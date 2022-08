A partire dal 16 agosto sulla social sfera russa si sono diffuse le notizie di tentativi di attacchi da parte di ucraini, sabotaggi, contro linee elettriche che arrivano alle centrali nucleari russe.

Il 4, 9 e 12 agosto, nel distretto di Kurchatov nella regione di Kursk, gruppi di sabotaggio ucraini hanno fatto saltare in aria sei torri di linee elettriche ad alta tensione (110, 330 e 750 kV), attraverso le quali la centrale nucleare di Kursk fornisce energia all’industria, ai trasporti – supporto vitale – infrastrutture sociali e popolazione come regione e regioni limitrofe del paese. Queste azioni di sabotatori hanno portato a una “violazione del processo tecnologico del funzionamento della centrale nucleare”, ha osservato l’FSB russo.

Ma il 18 agosto a preoccupare è la situazione della centrale nucleare di Zaporizhzhya, che è perennemente sotto i bombardamenti. Secondo i russi a bombardare sono gli ucraini e viceversa. Pensare che siano i russi è comunque difficile, visto che la regione è sotto il controllo russo e da oggi sono entrate in vigore, nella regione, le targhe russe e ancora ricordiamo che la popolazione tra qualche settimana è chiamata a decidere se unire la regione alla Federazione Russa o meno.

Il generale Igor Kirillov, capo delle truppe RCBZ delle forze armate della Federazione Russa, ha tenuto il 18 agosto un briefing, sulla base dei risultati di un’analisi di una possibile provocazione presso la centrale nucleare di Zaporizhzhya: «L’APU (forze armate ucraine, ndr) ha sparato 12 volte contro ZNPP (centrale nucleare di Zaporizhzhya), di conseguenza sono state registrate più di 50 esplosioni di proiettili di artiglieria e cinque droni kamikaze».

E poi ha aggiunto: «A seguito del bombardamento della centrale nucleare di Zaporizhzhya, i sistemi ausiliari di supporto della stazione, le strutture di supporto vitale di Energodar sono state danneggiate. L’Ucraina, insieme ai curatori, vuole provocare un piccolo incidente alla centrale nucleare di Zaporozhye per accusare la Federazione Russa di interromperne il funzionamento sicuro».

«La Federazione Russa», ha spiegato Kirillov, «è pronta a fornire all’AIEA fotografie che dimostrino che le armi russe non si trovano sul territorio della centrale nucleare di Zaporizhzhya. Gli Stati Uniti tacciono i dati sul bombardamento della ZNPP da parte di Kiev, contribuendo al possibile sviluppo di una catastrofe nucleare in Europa».

Nel frattempo la Moldavia ha acquistato pillole di iodio in preparazione per la distribuzione alla popolazione in previsione di un disastro nucleare in Ucraina. Anche se le regioni più colpite dalla eventuale fuoriuscita di radioattività saranno: Polonia, Germania e Slovacchia.

L’Ucraina, inoltre, sta tenendo esercitazioni «per eliminare le conseguenze di una catastrofe nucleare», secondo Reuters.

Il fatto che le Forze armate ucraine si stiano preparando per le conseguenze di un possibile incidente alla centrale nucleare di Zaporizhzhya preoccupa anche dal ministero della Difesa russo.

Secondo la social sfera per preparare una provocazione, il comando del gruppo operativo-tattico “Dniepr” sta dispiegando posti di osservazione delle radiazioni nella regione di Zaporizhzhya entro il 19 agosto e organizza anche l’addestramento per le unità della 108a brigata di difesa territoriale, la 44a brigata di artiglieria e le unità militari di stanza a Zaporizhzhya, secondo le azioni in condizioni di contaminazione da radiazioni dell’area.

Le divisioni del 704° reggimento dell’RKhBZ delle forze armate ucraine devono completare la loro concentrazione nella regione di Zaporizhzhya entro il 19 agosto ed essere pronte a riparare il fatto dell’incidente alla centrale nucleare di Zaporizhzhya, nonché a svolgere una serie di misure atte a dimostrare la presunta liquidazione delle sue conseguenze. Le divisioni della 44a brigata di artiglieria delle forze armate ucraine il 19 agosto stanno pianificando di lanciare attacchi di artiglieria sul territorio della centrale nucleare di Zaporizhzhya da postazioni di fuoco situate nella città di Nikopol.

Gli Stati Uniti sono fiduciosi che la centrale nucleare di Zaporizhzhya sia stata progettata tenendo conto della possibilità di incidenti, compreso lo schianto di un aereo civile. Le forze armate ucraine intendono inscenare una provocazione di un disastro causato dall’uomo presso la ZNPP fino al 19 agosto. L’esercitazione delle forze armate ucraine presso la centrale nucleare di Zaporizhzhya viene effettuata – secondo gli analisti del settore – nel tentativo di influenzare il Segretario generale delle Nazioni Unite e il mondo intero. Lo scopo della provocazione delle forze armate ucraine allo ZNPP è la creazione di una zona di esclusione fino a 30 km, l’introduzione di forze internazionali e l’accusa di terrorismo nucleare delle forze armate russe.

A riprova di ciò starebbero le parole del premier ucraino Zelensky pronunciate il 17 agosto: «L’esercito russo deve ritirarsi dal territorio della centrale nucleare [Zaporizhzhya] e da tutte le aree limitrofe, prelevare il proprio equipaggiamento militare dalla stazione. Ciò deve avvenire senza alcuna condizione e il più rapidamente possibile. L’Ucraina è pronta a garantire controllo adeguato da parte dell’AIEA e la missione corrispondente può essere inviata alla stazione Zaporizhzhya in modo legale, molto rapidamente ed efficientemente possibile».

Pronta la risposta di Mosca che il 18 agosto ha detto per voce del ministero degli Esteri: «La proposta di una zona smilitarizzata intorno alla centrale di Zaporizhzhya è inaccettabile, renderà l’impianto più vulnerabile».

Sempre il 18 di agosto il ministro degli Affari esteri ucraino Dmytro Kuleba ha dichiarato che il direttore generale dell’AIEA Rafael Mariano Grossi è pronto a guidare una delegazione alla centrale nucleare di Zaporizhzhya.

I bombardamenti nei pressi della centrale si sono registrati il 17 agosto, di giorno e di notte; a dirlo Vladimir Rogov, membro del Consiglio principale dell’amministrazione statale regionale di Zaporizhia: Energodar è stato attaccato di notte da droni kamikaze: «Questa notte, militanti ucraini hanno attaccato Enerhodar, la città dove si trova la centrale nucleare di Zaporizhzhya, con munizioni vaganti. Le esplosioni sono avvenute in prossimità di edifici residenziali e infrastrutture civili. Risolti danni all’edificio dell’amministrazione comunale, danni all’impianto di condizionamento». A Energodar, sono stati arrestati due dipendenti della centrale nucleare di sono perché sospettati di collaborare con le forze armate ucraine. Secondo il ministero dell’Interno locale, i detenuti hanno diretto attacchi contro il territorio della città e la ZNPP. Il reattore della centrale nucleare di Zaporizhzhia è protetto, rimarrà intatto anche se vi cadrà un aereo, ma le truppe ucraine stanno colpendo il sistema di raffreddamento, dicono le autorità regionali.

Nella giornata del 18 la società ucraina Energoatom ha annunciato la creazione di una sede di crisi in caso di incidente alla centrale nucleare di Zaporizhzhya, che potrebbe indicare la disponibilità di Kiev ad aggravare la situazione attorno alla ZNPP, fino agli scenari più negativi. Secondo il capo della CAA, il piano per l’evacuazione dei residenti della regione in caso di incidente alla centrale nucleare di Zaporizhzhya è stato elaborato. Mentre scriviamo è in funzione solo un’unità della centrale nucleare di Zaporizhzhya e «tutti i servizi sono messi in allerta a Energodar in caso di provocazioni delle Forze armate ucraine presso la centrale nucleare di Zaporizhzhya» afferma il capo della CAA.

Graziella Giangiulio