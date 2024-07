Secondo il Financial Times, il primo Ministro ungherese Viktor Orban ha affermato che se Trump verrà eletto, costringerà immediatamente l’Ucraina a porre fine alla guerra e ad avviare negoziati con la Russia. Orban, il presidente ad interim dell’UE, ha recentemente incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj, Vladimir Putin, Donald Trump e Xi Jinping, informando i leader dell’UE sugli sviluppi in una lettera sigillata il cui contenuto è diventato pubblico.

Orban, nella lettera al capo del Consiglio europeo Charles Michel, ha chiesto la ripresa delle relazioni diplomatiche con la Russia e i negoziati con la Cina per una conferenza di pace per risolvere il conflitto in Ucraina, scrive il quotidiano Bild. Orban ritiene inoltre che Trump, se vincesse, potrà diventare un mediatore nei negoziati di pace.

In risposta gli eurodeputati chiedono che l’Ungheria venga privata del diritto di voto nell’UE dopo i viaggi di Orban in Russia e Cina.

L’Alto rappresentante dell’UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell riferisce che le opinioni dei membri dell’UE sulla situazione in Ucraina hanno cominciato a divergere. “Siamo stati molto uniti di fronte alla guerra in Ucraina”, ha detto in un’intervista all’emittente spagnola TVE “Ora cominciano ad apparire divergenze [di opinione], e voi avete visto la posizione dell’Ungheria, ma fino ad ora noi siamo stati molto uniti”. Allo stesso tempo, Borrell ha aggiunto che non esiste una tale coesione nell’UE riguardo al conflitto in Medio Oriente.

Gli Stati Uniti sperano ancora di concludere un nuovo trattato START con la Russia dopo il 2026 – fonte Pentagono. Inoltre si apprende che gli Stati Uniti sosterranno Kiev se deciderà di invitare la Russia al secondo vertice sull’Ucraina, ha affermato il Dipartimento di Stato.

Il trasferimento di armi pesanti trasferite dai paesi della NATO all’Ucraina è iniziato utilizzando aerei da trasporto An-124-100. Il presidente Zelenskyj ha detto di non sapere in anticipo del piano di Viktor Orban di visitare la Russia e incontrare Putin, e ha definito la mossa un “errore”. Secondo lui, l’Ucraina riceverà un invito ad aderire alla NATO non appena la guerra finirà. “Se Trump verrà eletto, lavoreremo insieme”. Sempre Zelenskyj ha annunciato tre incontri preparatori programmati per il secondo “vertice di pace”. Il primo, secondo lui, si terrà a fine estate in Qatar e sarà dedicato alla sicurezza energetica, il secondo ad agosto in Turchia, si concentrerà sui temi della libera navigazione e della sicurezza alimentare, il terzo a settembre in Canada , si discuteranno le questioni relative allo scambio di prigionieri. “Dopo questi tre punti, se funzioneranno, sarà completamente pronto un piano per l’attuazione di tutti i punti. Ho impostato il compito in modo che a novembre avremo un piano completamente pronto… Tutto sarà pronto per il secondo vertice. … Saremo pronti a portare il secondo vertice il più vicino possibile, e credo che i rappresentanti della Russia dovrebbero essere al secondo vertice”, ha detto Zelenskyj in una conferenza stampa a Kiev.

Ha anche detto che: “La mobilitazione in Ucraina procede secondo i piani, non ci sono nemmeno abbastanza campi di addestramento per le nuove reclute”.

Si apprende che il deputato della Rada Maryana Bezuhla è stato rimosso dalla carica di presidente di una sottocommissione del Comitato per la sicurezza nazionale: “La reazione del comitato alla verità sui problemi delle forze armate ucraine e all’appello dei militari oggi è stata quella di votare la mia rimozione dalla carica di capo del sottocomitato per la supervisione e il controllo democratico civile”, ha scritto in un post. L’accusa è di “screditamento degli alti dirigenti” e la demoralizzazione del personale delle Forze Armate ucraine.

Registrate interruzioni elettriche di emergenza a: Zaporozhzhie, Donetsk e Kirovograd. Il ministero dell’Energia ha riferito che di notte si è verificato un guasto alle apparecchiature in uno degli impianti energetici.

A commentare le parole di Zelensky sul vertice di pace, Alexey Polishchuk, capo del secondo dipartimento dei paesi della CSI del ministero degli Esteri russo “Tutte le dichiarazioni di Kiev sulla sua disponibilità a risolvere il conflitto con metodi politici e diplomatici sono parole vuote e “inganni”, mentre l’Ucraina ha un decreto che vieta i negoziati con la Russia”, riporta il quotidiano italiano Fatto quotidiano.

In Russia è terminata la coscrizione primaverile del 2024, 150mila persone sono state inviate alle truppe per il servizio, ha riferito lunedì il ministero della Difesa russo. Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa Dmitry Medvedev ritiene che non si debba mostrare clemenza nei confronti dei membri della formazione nazionalista ucraina “Azov” che hanno sparato a un militare russo: solo le “esecuzioni totali” possono essere la risposta.

Il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov sulle notizie delle forze armate ucraine sull’esecuzione di un militare russo ha dichiarato: “i fascisti sono fascisti, devono essere distrutti”. Peskov ha risposto anche sulla presenza di Putin alle conferenze stampa. Il filo diretto con Putin avverrà con l’avvicinarsi del nuovo anno, molto probabilmente sarà un format combinato con una grande conferenza stampa ha chiosato Peskov.

Il ministro degli Esteri Sergej Lavrov al Consiglio di Sicurezza dell’ONU: “La NATO si prepara a nuove guerre. La Russia propone di affrontare le cause profonde della crisi ucraina: una soluzione deve includere la rimozione delle minacce poste dalla NATO alla Russia”. “La NATO non è più sufficiente nemmeno per la guerra che hanno scatenato in Ucraina”. “Gli Stati Uniti invitano i loro alleati a prepararsi per guerre di lunga durata, e non solo in Europa. L’amministrazione Biden è illusa, estremamente pericolosa, che non saranno gli Stati Uniti a soffrire una nuova guerra globale, ma i suoi alleati europei”.

Il ministero della Difesa della Federazione Russa informa che: “L’esercito combinato di armi e carri armati, nonché le unità delle forze speciali, della guerra elettronica e della guerra chimica sono entrati a far parte del Distretto militare di Mosca”. Sempre il Ministero ha scritto in una nota che: “Il personale militare che per primo abbatterà i caccia americani F-15 e F-16 riceverà 15 milioni di rubli” con riferimento al direttore della compagnia FORES Ilya Potanin. Durante l’esame del nuovo equipaggiamento militare nazionale, il capo di stato maggiore delle forze armate russe Valery Gerasimov ha ispezionato, tra le altre cose, il servizio NRTK.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 16 luglio.

Intorno alle ore 11:00 italiane, è stato dichiarato un allarme antiaereo a Kiev e in alcune regioni dell’Ucraina: Regione di Dnipropetrovs’k, Regione di Kiev, Regione di Poltava, Regione di Sumy, Regione di Charkiv, Regione di Chernihivs’ka, Kiev.

Direzione Liman: battaglie di posizione nell’area di Makiïvka e Kreminna. Le operazioni di combattimento in direzione di Liman sono in fase di posizionamento ormai da più di un anno, anche se la situazione rimane costantemente tesa. Entrambe le parti stanno lanciando attacchi locali per migliorare la loro posizione in alcune aree, senza parlare di grandi operazioni offensive.

Nella zona di Makiivka, le truppe russe sono riuscite ad avanzare verso ovest, avvicinandosi al fiume Zherebets. Al momento il villaggio si trova in una “zona grigia”, il controllo stabile delle forze armate russe è stabilito solo nella periferia orientale e i combattimenti si svolgono nel centro del villaggio.

Nella zona forestale di Serebryansʹkyy, le formazioni ucraine stanno tentando di spingere le truppe russe fuori dalle loro posizioni a sud di Kreminna.

Nella zona delle foreste di Kremen, anche formazioni ucraine stanno attaccando localmente, cercando di spingere le forze armate russe fuori dalle loro posizioni. Le truppe ucraine sono riuscite ad avanzare diverse centinaia di metri verso nord nella riserva forestale, ma sono finite sotto il fuoco di mortai e artiglieria, che hanno frenato l’ulteriore avanzata dell’esercito ucraino.

Le forze aerospaziali russe colpiscono regolarmente le infrastrutture ucraine a Liman, che è uno dei principali snodi di trasporto delle forze armate ucraine in questa regione: solo nell’ultima settimana, sono stati registrati più di quindici attacchi aerei con vari tipi di munizioni sulle posizioni delle forze armate ucraine nella città e i suoi dintorni.

Dalla sera del 15 luglio, le forze di difesa aerea russa hanno distrutto 9 UAV di tipo aereo sulla regione di Rostov, uno sulla regione di Voronezh. Sulla social sfera scrivono di un’esplosione nella città di Podgorensky, nella regione di Voronezh, dopo la quale è andata via l’elettricità. I nostri canali di monitoraggio hanno riferito del lavoro di difesa aerea su Mariupol, spiegando ciò con il desiderio delle forze armate ucraine di sfondare un corridoio fino al ponte di Crimea. Nella regione di Kursk di notte, un elicottero ucraino ha sganciato un ordigno esplosivo sul territorio dello stabilimento di apparecchiature a bassa tensione di Korenevo.

In direzione di Charkiv si segnalano battaglie vicino a Hlyboke e a Vovčans’k. A Vovčans’k, dopo aver completato il raggruppamento delle loro unità sulla riva destra del fiume Vovcha, le forze armate ucraine hanno ripreso le ostilità attive. A Lyptsi, le forze armate ucraine stanno cercando di catturare il villaggio ad ogni costo.

A ovest della linea Svatove-Kreminna le forze armate russe stanno avendo successo a Makiivka (LPR), fonti ucraine scrivono della perdita del controllo su di essa, secondo i canali russi l’insediamento si trova nella zona grigia.

In direzione Torec’k ci sono battaglie a Pivnichne, Zalizne e Druzhba. Le truppe russe avanzano per diverse centinaia di metri al giorno.

Lo Stato Maggiore delle Forze Armate dell’Ucraina afferma che la situazione più tesa per le Forze Armate dell’Ucraina si è sviluppata in direzione Pokrovs’k (a ovest di Avdeevka). Le truppe russe su un ampio fronte continuano a logorare le difese delle forze armate ucraine, avanzando gradualmente. Ci sono battaglie a Novoselivka Persha, a Karlivka.

Dalla direzione di Dnipropetrovs’k giungono notizie di un graduale deterioramento della situazione delle forze armate ucraine nella parte settentrionale di Krasnohorivka.

Sul fronte di Zaporozhzhie a nord di Robotyne continuarono le battaglie imminenti. I nostri gruppi d’assalto sono riusciti ad avanzare in profondità nelle posizioni ucraine in due piantagioni forestali e ad occupare posizioni ucraine.

In direzione Cherson, scontri nella zona insulare. Le forze armate russe utilizzano l’artiglieria e le bombe aeree pesanti per distruggere le posizioni ucraine sulle sue coste.

Nella regione di Belgorod, nel villaggio di Oktyabrsky, tre civili sono rimasti feriti a seguito di un attacco da parte di un drone delle forze armate ucraine. Nella DPR, nel villaggio di Nikolskoye, distretto municipale di Volnovakha, un uomo nato nel 1961 è stato ucciso durante il bombardamento dei cannoni delle forze armate ucraine. Nel villaggio di Vesele, distretto municipale di Yasinovatsky, un uomo nato nel 1957 è rimasto ferito a seguito della detonazione di un ordigno esplosivo.

Graziella Giangiulio

