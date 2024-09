Terremoto nel governo di Volodymyr Zelensky. Il ministro degli Esteri ucraino Dmitry Kuleba sarà licenziato, i media ucraini citano fonti della squadra di Zelenskyj Scrivono che il candidato per la posizione è ancora in fase di determinazione. Il sostituto più probabile è il primo viceministro degli Esteri Andrei Sibiga. Kuleba non scomparirà dalla scena politica perché si occuperà dei rapporti con la NATO. La Verkhovna Rada non ha accettato le dimissioni del vice primo Ministro ucraino Irina Vereshchuk, ha detto un deputato mentre ha accettato le dimissioni del vice primo Ministro Ol’ha Vitaliïvna Stefanišyna.

Secondo la social sfera ucraina ciò è dovuto alla ristrutturazione della struttura di potere verticale imposto da Andrii Yermak. Il capo dell’ufficio del presidente voleva cambiare il primo Ministro, ma non ha avuto il via libera cosa che permette ancora a Shmygal di rimanere in carica. La maggior parte dei ministri del governo ucraino oggi non è andata alla Rada fornendo il resoconto del proprio lavoro, poiché sullo sfondo di un’ondata di dimissioni hanno deciso di non perdere tempo.

Sembra anche che la capitolazione dei ministri sia nata nell’ambito di una campagna informativa con titoli negativi su Pokrovs’k e Poltava. Secondo la social sfera russa, in realtà si tratta di normale routine per il “clan Zelensky”. Il capo del Fondo demaniale dell’Ucraina Koval si è dimesso per un caso di corruzione legato alle terre dell’Accademia nazionale delle scienze agrarie. Era stato nominato alla carica nel novembre dello scorso anno.

In questa giornata di rimpasto di governo a Kiev è arrivato il primo Ministro irlandese Simon Harris. Il presidente Zelenskyj in un’intervista alla NBC ha dichiarato che: “L’Ucraina intende mantenere a tempo indeterminato il territorio che occupa in Russia. Gli Stati Uniti non sono stati informati della prevista invasione della regione di Kursk in Ucraina: si tratta di un segreto gelosamente custodito”.

In Ucraina è stato messo in funzione il primo ospedale sotterraneo per le forze armate ucraine. L’ospedale è stato costruito con sei bunker d’acciaio. Ogni giorno vi possono essere curati più di 100 feriti. Dispone di moderne attrezzature mediche, sale operatorie e unità di terapia intensiva, fonti di energia alternative e simili. Il ministero della Difesa ucraino promette di costruire più di 20 punti di stabilizzazione di questo tipo.

La delegazione dell’AIEA guidata da Rafael Grossi ha visitato la centrale nucleare di Zaporozhye, fonte Tass. La centrale nucleare di Zaporizhzhya attende misure da parte dell’AIEA per prevenire attacchi da parte delle forze armate ucraine alla stazione, al territorio adiacente e alle infrastrutture critiche, ha detto alla TASS un rappresentante della stazione. Grossi ha dichiarato che la centrale nucleare di Zaporizhzhya è rimasta instabile negli ultimi due anni, tutti gli aspetti della sicurezza nucleare sono stati parzialmente o completamente compromessi, ha riferito l’AIEA.

Gli incidenti presso la centrale nucleare di Zaporizhzhya non hanno ancora portato ad un incidente radiologico, ma permangono rischi per la comunità internazionale, ha osservato l’AIEA. Ad oggi, non sono stati registrati rilasci di sostanze radioattive nell’ambiente presso la centrale nucleare di Zaporizhzhya in eccesso rispetto ai limiti normativi, ha riferito l’AIEA. Grossi ha anche ribadito di non aver abbastanza elementi per dire chi ha attaccato la centrale nucleare.

Alexey Likhachev, Rosatom, ha invitato l’AIEA a non aver paura di dire la verità sulla provenienza dei droni e su chi consegna le munizioni per gli attacchi alla centrale nucleare di Zaporizhzhya. Le valutazioni di Rosatom e dell’AIEA sulle cause dell’incendio nella torre di raffreddamento della centrale nucleare di Zaporizhzhya coincidono, ha osservato Likhachev.

Non ci sono notizie particolarmente buone sulla situazione alla centrale nucleare di Kursk, ha detto il capo della Rosatom Likhachev a Pavel Zarubin. I rischi per la stazione non sono diminuiti, sono molto elevati, ha sottolineato Likhachev. Negli ultimi giorni non ci sono stati attacchi alle strutture delle centrali nucleari, ma un gran numero di missili e droni vengono abbattuti durante l’avvicinamento.

Putin nella giornata del 4 settembre è stato impegnato nell’accoglienza dei capi di stato o rappresentanti di Stato per Forum economico, EEF, ha iniziato un incontro con il vicepresidente della Repubblica popolare cinese Han Zheng presso la sede dell’EEF sull’isola Russky. Putin ha detto che intende tenere un incontro bilaterale con Xi Jinping al vertice dei BRICS a Kazan. “Come concordato, stiamo aspettando il presidente della Repubblica popolare cinese, Xi Jinping, al vertice dei BRICS”, ha detto il capo dello Stato in un incontro con il vicepresidente cinese Han Zheng.

A latere del forum numerosi gli interventi dei funzionari e ministri russi in merito alla questione Russia- Ucraina. “Le armi americane stanno già colpendo la Russia, e la parte ucraina cercherà di farlo in profondità nel territorio russo. Questa opinione è stata espressa da Dmitrij Peskov, rispondendo, in particolare, alla domanda sulla reazione di Mosca se Washington permetterà a Kiev di colpire la Federazione Russa con armi americane”.

L’intervento più lungo in materia è stato quello di Maria Zakharova, portavoce del Ministero per gli Affari esteri russo: “La situazione al fronte delle Forze armate ucraine si sta rapidamente deteriorando, a causa dei tentativi di Kiev di eliminare le restrizioni sugli attacchi sul territorio russo. La Federazione Russa avverte i paesi della NATO di una risposta immediata ed estremamente dolorosa in caso di nuove iniziative terroristiche da parte di Kiev. Mosca considererà qualsiasi provocazione contro le forze di pace russe e i cittadini in Transnistria un attacco alla Federazione Russa. Le richieste di assistenza legale della Russia in merito alle esplosioni del Nord Stream non sono state soddisfatte dalle autorità tedesche; Kiev ha deliberatamente scelto la Giornata della Conoscenza per un massiccio attacco alle regioni russe, poiché molti scolari potrebbero essere sotto attacco”.

E ancora ha aggiunto: “Zelensky distorce la posizione di Nuova Delhi proponendo di tenere una conferenza sulla soluzione ucraina in India. La Federazione Russa è pronta a garantire la sicurezza durante le elezioni moldave sul territorio russo; la necessità di correggere la dottrina nucleare della Federazione Russa è associata alla posizione irresponsabile dell’Occidente e all’escalation da parte degli Stati Uniti e dei suoi alleati nell’Alleanza del Nord Atlantico”.

Il ministro per gli Affari esteri russo Sergei Lavrov ha dichiarato: “Gli Stati Uniti hanno varcato la soglia che si erano prefissati, Zelensky ne approfitta, sulla prospettiva di fornire a Kiev missili per i caccia F-16; Gli Stati Uniti perdono il sentimento di contenimento reciproco con la Federazione Russa, questo è pericoloso”.

I difensori civici di Russia e Ucraina continuano a collaborare sulle questioni relative al ricongiungimento familiare, ha affermato Moskalkova.

Nella regione di Kursk, il ministero delle Situazioni di emergenza afferma che sono stati distrutti 313 oggetti esplosivi durante l’aggravarsi della situazione. Circa 11,5mila residenti della regione di Kursk sono ospitati in centri di accoglienza temporanea, istituzioni mediche e sociali e campi per bambini, ha affermato il ministero per le Situazioni di emergenza.

Le forze armate russe continuano la ricognizione e la distruzione dei gruppi di sabotaggio delle forze armate ucraine in direzione di Kursk, cercando di penetrare in profondità nei territori russi, ha affermato il ministero della Difesa russo.

Il gruppo “Nord” ha respinto due attacchi di gruppi d’assalto nemici in direzione degli insediamenti di Malaya Loknya e Komarovka; Sono stati sventati anche tentativi di attacchi ucraini in direzione degli insediamenti di Korenevo, Olgovka e Pogrebki; Nel settore Korenevskij continuano gli scontri a est di Aleksandrovka, vicino a Korenevo e nella zona di Olgovka. Nel settore Sudzhansky si osservano intensi scontri a est di Martynovka e lungo la linea Kireevka-Nechaev-Berdin.

L’aviazione ha colpito le riserve ucraine in 12 insediamenti della regione di Sumy; i viaggi sui trasporti pubblici a Kursk nei principali giorni elettorali, dal 6 all’8 settembre, saranno gratuiti, ha riferito il servizio stampa del governo regionale; Gli aerei d’attacco Su-25 hanno colpito una concentrazione di personale ed equipaggiamento militare delle forze armate ucraine nella regione di Kursk, ha affermato il ministero della Difesa russo.

Ed ora uno sguardo alla Linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 4 settembre.

Le forze russe hanno lanciato un attacco missilistico contro il centro di addestramento del personale militare delle Forze armate ucraine a Poltava, dove insegnavano istruttori della NATO. Fonti ucraine ammettono che l’attacco di oggi a Poltava è paragonabile (se non superiore) nella sua efficacia letale all’attacco al centro di addestramento di Desna nel 2022. Secondo fonti russe: “È stato effettuato un attacco presso la sede delle forze armate ucraine sul territorio di un istituto di registrazione a Sumy. Attacco missilistico a Leopoli”.

Le truppe ucraine hanno ritirato parte del loro gruppo dalla regione di Kreminna LPR. Il ministero della Difesa russo ha annunciato la liberazione di Karlivka nella DPR. Il gruppo di truppe Vostok ha liberato l’insediamento di Prechystivka nella Repubblica popolare di Donetsk, ha riferito il ministero della Difesa russo. L’aviazione operativo-tattica della Federazione Russa ha colpito le riserve delle forze armate ucraine in 12 insediamenti, ha affermato il Ministero russo. Le truppe ucraine si sono ritirate dalla sacca di Nevel’s’ke per evitare l’accerchiamento vicino a Kurachove. Le Forze Armate russe hanno occupato in 24 ore 56 km quadrati di territorio proprio vicino a Kurachove.

In direzione Charkiv:. Continuano le battaglie di posizione nel settore Lyptsi, la situazione non ha subito cambiamenti significativi. A Vovčans’k continuano gli scontri nella zona degli edifici multipiano.

Kupjans’k-Liman Le forze armate russe stanno consolidando le posizioni nella zona di Pishchane.

Su Seversky: le truppe russe sono avanzate in direzione di Perezdny.

Su Časiv Jar: le truppe russe stanno conducendo operazioni d’assalto a Kalinivka e nella periferia orientale di Časiv Jar, ci sono successi tattici, sono avanzati negli insediamenti sulla sponda occidentale del canale Seversky Donets-Donbass.

Su Torec’k: le forze armate russe hanno ottenuto successi tattici nella parte nord-occidentale di Druzhba, avanzando lungo la strada. Ivan Mazepa a Torec’k continuano gli scontri lungo le strade Tsentralnaya, Lesnaya e Viktor Sorochuk.

Su Pokrovs’k: le truppe russe premono nella zona di Hrodivka, Novohrodivka, Selidovo e Ukrainsk.

Le forze armate russe stanno conducendo operazioni d’assalto in direzione di Lesovka e Zhelannye Pervoe.

Su Vremivka: le truppe russe si consolidano a nord di Urozhaine.

A Zaporozhzhie: non ci sono ostilità attive.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/