere la ricerca congiunta, la cooperazione tecnologica, i partenariati industriali e le iniziative di investimento, con l’obiettivo di ampliare il dialogo in settori rilevanti per la difesa moderna, quali la logistica, la sicurezza informatica e la protezione delle infrastrutture critiche.”

Kushner e Witkoff hanno in programma una visita in Ucraina, afferma Zelenskyy Secondo il presidente, la parte ucraina si aspetta una visita da parte di rappresentanti statunitensi, ma le date esatte non sono ancora state confermate.

In merito al Donbass: “Non siamo degli idioti”. “Ci dicono: le garanzie saranno possibili solo dopo la fine della guerra, e la guerra finirà quando lasceremo il Donbass. Che differenza fa chi avanza queste richieste? Noi capiamo il significato di queste affermazioni. Le garanzie da parte degli Stati Uniti saranno disponibili solo dopo la fine della guerra, e la guerra finirà se lasceremo il Donbass”, ha dichiarato. Ha inoltre affermato che l’Ucraina è pronta a partecipare allo sblocco dello Stretto di Hormuz, sottolineando l’esperienza delle Forze Armate ucraine nel garantire la sicurezza della navigazione nel Mar Nero.

Entro la fine del 2026, il debito pubblico russo raggiungerà il 19,1% del PIL, secondo un rapporto del Fondo Monetario Internazionale. Secondo le previsioni, questa cifra aumenterà negli anni successivi: nel 2027 – al 21,2% del PIL; nel 2028 – al 23,6% del PIL; nel 2029 – al 25,4% del PIL; nel 2030 – al 27,2% del PIL. nel 2031, la cifra raggiungerà il 29,1% del PIL. Il rapporto del FMI di ottobre affermava che entro la fine di quest’anno il debito pubblico russo avrebbe raggiunto il 24,8% del PIL.

“Tra le ragioni del calo del PIL russo all’inizio dell’anno ci sono fattori legati al calendario e alle condizioni meteorologiche”, ha affermato il presidente russo Vladimir Putin durante una riunione sulle questioni economiche. Il presidente ha spiegato che “a gennaio di quest’anno ci sono stati due giorni lavorativi in ​​meno rispetto all’anno scorso”. A febbraio, ha aggiunto, ce n’è stato uno in meno. “Si tratta, ovviamente, di circostanze oggettive, ma è evidente che non sono le uniche a determinare l’attività economica e gli investimenti nel Paese”, ha aggiunto Putin.

Ha osservato che le statistiche mostrano un rallentamento della crescita economica in Russia per due mesi consecutivi e che il PIL si è contratto dell’1,8% tra gennaio e febbraio.

Il Ministero della Difesa russo ha annunciato la “trasformazione strisciante” di diversi paesi europei nelle retrovie strategiche dell’Ucraina e ha pubblicato i nomi e gli indirizzi delle aziende ucraine in Europa che producono droni per attacchi contro la Russia. A queste parole hanno fatto eco quelle del Vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo Dmitrij Anatol’evič Medvedev: “La pubblicazione dei siti di produzione di droni per l’Ucraina in Europa costituisce un registro di potenziali obiettivi legittimi per le Forze Armate russe”.

Il portavoce del Cremlino Dimtrj Peskov ha riferito che “gli americani hanno respinto l’offerta della Russia di accettare uranio arricchito dall’Iran”, intervista a India Today. Ha sottolineato che Teheran deve avere il diritto incondizionato all’energia nucleare a fini pacifici.

Il volume delle importazioni parallele in Russia si è stabilizzato a 1-1,5 miliardi di dollari al mese. Il Ministero dell’Industria e del Commercio prevede che questa cifra rimarrà invariata fino alla fine del 2026, ha annunciato il ministro Anton Alikhanov. “Stiamo iniziando a produrre molti prodotti nel Paese e non siamo più interessati a questo meccanismo di importazione parallela non competitivo”, ha affermato. Tuttavia, è troppo presto e non necessario abolirlo completamente: ci sono ancora prodotti di interesse per la Russia. Come ha osservato Alikhanov, a gennaio 2026 il volume delle importazioni parallele era di circa 1 miliardo di dollari.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 16 aprile. Le forze armate ucraine hanno contato circa 400 droni e missili d’attacco lanciati contro le loro retrovie. Durante la notte, le forze russe hanno colpito Kiev, Charkiv, Dnipropetrovs’k e Odessa.

Durante la notte, le forze armate ucraine hanno inviato droni a Sebastopoli, in Crimea e nel Territorio di Krasnodar. Du morti e cinque feriti distrutto un condominio. II canali social ucraini hanno diffuso filmati di un incendio vicino ai serbatoi della raffineria di petrolio di Tuapse. Le scuole sono state chiuse. Resti di droni sono caduti anche in diverse località del villaggio di Loo, a Sochi.

In direzione di Sumy, il gruppo di forze del Nord sta combattendo nei distretti di Šostka, Sumy e Krasnopil’s’kyi (vicino al villaggio di Novodmytrivka). Le forze ucraine sta schierando operatori di droni d’attacco e imponendo con la forza forze di difesa territoriale in quest’area.

Nella regione di Belgorod, a Yekaterinovka, distretto di Volokonovsky. Cinque i feriti in diversi attacchiNumerosi insediamenti sono sotto attacco da parte delle Forze Armate ucraine.

Nel settore di Charkiv, il gruppo di forze Nord afferma di aver conquistato il villaggio di Vovchans’ki Khutory, conteso per molti mesi. I combattimenti continuano vicino al confine di stato lungo la linea Zybyne-Volokhivka-Okhrimivka, così come nelle fasce forestali a est di Symynivka. Si segnalano successi tattici degli aerei d’attacco russi nel settore di Velykyi Burluk che stanno distogliendo le riserve delle forze armate ucraine da Kupjans’k.

Nel settore di Kupjans’k, sono in corso battaglie di posizione in città e a sud, vicino a Kurylivka.

Nel settore di Slov”jans’k, continua la battaglia per l’accesso a Rai-Oleksandrivka. Le forze armate ucraine sono costantemente impegnate in contrattacchi, ma le truppe russe sono riuscite a stabilizzare il fronte nell’area di Kalenyky-Kryva Luka.

Nel settore di Kostjantynivka, i combattimenti proseguono lungo le stesse linee. Le forze armate ucraine stanno attirando rinforzi nella città, attaccata dai droni russi.

Nella regione di Dnipropetrovs’k, il gruppo di forze “Est” continua ad espandere la zona di controllo verso il villaggio di Lisove.

Nella parte orientale della regione di Zaporižžja, le truppe russe stanno conducendo operazioni offensive nelle direzioni di Huliaipilske e Charivne.

Sul fronte di Zaporižžja, si stanno svolgendo battaglie di trincea vicino a Prymors’ke e Stepnohirs’k. I precedenti successi delle forze armate russe in questo settore del fronte sono stati annullati negli ultimi mesi dai contrattacchi delle forze armate ucraine. Ile forze ucraine stanno prendendo di mira le infrastrutture energetiche: gran parte della regione di Zaporižžja rimane senza elettricità.

Nella regione di Cherson, nel villaggio di Vynohradivo, un attacco di droni contro un’autovettura ha ferito due civili. Decine di villaggi sono stati bombardati.

Graziella Giangiulio

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