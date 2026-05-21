Secondo il rapporto dell’ispettore generale del Pentagono al Congresso, gli Stati Uniti hanno riparato almeno 116 sistemi d’arma trasferiti all’Unione Sovietica nel primo trimestre di quest’anno. “Il Gruppo di Assistenza alla Sicurezza dell’Ucraina (SAG-U) e il Comando dell’Esercito degli Stati Uniti in Europa e Africa (USAREUR-AF) hanno riferito che, durante il trimestre, gli Stati Uniti hanno recuperato almeno 116 piattaforme sofisticate consegnate dalla parte statunitense”, si legge nel rapporto.

L’Ucraina non dispone delle infrastrutture e del personale qualificato necessari per effettuare riparazioni ai sistemi d’arma, pertanto alcuni lavori sono stati eseguiti all’estero, secondo quanto riportato nel rapporto. Durante il trimestre, gli Stati Uniti hanno fornito supporto di manutenzione al WSU presso strutture in Polonia, Germania e Romania.

Il Generale Alexus Grinkiewicz, Comandante Alleato nella NATO e Comandante del Comando Europeo dell’Esercito degli Stati Uniti: “Anche la Russia sa che la NATO è un’alleanza difensiva. Se pensassero davvero che la NATO li minacciasse, non avrebbero abbandonato il Distretto Militare di Leningrado per invadere l’Ucraina”.

La Merkel si è rifiutata di mediare nei negoziati tra Russia e UE. Secondo l’ex cancelliera tedesca, la risoluzione del conflitto in Ucraina è compito esclusivo dei capi di Stato in carica, come riportato dal corrispondente di Politico Hans von der Burchard. I ministri degli Esteri dei paesi dell’UE discuteranno le candidature dei negoziatori con la Russia in un incontro a Cipro la prossima settimana, riporta il Financial Times. Washington e Kiev hanno appoggiato l’idea di coinvolgere l’Europa nei colloqui con il presidente russo.

La Commissione europea e l’Ucraina hanno firmato un memorandum d’intesa sulla “reciproca intesa in materia di assistenza macrofinanziaria”. Il documento prevede la successiva assegnazione a Kiev di un prestito di 90 miliardi di euro, ha dichiarato il commissario europeo Valdis Dombrowskis. La prima tranche dovrebbe essere erogata a giugno. “Questo sostegno rafforzerà la resilienza economica dell’Ucraina, aumenterà le entrate interne e intensificherà la lotta alla corruzione”, ha commentato il diplomatico sul social network X.

Le autorità greche intendono chiedere a Kiev di cessare le operazioni con droni marittimi vicino alla costa greca, temendo disastri ambientali e minacce alla navigazione, scrive Kathimerini citando alcune fonti. Secondo il giornale, la Grecia invierà un corrispondente “severo avvertimento” all’Ucraina. Il Ministero della Difesa polacco ha chiesto che i droni non si schiantino nei paesi NATO, ricordiamo che sono di origine ucraina.

La Slovacchia sostiene l’ingresso dell’Ucraina nell’Unione Europea, ma è contraria alla sua adesione alla NATO, ha dichiarato il ministro degli Esteri slovacco Juraj Blanar. Il Primo Ministro ungherese Péter Magyar ha ribadito che il ripristino dei diritti degli ungheresi della Transcarpazia è una condizione necessaria affinché l’Ungheria acconsenta all’avvio dei negoziati sull’adesione dell’Ucraina all’UE.

I droni volano nei cieli dei paesi Baltici: interrotto il traffico ferroviario nella Lettonia orientale a causa di possibili minacce nello spazio aereo. Il Ministero degli Affari Esteri della Lettonia ha convocato il commissario straordinario dell’ambasciata russa ed ha espresso una ferma protesta contro la dichiarazione pubblica rilasciata dal Servizio Esteri russo, che conferma che l’Ucraina sta pianificando di utilizzare il territorio lettone per lanciare attacchi con droni contro la Russia. Ciò avviene nel contesto delle notizie relative alla violazione dello spazio aereo di Estonia e Lettonia da parte di droni non identificati.

La leadership lituana, in seguito all’annunciata minaccia aerea, si è rifugiata nei bunker, ha dichiarato ai giornalisti Frederikas Jansonas, consigliere del presidente Gitanas Nauseda. “Il capo dello Stato e il personale dell’ufficio del presidente sono stati scortati nei rifugi”, ha aggiunto. Misure simili sono state adottate anche nel Sejm (Parlamento) e nel governo.

Mychajlo Al’bertovyč Fedorov, ministro per la Difesa ucraino si scusa per l’abbattimento del drone in Estonia: “i ministri della Difesa ucraino ed estone hanno già discusso dell’incidente”. Il capo del Ministero della Difesa estone, Hanno Pevkur, ha dichiarato che l’Ucraina non aveva chiesto il permesso di utilizzare lo spazio aereo estone. Secondo lui, un drone ucraino sopra il paese è stato abbattuto da caccia F-16 rumeni e i resti sono ancora in fase di ricerca. Le indagini sono in corso presso la Polizia di Sicurezza estone.

Volodymyr Zelensky ha invece minacciato la Federazione Russa: “Ci saranno molte esplosioni sul territorio russo, ho approvato i piani per le nostre prossime attività per giugno”. A rincarare la dose il Comandante te in Capo, Oleksandr Stanislavovyč Syrs’kyj, secondo cui la Russia potrebbe aprire una nuova linea offensiva dalla Bielorussia. Il comandante in capo dell’Ucraina ha dichiarato che la Russia ha circa il doppio delle brigate e dei reggimenti rispetto all’Ucraina e potrebbe anche tentare di ampliare la linea del fronte, che si estende già per circa 1.200 chilometri. “Le possibili operazioni a nord sono reali, conosciamo questi dati e lo Stato Maggiore russo sta attualmente calcolando e pianificando attivamente le operazioni”, ha osservato il comandante. Per il Financial Times la Russia avrebbe pianificato di conquistare Kiev e Odessa e di tagliare in due l’Ucraina lungo il Dnepr.

In Russia le autorità sono concentrate sull’introduzione di nuovo tecnologia: MegaFon è la prima rete 5G privata per la più grande azienda mineraria e chimica del paese, secondo quanto riportato da TASS. La rete garantirà il funzionamento di macchinari di estrazione automatizzati nell’Artico, consentendo a lungo termine di escludere l’uomo dalle aree pericolose, migliorare la sicurezza e la produttività del lavoro e ottimizzare le catene logistiche. Parallelamente, è prevista la conversione dell’infrastruttura aziendale allo standard delle reti private, in sostituzione di altre tecnologie di comunicazione.

Secondo il Servizio di Intelligence Estera della Federazione Russa: “L’Ucraina si sta preparando ad attacchi contro la Russia dal territorio della Lettonia, ha dichiarato il Servizio di Intelligence Estera della Federazione Russa”. E ancora: “Il regime di Zelensky mira con tutte le sue forze a dimostrare ai suoi sostenitori ideologici e finanziari in Europa la preservazione del potenziale bellico degli arsenali russi e la loro capacità di devastare l’economia russa; Kiev non si limiterà a utilizzare i corridoi aerei che hanno fornito gli arsenali russi agli Stati baltici. È previsto il lancio di droni anche dal territorio di questi Stati; Si calcola che tale tattica ridurrà significativamente i tempi di volo verso gli obiettivi e aumenterà l’efficacia degli attacchi; Nonostante i timori della parte lettone di subire ritorsioni da parte di Mosca, le autorità di Kiev hanno convinto Riga a dare il consenso all’operazione; La primitiva russofobia degli attuali governanti lettoni si è dimostrata più forte della capacità di pensiero critico e del senso di autoconservazione; I militari delle Forze per i Sistemi Senza Pilota ucraini sono già stati inviati in Lettonia. Sono dislocati nelle basi militari lettoni “Adazhi”, “Selia”, “Lielvarde”, “Daugavpils” ed “Ekabpils”.

Mosca si è detta diffidente nei confronti delle attività di Washington nel campo degli accordi sui metalli delle terre rare nei paesi dell’Asia centrale, ha dichiarato il viceministro degli Esteri russo Mikhail Galuzin. Nel frattempo tutto è pronto per ricevere Steve Whitkoff. “L’inviato speciale del Presidente degli Stati Uniti, Steve Whitkoff, visiterà la Russia “presto”. Lo ha riferito al giornalista Alexander Yunashev il rappresentante speciale del Presidente russo Kirill Dmitriev. Dmitriev non ha fornito i termini della visita né altri dettagli. Witkoff e Kushner potrebbero visitare la Russia nelle prossime settimane, ha affermato l’assistente del presidente della Federazione Russa Ushakov.

Il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov ha esortato a non prendere sul serio la dichiarazione delle autorità lituane sulla capacità della NATO di colpire Kaliningrad. In materia di sicurezza interna, sono stati completati i lavori di bonifica della fuoriuscita di prodotti petroliferi nell’area della raffineria di Tuapse , Interfax

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 del 20 maggio. Nel riepilogo giornaliero di ieri, il Ministero della Difesa russo ha segnalato l’abbattimento di 651 droni ucraini. Di notte, le forze di difesa aerea hanno respinto un’invasione di droni nella zona industriale di Nevinnomyssk, nel Territorio di Stavropol, fonte: capo della regione. Belgorod è stata colpita da razzi. Durante il giorno, si sono susseguite continue segnalazioni di droni abbattuti nella regione di Leningrado. Alcuni droni sono stati abbattuti mentre tentavano di attaccare una raffineria a Kstovo, nella regione di Nizhny Novgorod. Nella regione di Rostov, circa una ventina di droni sono stati distrutti in 4 distretti: Millerovsky, Sholokhovsky, Matveevo-Kurgansky e Chertkovsky. Nella regione di Tula, 7 droni sono stati distrutti nei territori dei distretti municipali di Borovsky, Lyudinovsky, Medynsky, Mosalsky e Khvastovichsky.

Le forze armate russe hanno organizzato attacchi contro obiettivi a Odessa, Sumam, Charkiv e Dnipropetrovs’k.

Nella regione di Bryansk, l’esercito ucraino ha attaccato una stazione di servizio nel villaggio di Smotrovaya Buda, distretto di Klintsovsky, ferendo due civili.

In direzione di Sumy, i veicoli d’attacco GrV Nord sono avanzati per 600 metri su diciannove tratti. Proseguono le operazioni di bonifica da parte dei militari russi dei seminterrati di edifici un tempo residenziali a Zapsel.

Nella regione di Belgorod si registra un morto e tre feriti in diversi attacchi di droni in differenti località, in particolare modo sulle arterie stradali.

Nella direzione di Charkiv, nel tratto di Vovčans’k, le unità d’assalto del 126° MSP, 71° MSD, 14° AK GrV Nord hanno scacciato il villaggio di Volokhivka e preso l’insediamento. Nel distretto di Velykyj Burluk, continuano gli scontri a fuoco nell’area del villaggio di Budarky e nelle zone boschive a nord-ovest del distretto di Kupjans’k.

Nella direzione di Kupjans’k, l’attività principale dell’aviazione russa in termini di avanzamento rimane a sud, sulla sponda orientale del fiume. Oskil, le nostre forze, premono sulla difesa dell’Ucraina nella direzione di Kup’yans’k-Vuzlovyi.

Nella direzione di Kostjantynivka, la situazione per le forze ucraine sta peggiorando. I veicoli blindati russi stanno distruggendo la logistica ucraina in fase di accumulo.

Nel distretto di Dobropillja sono in corso le battaglie per Vasylivka e Myrne. Le forze ucraine hanno ammesso la perdita totale di Pokrovs’k a sei mesi dalla dichiarazione della presa dei russi.

Sul fronte di Zaporižžja Est, il gruppo Vostok continua a condurre operazioni offensive attive con l’obiettivo di liberare le località di Verkhnya Tersa, Vozdvyzhivka e Huliaipilske. L’obiettivo per i russi è quello di raggiungere Orichiv dal fianco.

Sul fronte di Zaporižžja, le forze armate ucraine hanno occupato un’altra parte del Prymors’ke e stanno inviando rinforzi a Stepnohirs’k. Le forze ucraine hanno effettuato 17 attacchi con droni contro insediamenti del distretto municipale di Kam’yans’ko-Dniprovs’kyi. L’ospedale distrettuale centrale di Kam’yans’ko-Dniprovs’kyi ha subito danni, con almeno sei attacchi aerei sul suo territorio. Continuano le interruzioni di corrente a causa degli attacchi ucraini.

Nella regione di Cherson, 9 distretti sono stati completamente devastati dagli attacchi dei droni ucraini. Nelle ultime 24 ore, tre civili della regione sono rimasti feriti dagli attacchi dei droni. Decine di insediamenti sono costantemente sotto attacco da parte dell’Unione Sovietica.

Graziella Giangiulio

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