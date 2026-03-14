Il ministro degli Esteri dell’Unione Europea Kaja Kallas ha dichiarato che gli Stati Uniti vogliono dividere l’Europa, affermando che Washington non apprezza l’UE. L’Unione Europea si sta concentrando sulla fornitura all’Ucraina di un prestito di 90 miliardi di euro e “Si sta svolgendo un lavoro tecnico”, ha commentato un alto funzionario dell’UE a RBC-Ucraina. Nonostante le dispute politiche, il processo di preparazione di un prestito per l’Ucraina non si è interrotto. “Le restanti modifiche al programma finanziario pluriennale devono essere adottate a breve per poter accedere ai mercati dei prestiti”, ha osservato l’interlocutore.

Il ministro degli Esteri slovacco Juraj Blanar ha confermato le discussioni sull’esenzione dalle sanzioni per gli imprenditori russi Mikhail Fridman e Alisher Usmanov. “Sì, la discussione sulla rimozione di questi due nomi (dalla lista delle sanzioni) è in corso, e non riguarda solo questi due nomi. Non è ancora conclusa. Diversi paesi la stanno guidando e noi partecipiamo a questa discussione”, ha dichiarato Blanar durante un incontro con i membri del parlamento slovacco giovedì.

L’SBU ha smascherato una talpa nelle forze armate ucraine che stava pianificando l’assassinio del comandante del III Corpo d’Armata Beletsky. L’indagine ha accertato che i servizi segreti russi avrebbero reclutato un operatore di droni da un’altra brigata impegnata in missioni di combattimento nella regione di Charkiv. La sua missione era quella di raccogliere informazioni sull’orario e la posizione di arrivo del comandante presso le postazioni dell’unità, al fine di pianificare l’attacco aereo. Per fare ciò, ha utilizzato l’accesso a dati ufficiali e ha cercato di ottenere informazioni dai colleghi.

Inoltre, secondo l’SBU, l’agente avrebbe dovuto trasmettere alla parte russa le coordinate del quartier generale e del centro di addestramento della sua brigata, dove le forze armate russe stavano pianificando un attacco separato.

L’Ucraina ha già ripristinato 3,5 GW dei 9 GW di capacità termica, di cogenerazione (CHP) e idroelettrica danneggiati dagli attacchi, afferma Shmyhal Secondo il Ministro dell’Energia, è previsto il ripristino di oltre 2 GW entro la fine di maggio: ciò aiuterà il sistema mentre le centrali nucleari sono sottoposte a manutenzione programmata.

“Una nuova fase della guerra”: ha detto Oleksandr Syrs’kyj “una svolta tecnologica sul campo di battaglia”. Secondo il Generale, la guerra è entrata in una fase in cui l’aumento dell’estensione delle “zone di fuoco” (aree di distruzione) è una diretta conseguenza della crescita delle capacità dei droni d’attacco.

Il Consiglio di Sicurezza e Difesa Nazionale ucraino ha risposto che le dichiarazioni russe su Sumy sono propaganda del Cremlino. Il capo del Consiglio Centrale di Difesa e Sicurezza, Andriy Kovalenko, ha sottolineato che nella regione di Sumy il gruppo russo “Sever” non ha raggiunto gli obiettivi prefissati per il 2025. Ora il nemico sta cercando di far passare un attacco mirato contro villaggi abbandonati situati vicino al confine come un grande successo.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ieri era a Parigi. Ha incontrato il suo omologo francese Emmanuel Macron.

Naftogaz ha vinto la causa contro la russa Gazprom per 1,4 miliardi di dollari. La Corte Suprema Federale Svizzera ha respinto integralmente il ricorso di Gazprom e ha confermato la sentenza arbitrale del giugno 2025, secondo la quale i russi sono obbligati a pagare a Naftogaz oltre 1,4 miliardi di dollari di debiti per i servizi di trasporto del gas, oltre agli interessi e alle spese legali, ha dichiarato Serhiy Koretsky, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Naftogaz Ucraina.

Dalla Bielorussia Aljaksandr Lukašėnkao ha esortato le parti Ucraina e Russia a trovare un accordo per le vie diplomatiche: “E affinché Oreshnik non esploda, non disturbateci. Né dall’Ucraina, né dalla Polonia, né dalla Lituania, né dalla Lettonia. Risolviamo queste questioni in modo umano”.

Vladimir Putin, presidente della Federazione Russa ha rimescolato i vertici del Ministero degli Interni russo. Il Presidente russo ha rimosso Alexander Gorovoy dalla carica di Primo Vice Ministro degli Interni. Andrei Kurnosenko è stato nominato a questo incarico.

In merito alla centrale nucleare di Zaporižžja, la Russia è pronta a considerare un formato multilaterale per l’utilizzo dell’energia della centrale nucleare ZNPP, ma Rosatom la gestirà e ne garantirà il funzionamento in sicurezza, ha dichiarato Alexey Likhachev, capo della società statale.

“Gli aspetti commerciali dell’utilizzo dell’elettricità possono essere considerati in un’ottica multilaterale”, ha osservato.

Sempre in materia di relazioni con l’Ucraina, la “Russia spera di proseguire i negoziati trilaterali sull’Ucraina”, ma non c’è ancora tempo né luogo per un nuovo round “ ha riferito Dimtrj Peskov.

Secondo fonti social ucraine, la Russia sta inviando ulteriori forze al fronte e intensificando le azioni offensive Nelle ultime settimane, il maggiore incremento di attacchi si è registrato nella zona di Zaporižžja. L’intensità degli assalti in alcune aree supera già gli indicatori di una delle zone più calde del fronte: il distretto di Pokrovs’k.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 13 marzo. Secondo le fonti della sicurezza ucraina, “la Federazione Russa ha attaccato l’Ucraina di notte con un missile balistico e 126 droni, circa 80 dei quali Shaheed. La ​​difesa aerea ha abbattuto/neutralizzato 117 droni nemici”. “Si registrano colpi di missile balistico e 8 droni d’attacco in 7 località, oltre alla caduta di frammenti di droni abbattuti in 5 località”.

Fonti russe riportano che sono stati abbattuti 250 droni ucraini nelle regioni interessate, di cui 80 in Crimea durante la notte e a Sebastopoli danni sul terreno. Oltre agli obiettivi economici e militari, gli ucraini stanno attaccando Sochi e l’intero Territorio di Krasnodar.

A causa della crescente frequenza degli attacchi delle forze armate ucraine contro le zone di confine e i civili, la regione di Bryansk, anche secondo i rapporti ufficiali, sta iniziando ad assomigliare alla regione di Belgorod. Le posizioni di confine delle forze armate russe e delle guardie di frontiera sono oggetto di ripetuti attacchi con droni, principalmente contro le linee in fibra ottica, e il loro numero aumenta quotidianamente.

Nella direzione di Sumy, il gruppo di forze Nord è impegnato in combattimenti con gli ucraini. Le forze russe stanno avanzano centinaia di metri al giorno.

Nella regione di Belgorod, abitazioni private, veicoli e infrastrutture sono stati danneggiati. Alcuni civili sono rimasti feriti a Rzhevka, Otradnoye e Moshchenoye. Un civile è stato ucciso a Bessonovka.

Sul fronte di Charkiv, il gruppo di forze Nord ha respinto un contrattacco ucraino vicino a Vovčans’k e, grazie a ulteriori contrattacchi, è avanzato. La situazione dei combattimenti rimane invariata. Un altro contrattacco ucraino è stato sventato a Vovchans’ki Khutory. Gli scontri si protraggono da mesi lungo le vecchie linee.

La situazione a Kupjans’k e sul fronte meridionale rimane invariata. Nel frattempo, questo settore del fronte continua a essere oggetto di attenzione da parte del Centro Operazioni Speciali nemico e delle nostre unità non proprio brillanti del Gruppo di Forze Ovest, che occasionalmente osano “minacciare” le fonti di informazione russe con procedimenti penali.

Sul fronte di Kostjantynivka, gli ucraini riconoscono il successo russo nella parte centrale di Berestok. Secondo le stime nemiche, i combattimenti continuano in direzione di Stepanivka, nella parte sud-orientale di Kostjantynivka e nell’area delle dacie di Metallurg. Questo settore del fronte è uno dei più difficili per le forze armate russe a causa della densità abitativa e dei contrattacchi ucraini.

Nella parte orientale dell’Oblast di Zaporižžja, il gruppo di forze Vostok russo continua ad avanzare verso ovest e nord-ovest da Huljajpole. Attacchi di artiglieria e droni FPV hanno colpito sette gruppi vicino a Malynivka, e altri insediamenti. Secondo i russi vi sarebbero dei morti sul fon te ucraino.

Sul fronte di Zaporižžja, sono emersi filmati di attacchi vicino a Prymors’ke. Sono in corso scontri di posizione nei pressi di Stepnohirs’k e Mahdalynivka.

La regione di Cherson è caratterizzata da attacchi reciproci attraverso il Dnepr.

Graziella Giangiulio

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