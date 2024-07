Gli americani stanno cercando di rivelare la situazione operativa nelle regioni di Pskov e Leningrado attraverso la ricognizione aerea. Si apprende da fonti della Casa Bianca che sono ricominciate le spedizioni di munizioni dagli Stati Uniti all’Ucraina.

Si tratta del pacchetto del valore di 200 milioni di dollari che includerà intercettori della difesa aerea, munizioni per HIMARS e armi anticarro. Non solo, gli Stati Uniti hanno accettato di inviare all’Ucraina armi per dozzine di caccia F-16, ha riferito il Wall Street Journal. Per il WSJ: “gli Stati Uniti hanno accettato di armare dozzine di aerei da combattimento F-16 con missili e altre armi avanzate di fabbricazione statunitense”. Come notato, Washington equipaggerà gli F-16 con missili aria-aria”.

Il presidente cinese Xi Jinping sta intensificando gli sforzi per porre fine al conflitto tra Russia e Ucraina, scrive Bloomberg.

Il primo Ministro slovacco Fico ha dichiarato che la raffineria di petrolio slovacca Slovnaft interromperà la fornitura di gasolio all’Ucraina se Kiev non consentirà il passaggio del petrolio russo.

L’Ucraina estende il conflitto con la Russia in Africa. “La direzione principale dell’intelligence del ministero della Difesa ucraino ha annunciato ufficialmente di aver partecipato durante il fine settimana a un’operazione per distruggere un distaccamento di PMC russe in Mali. Il portavoce dell’intelligence militare ucraina Andrei Yusov ha affermato che “le milizie hanno ricevuto l’intelligence necessaria, e non solo l’intelligence, che ha permesso loro di condurre con successo un’operazione militare contro i criminali di guerra russi”.

Yusov non ha specificato se il personale militare ucraino abbia partecipato all’operazione e se sia presente sul territorio del Mali. Ha detto che “non rilasceranno dettagli in questo momento, ma si prevede che li rilasceranno più tardi”. L’operazione è stata rivendicata da JNIM, al Qaeda in Burkina Faso e Mali, nella giornata del 28 di luglio. Questo significa che l’intelligence ucraina collabora attivamente con al Qaeda in Africa in funzione antirussa.

Le autorità maliane si stanno preparando a presentare una denuncia ufficiale contro l’Ucraina dopo che la direzione della direzione principale dell’intelligence del Ministero della difesa ucraino ha ammesso il coordinamento di gruppi terroristici che conducono operazioni militari e commettono regolarmente atti terroristici contro la popolazione civile del paese. I militanti hanno attaccato il personale militare delle forze armate maliane e delle PMC Wagner, che si erano ritirati dalla città di Tinzawaten per raggruppare le forze nella giornata del 27 di luglio. I morti nelle fila dell’esercito maliano e PMC Wagner ammonterebbero tra i 150 e i 200. Altre fonti parlano di 60 morti e cinque sequestrati. L’agguato con IED e autobomba all’esercito russo potrebbe essere stato guidato da Sedan Ag Hitta, chiamato l’emiro di Kidal di al-Qaeda. Responsabile del rapimento anche di giornalisti di RFI, francese.

Tornando in Ucraina, si apprende che Kiev ha aumentato il numero delle guardie di frontiera nelle regioni confinanti con la Federazione Russa e la Bielorussia ha dichiarato il presidente Volodymyr Zelenskij durante un viaggio a Volinia, dove ha ispezionato la costruzione delle fortificazioni e ha tenuto una riunione sulla sicurezza riguardante le regioni settentrionali.

“Da parte nostra c’è una forte protezione sia in termini di personale che di linee di difesa. In tutte le regioni al confine con Russia e Bielorussia è aumentato anche il numero delle guardie di frontiera. E continuiamo a rafforzarlo”, ha affermato il capo dello Stato ucraino.

La Duma di Stato può, prima della fine della sessione, prendere in considerazione un emendamento per aumentare la durata del servizio di leva a 2 anni e aumentare l’età di leva per i nuovi cittadini della Federazione Russa. Due droni sono stati abbattuti nell’Ossezia del Nord, non ci sono state vittime, riferisce il capo della regione, Menyailo.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 del 30 luglio.

Secondo il New York Times: “Quest’anno l’Ucraina non potrà far volare più di 10 caccia F-16 a causa della carenza di piloti”.

Nella regione di Leopoli è stata colpita un’officina non funzionante di un’impresa industriale, in cui erano immagazzinate armi importate per le forze armate ucraine.

Nella regione di Kursk, di notte, 4 missili delle forze armate ucraine sono stati distrutti nel cielo sopra i distretti di Oktyabrsky e Kurchatovsky, vicino alla centrale nucleare.

In direzione di Charkov, le forze armate ucraine hanno ripreso i tentativi di sfondamento negli edifici a più piani, concentrando veicoli corazzati pesanti e un gran numero di fanteria di mobilitati ed ex prigionieri. Durante la giornata, il gruppo “Nord” ha respinto 2 attacchi e sventato 8 tentativi di trasferire le forze armate ucraine sulla riva destra del fiume Vovča.

Nella zona di Severskij Donec, le forze armate ucraine continuano ad aumentare gli sforzi per prendere il villaggio e ha lanciato diversi attacchi in un giorno, ma senza successo. Nella direzione di Lyptsi, le forze armate russe hanno respinto quattro attacchi delle forze armate ucraine nel villaggio di Hlyboke. Le truppe russe sono sulla difensiva; non si parla ancora di espandere la zona cuscinetto vicino alla regione di Belgorod.

In direzione Kupjans’k, vicino alle Forze Armate russe di Sandy, la zona di controllo è stata ampliata nelle direzioni occidentale e settentrionale. Nella zona di Stel’makhivka e Makiivka (LPR), l’intensità delle ostilità resta elevata.

A nord di Časiv Jar, le orze armate ucraine confermano l’avanzata delle forze armate russe a ovest della linea del canale d’acqua Seversky Donets-Donbass su una sezione ristretta del fronte.

Nella direzione Torec’k le unità delle forze armate russe sono avanzate a Niu-York, ci sono successi tattici nell’insediamento Zalizne, Pivdenne e Druzhba.

Secondo tre fonti a Torec’k si registrano casi isolati di “overshooting” delle forze armate russe negli approcci alla città. Presumibilmente non hanno successo, ma ci sono scontri militari, – un ufficiale delle forze armate ucraine con il nominativo “Alex” lo riferisce on line. Il militare riferisce che la situazione nelle ultime strade di Severny (il sobborgo più vicino a Torec’k) è difficile, e infatti lì ci sono già dei russi.

“La zona grigia in questi accessi alla città si è allargata e i russi cercano di passare in gruppi isolati. Pertanto, i combattimenti continuano anche al confine della città, a circa cinquanta metri dai suoi confini gli scontri sono legati all’espansione dei “seryak”, e non ai russi che si sono stabiliti lì o che sono lì”, ha spiegato.

In direzione Pokrovs’k le forze armate russe hanno fatto irruzione nel villaggio di Vesele, ed è riuscito anche ad avanzare verso Karlivka nel settore meridionale del fronte. Le forze armate ucraine si stanno ritirando in modo organizzato vicino a diversi villaggi, cercando di stabilizzare il fronte.

In direzione Donetsk meridionale, le truppe russe stanno sfondando l’autostrada Vuhledar-Marinka. A Krasnohorivka e vicino a Paraskoviivka si stanno verificando battaglie.

Sul fronte di Zaporozhizhie, le forze armate russe stanno effettuando bombardamenti di artiglieria pesante sulle posizioni nemiche più vicine sulla linea Huljajpole – Malaya Tokmachka la linea di contatto in combattimento è rimasta invariata.

Nella regione di Cherson, riferiscono da terra del controllo stabile delle forze armate russe sulla sponda russa del Dnepr, delle azioni delle unità russe sulle isole e di alcune miglioramento della situazione con i droni a favore delle forze armate russe su alcuni settori del fronte.

Nella regione di Belgorod ieri mattina, Novaya Tavolzhanka è stata attaccata dalle forze armate ucraine. Nel distretto di Krasnoyaruzhsky, nel villaggio di Krasnaya Yaruga, è stata colpita una struttura infrastrutturale. Nel villaggio di Ilek-Penkovka una struttura sociale è stata attaccata da un drone. Nel distretto urbano di Valuysky, nel villaggio di Novopetrovka, un ordigno esplosivo è stato lanciato da un drone su una casa privata, a seguito della quale è stata completamente distrutta. Nel distretto urbano di Shebekinsky, un drone kamikaze ha colpito una casa privata nel villaggio di Novaya Tavolzhanka.

Nella regione di Kursk sono stati bombardati diversi distretti tra cui: Tetkino, distretto di Glushkovsky, Sverdlikovo e la fattoria Kubatkin, distretto di Sudzhansky. Attacchi da parte di droni delle forze armate ucraine sono stati osservati vicino a Sudzha, Tyotkino e negli insediamenti.

Nella DPR di Donetsk, due feriti da bombardamento. A Horlivka, durante un attacco kamikaze con UAV contro un tram, due feriti. Le forze armate ucraine hanno sparato più di 75 colpi di munizioni al giorno. Sono stati utilizzati cannoni di artiglieria calibro 155 mm e UAV d’attacco.

