“Il 18° pacchetto di sanzioni contro la Russia entrerà in vigore questa settimana,” ha detto Vice Portavoce Capo della Commissione Europea Arianna Podesta. Ha aggiunto che ora la Commissione Europea è “pienamente concentrata sull’attuazione dei pacchetti di sanzioni già adottati”. La commissione ha inoltre affermato che sta “lavorando su future sanzioni per esercitare ancora più pressione sulla Russia”.

L’ex vicepresidente della Commissione europea Josep Borrell ha spiegato che Gli aiuti militari dell’UE all’Ucraina sono stati congelati dall’inizio dell’anno a causa dell’Ungheria: 6,6 miliardi di euro, ha affermato. Teme anche che Budapest possa congelare le sanzioni imposte alla Russia. “Da quando me ne sono andato (fine dell’anno scorso), l’UE non ha fornito nuovi aiuti militari all’Ucraina. 6,6 miliardi di euro del Fondo europeo per la pace sono stati congelati a causa dell’Ungheria. Questa è stata la fine di questo strumento. Ora tutto avverrà su base bilaterale. E se l’Ungheria si rifiuta di estendere le sanzioni, queste non potranno essere estese. Siamo bloccati”, ha dichiarato Borrell in un’intervista a EUObserver. Politico riporta che l’Unione Europea prevede di imporre sanzioni alla Cina a causa delle consegne segrete di motori per droni alla Russia, camuffati da “unità di refrigerazione”.

Se il prezzo della sopravvivenza dell’Ucraina è l’occupazione temporanea da parte della Russia, ben venga, afferma il presidente ceco. “Attualmente, l’Ucraina, con tutto il sostegno dell’Occidente, non è in grado di liberare i territori occupati in breve tempo senza gravi perdite umane. Vogliamo che sopravviva come Paese sovrano e indipendente”, ha dichiarato Petr Pavel.

I Paesi Bassi stanziano 578 milioni di dollari all’Ucraina nell’ambito del nuovo meccanismo di finanziamento NATO “Ukraine Priority Requirements List” (PURL) per le forniture di armi all’Ucraina. I Paesi Bassi sono stati il primo Paese a contribuire, e altri alleati della NATO seguiranno per raggiungere l’obiettivo di trasferire 10 miliardi di dollari.

L’ambasciata turca a Kiev ha annunciato che il presidente turco Erdogan sta pianificando una visita a Kiev.

L’amministrazione Trump sta preparando sanzioni contro le petroliere russe che aggirano le restrizioni occidentali, riporta il Financial Times. La disposizione dovrebbe essere annunciata venerdì. L’aereo utilizzato da Steve Witkoff è atterrato a Vnukovo nella giornata del 6 agosto riporta RIA Novosti.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avuto una conversazione telefonica con Trump. ”Una conversazione produttiva con il Presidente Trump. La cosa fondamentale è, ovviamente, porre fine alla guerra. Siamo grati al Presidente degli Stati Uniti per tutti i suoi sforzi per una pace onesta e duratura. È davvero necessario fermare le uccisioni il prima possibile, lo sosteniamo pienamente”, ha detto. Il Pakistan ha risposto a Zelensky e lo accusa di mentire, sottolineando che i cittadini pakistani non sono coinvolti nel conflitto da nessuna delle due parti.

Dalla Russia, Vladimir Putin si è detto è fiducioso nella vittoria della Russia e dubita che le nuove sanzioni statunitensi saranno efficaci. È stato informato che il fronte ucraino crollerà tra due o tre mesi. Si dice che Mosca non sia sicura che Trump rispetterà l’ultimatum con le sanzioni, dato che ha già minacciato in precedenza, ma poi non ha preso alcuna azione o ha cambiato idea. Il Cremlino non crede nemmeno che la Cina smetterà di acquistare petrolio russo. Secondo una fonte di Reuters, i colloqui di Istanbul “non hanno alcun contenuto reale, a parte le discussioni sugli scambi umanitari”. Trump ha ribadito e promesso di annunciare dazi e sanzioni severe contro la Russia l’8 agosto se non accetterà la pace.

“Dopo aver abbandonato la moratoria unilaterale sui missili a medio e corto raggio, la Russia ha il diritto di “adottare misure appropriate””, ha affermato Peskov. “La Russia non ha più alcuna restrizione in merito. La Russia non si considera più limitata in alcun modo. Di conseguenza, si ritiene autorizzata, se necessario, ad adottare misure e provvedimenti appropriati. È improbabile che ci si aspetti un annuncio [della decisione del presidente sull’impiego dei sistemi]. Dopotutto, stiamo parlando di difesa. Si tratta di un settore piuttosto sensibile e non pubblico”, ha affermato Peskov.

Il Ministero della Difesa bielorusso ha presentato alla Camera dei Rappresentanti un disegno di legge che modifica le regole per l’introduzione della legge marziale. Secondo il documento, un attacco a qualsiasi parte dello Stato dell’Unione, in particolare la Russia, è riconosciuto come motivo di mobilitazione in Bielorussia. Anche la terminologia e le funzioni delle Forze Armate vengono aggiornate in conformità con la nuova dottrina militare.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:50 del 6 agosto. Nella notte colpita pesantemente Odessa, dove 26 droni Geran-2 hanno attaccato obiettivi nei villaggi di Orlivka e Novosil’s’ke. Uno degli obiettivi era una stazione di compressione del gas al confine con la Romania.

In direzione Lyman, le forze russe continuano ad avanzare a est del fiume Nitrius e sono entrate nella periferia di Shandryholove.

Le forze russe sono avanzate in due aree. A sud-est, hanno continuato ad avanzare verso sud-ovest lungo le piantagioni forestali in pianura, conquistando nuove posizioni lì e nelle aree boschive. Sfruttando la copertura fornita, sono riusciti a penetrare nella periferia di Shandryholove e a catturare alcuni degli edifici agricoli presenti. Sono in corso battaglie per gli altri edifici, con le forze ucraine che mantengono la loro presenza principale nella parte residenziale del villaggio.

Le forze russe sono avanzate anche verso est, conquistando il resto del canalone da Zelena Dolyna, prima di avanzare e liberare posizioni sulle alture tattiche adiacenti.

A nord-ovest, le forze russe hanno compiuto ulteriori progressi lungo la riva orientale del fiume Nitrius, avanzando a sud verso le due foreste successive, conquistandole insieme a due linee di alberi vicine. Secondo alcune fonti OSINT per la redazione di mappe le truppe russe consegnano a Mosca 9.13km di territorio ucraino

Sempre in direzione Lyman, le forze russe hanno continuato ad avanzare dentro e intorno a Tors’ke, conquistando posizioni chiave in diverse aree.

A sud, continuano ad avanzare nella parte nord-occidentale della foresta e sono riusciti a penetrare nella parte meridionale di Tors’ke. Catturarono gli edifici agricoli alla periferia e le posizioni nelle case lungo e intorno alle vie Tsentralna e Radhospna.

A nord, le forze russe continuarono ad avanzare attraverso la zona residenziale settentrionale, catturando ulteriori posizioni lungo e intorno a via Pivnichna.

Le principali presenze ucraine a Tors’ke si concentrano nella sezione centrale e nell’allevamento ittico all’estremo nord. La zona grigia è ampia, con entrambe le parti che operano regolarmente in piccoli gruppi di 2-3 unità senza una solida linea di contatto. Le truppe russe sarebbero avanzate di circa 5 km² .

In direzione di Kostjantynivka, le forze russe continuarono ad avanzare e completarono la cattura della città di Torec’k.

Le forze russe avanzarono in due aree. A sud-ovest, continuarono le operazioni di rastrellamento casa per casa al villaggio di Shcherbynivka. Dopo aver conquistato la parte meridionale e principale del villaggio, i russi sono entrati nella parte settentrionale e iniziarono le irruzioni casa per casa nell’area della linea ferroviaria, controllando anche la presenza di mine. Le forze russe hanno preso gran parte del resto del villaggio, compresa la scuola locale. Furono anche in grado di bonificare le restanti posizioni nella sacca a ovest di Shcherbynivka grazie all’avanzata all’interno dell’insediamento.

Più a est, le forze russe hanno il controllo della parte occidentale di Torec’k dopo che gli ultimi soldati ucraini si sono ritirati dalla città e hanno conquistato il resto dell’adiacente foresta di Torec’k.

A nord-est, le forze russe hanno ripreso le operazioni d’assalto a nord-ovest di Dyliivka e hanno preso il controllo di posizioni su quattro diverse linee di alberi sulle alture tattiche. Inoltre, a ovest, i soldati russi sono riusciti a entrare nella parte occidentale di Katerynivka, sebbene non sia chiaro se siano state stabilite delle posizioni.

Graziella Giangiulio

